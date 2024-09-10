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Новини
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Посли G7 закликають швидко переобрати експертів до наглядової ради "Укренерго"

укренерго

Посли країн "Великої сімки" в Україні наголосили на необхідності швидкого заповнення складу наглядової ради НЕК "Укренерго" після звільнення його голови та відставки двох незалежних членів.

Про це йдеться у повідомленні G7 у соцмережі X.

Зазначається, що посли підкреслюють "важливість швидкої організації процедури за стандартами ОЕСР для визначення компетентних і професійних незалежних експертів до наглядової ради".

"Це критично важливо для енергетичної безпеки України та довіри міжнародних партнерів", – наголосили вони.

Звільнення в Укренерго

Нагадаємо, у понеділок, 2 вересня, наглядова рада звільнила голову НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За його звільнення проголосували троє членів наглядової від держави – Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, а також один незалежний – Роман Піонковські. Ще двоє незалежних членів – проголосували проти.

Після того голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та член наглядової ради Педер Андерсон подали заяви про дострокове припинення повноважень. За їх словами, рішення про дострокове звільнення Кудрицького "є політично вмотивованим і, за результатами представленого звіту, для нього не має жодних обґрунтованих підстав".

За даними ЗМІ, на засіданні Ставки Верхового головнокомандувача 30 серпня ексголову "Укренерго" Кудрицького звинуватили в тому, що на підстанціях компанії нібито були незавершені захисні конструкції, що призвело до перебоїв з постачанням електроенергії після російського масованого обстрілу 26 серпня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кудрицький має написати заяву про звільнення за власним бажанням. Утім, Кудрицький відмовився.

Виконуватиме обов'язки очільника "Укренерго" заступник голови правління Олексій Брехт.

Автор: 

G-7 G7 (202) наглядова рада (559) Укренерго (1998)


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Значить, Європа "проковтнула" звільнення Кудрицького! Втерлась від плювка Єрмака і пропонує чергові "чесні" вибори Наглядової ради. Ну-ну...
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10.09.2024 10:50 Відповісти
Тобто треба було дальше тримати корупціонера Кудрицького?
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10.09.2024 12:02 Відповісти
Якщо він влаштовує донорів то в чому питання наші? Стояти з пустими рішеннями і диктувати свої вимоги це по-нашому. Замість нього прийде краща людина, як система управління залишається?
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10.09.2024 12:49 Відповісти
Може прийде......, той реально вів енергетику до катастрофи, а донорів мабуть всі корупціонери влаштовують що добре розуміються на діленні
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10.09.2024 13:36 Відповісти
Пропоную власну кандидатуру. Закон Ома знаю. Англійську теж. Років достатньо. Посередникам-%.
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10.09.2024 10:57 Відповісти
overqualified, lol
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10.09.2024 12:18 Відповісти
Відкати мабуть їм нейдуть, тому так поспішають, від попередньої наглядової ради мабуть знатно заносили що вони ніяк корупції не бачили
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10.09.2024 12:03 Відповісти

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