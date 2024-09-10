МВФ включив до умов програми призначення членів наглядової ради та голови правління "Укренерго", – Шмигаль

Міжнародний валютний фонд включив до умов своєї програми призначення членів наглядової ради та голови правління НЕК "Укренерго" за принципами ОЕСР.

Про це під час пресконференції повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Інтерфакс-Україна.

"У нас є комунікація з МВФ, який спільно з європейськими партнерами ставить одним із показників програми призначення членів наглядової ради і майбутнього голови правління відповідно до принципів ОЕСР. Ці принципи будуть, очевидно, прописані в параметрах наших відносин із партнерами. Жодних інших додаткових даних у мене немає", – зазначив він.

Голова уряду додав, що за результатами оголошеного у квітні 2024 року конкурсу з відбору кандидата на одне вакантне місце в наглядову раду "Укренерго" "є шорт-лист із п'яти кандидатів".

"Конкурс на члена НР відбувся. Є шорт-лист із п'яти кандидатів. Це вже на вибір міністра енергетики призначати одного чи трьох, вибір є. Призначення відбуватимуться згідно з принципами ОЕСР і проведеної корпоративної реформи", – зазначив прем'єр.

Як повідомлялося, 6 вересня під час "години запитань" до уряду у парламенті прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що незалежного члена наглядової ради НЕК "Укренерго", конкурс із відбору якого оголосили у квітні цього року, призначать у найближчі два тижні.

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Звільнення в Укренерго

Нагадаємо, у понеділок, 2 вересня, наглядова рада звільнила голову НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За його звільнення проголосували троє членів наглядової від держави – Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, а також один незалежний – Роман Піонковські. Ще двоє незалежних членів – проголосували проти.

Після того голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та член наглядової ради Педер Андерсон подали заяви про дострокове припинення повноважень. За їх словами, рішення про дострокове звільнення Кудрицького "є політично вмотивованим і, за результатами представленого звіту, для нього не має жодних обґрунтованих підстав".

За даними ЗМІ, на засіданні Ставки Верхового головнокомандувача 30 серпня ексголову "Укренерго" Кудрицького звинуватили в тому, що на підстанціях компанії нібито були незавершені захисні конструкції, що призвело до перебоїв з постачанням електроенергії після російського масованого обстрілу 26 серпня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кудрицький має написати заяву про звільнення за власним бажанням. Утім, Кудрицький відмовився.

Виконуватиме обов'язки очільника "Укренерго" заступник голови правління Олексій Брехт.