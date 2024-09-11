Місія МВФ узгодила виділення Україні $1,1 мільярда траншу. Серед подальших умов – податки та призначення в "Укренерго"

Україна та Міжнародний валютний фонд на рівні експертів домовилися про пʼятий перегляд програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF). Після затвердження цієї угоди Виконавчою радою МВФ Україна отримає черговий транш у $1,1 млрд.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Всі кількісні критерії та структурні маяки на кінець червня були виконані. Очікуємо затвердження цієї угоди Виконавчою радою МВФ. Після цього Україна отримає 1,1 млрд доларів", – зазначив він.

За його словами, це була перша місія МВФ, яка повноцінно працювала в Києві під час повномасштабного вторгнення.

За результатом місії сторони досягли домовленостей щодо оновленого переліку заходів, спрямованого на підтримку макроекономічної стабільності в умовах продовження війни.

Як зазначили у МВФ, у контексті підвищення податків в Україні Фонд не ставить перед Україною конкретних вимог, передає Forbes.

Керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей наголосив, що українська влада має вживати заходів для закриття існуючих можливостей для ухилення від сплати податків і боротьби з тіньовою економікою відповідно до Національної стратегії доходів (НСР).

"Законодавство щодо реформи Митного кодексу має підтвердити центральну роль Міністерства фінансів у нагляді за митницею, – підкреслив він. – Також слід встановити надійні механізми для відбору постійного керівника митниці та інших ключових керівних посад в органі".

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Також Грей відзначив серед короткострокових пріоритетів створення нового Вищого адміністративного суду, реформування Рахункової палати, проведення першого зовнішнього аудиту Національного антикорупційного бюро. До того ж відновлення діяльності незалежної наглядової ради "Укренерго" має бути відбутися до кінця грудня.

Нагадаємо, наприкінці червня 2024 року Виконавча рада МВФ завершила четвертий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility - EFF).

За його результатами Україна на початку липня отримала транш фінансування обсягом близько $2,2 млрд. Таким чином, загальний обсяг залучених коштів у межах програми EFF сягнув близько $7,6 млрд.

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,6 млрд. Ця програма є частиною загального пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько $122 млрд.