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Байден зобов’язався витратити кожен долар, який є у США на підтримку України, протягом всього часу, поки він буде на посаді, - Кірбі
Чинний президент США Джо Байден хоче "витратити кожен доступний долар" для допомоги Україні до кінця своєї каденції.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Кірбі додав, що йдеться про 6 мільярдів доларів.
"Президент зобов’язався витратити кожен долар, який у нас є на підтримку України, протягом всього часу, поки він буде на посаді", – заявив речник.
Також він зазначив, що "у цій справі має бути баланс, щоб Пентагон встигав поповнювати запаси замість того, що США віддають Україні".
"Але план Байдена – витратити так багато з цього бюджету, як тільки можливо", – резюмував Кірбі.
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Есть PDA 2024 года, который не пожелали использовать до 1 октября в размере 4.2млрд
Есть USAI в размере 1.7млрд, которые не обещали еще когдато заключить контракты на использование
Итого 5.9млрд
Про не использованный PDA 2022-2023 годов в размере 4.8млрд, которые нашел аудит - не вспоминают
История лета 2022 года, когда в новостях было сообщение - США выделяют 100млн на подготовку пилотов.
Теперь подробности из книги Война Вудфорта - почему не были обучены пилоты
https://www.youtube.com/watch?v=J8qF6OW3fdA
Интересно работают журналисты, перед выборами цитат про Трампа надергали из книги, что смогли найти
И теперь не вспоминают про эту книгу