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Новини Допомога Україні
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Байден зобов’язався витратити кожен долар, який є у США на підтримку України, протягом всього часу, поки він буде на посаді, - Кірбі

Джо Байден

Чинний президент США Джо Байден хоче "витратити кожен доступний долар" для допомоги Україні до кінця своєї каденції.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Кірбі додав, що йдеться про 6 мільярдів доларів.

"Президент зобов’язався витратити кожен долар, який у нас є на підтримку України, протягом всього часу, поки він буде на посаді", – заявив речник.

Також він зазначив, що "у цій справі має бути баланс, щоб Пентагон встигав поповнювати запаси замість того, що США віддають Україні".

"Але план Байдена – витратити так багато з цього бюджету, як тільки можливо", – резюмував Кірбі.

Також читайте: Боррель пояснив, як ЄС підтримуватиме Україну, якщо Трамп вирішить скоротити допомогу: У нас є безпекова угода на 10 років

Автор: 

Байден Джо (2883) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+12
И кстати их вот такая беззубая откровенно левацкая политика уже и даже самим американцам, в том числе и демократическому ядреному электорату - уже раком и боком встала. Именно в этом причина оглушительной победы Трампа. Бо *******...
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11.11.2024 01:12
+6
Да там не только дед. Там вся *********** деградантов. Начиная с полковника Саливанова заканчивая обоссаным от страха министром обороны. Когда то во время карибского военные убеждали Кеннеди что нужно взять и влупить по Кубе - пока чего не вышло. А сейчас военные блеют о опасности эскалации.
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11.11.2024 01:10
+4
Ну, дідьо Байден - ще ангел правдивий, порівняно з брехливим ЕрЗе.
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11.11.2024 01:35
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Якщо дименція позволить. Ех дідо скільки життів погубила твоя екскалація…. Там на небі тебе чекають незіра не гуріі з ангелами…..
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11.11.2024 01:03 Відповісти
Да там не только дед. Там вся *********** деградантов. Начиная с полковника Саливанова заканчивая обоссаным от страха министром обороны. Когда то во время карибского военные убеждали Кеннеди что нужно взять и влупить по Кубе - пока чего не вышло. А сейчас военные блеют о опасности эскалации.
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11.11.2024 01:10 Відповісти
И кстати их вот такая беззубая откровенно левацкая политика уже и даже самим американцам, в том числе и демократическому ядреному электорату - уже раком и боком встала. Именно в этом причина оглушительной победы Трампа. Бо *******...
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11.11.2024 01:12 Відповісти
Невже більше за розмінування Чонгару та зняття такової бригади з півночі Київа?
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11.11.2024 01:50 Відповісти
Ви про закриті ракетні програми забули..
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11.11.2024 04:10 Відповісти
Ну, дідьо Байден - ще ангел правдивий, порівняно з брехливим ЕрЗе.
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11.11.2024 01:35 Відповісти
квест "як витратити шість мільярдів $ за два місяця" стартував. Попкорну у глядацькому залі вистачає.
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11.11.2024 02:08 Відповісти
6? А куда делись остальные 56
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11.11.2024 02:27 Відповісти
Заїбали демократи своїм балансом, пересторогами, занепокоєнностю і червоними лініями.
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11.11.2024 02:33 Відповісти
Тіко не кажіть Салівану.
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11.11.2024 03:40 Відповісти
Як не президент, так дідуган! Як не кандидат, який виграв, так порушення трудового законодавства США! Це добром не закінчиться!
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11.11.2024 05:52 Відповісти
"Президент обязался потратить каждый доллар, который у нас есть на поддержку Украины, в течение всего времени, пока он будет на посту", - заявил спикер.

Есть PDA 2024 года, который не пожелали использовать до 1 октября в размере 4.2млрд
Есть USAI в размере 1.7млрд, которые не обещали еще когдато заключить контракты на использование
Итого 5.9млрд

Про не использованный PDA 2022-2023 годов в размере 4.8млрд, которые нашел аудит - не вспоминают

История лета 2022 года, когда в новостях было сообщение - США выделяют 100млн на подготовку пилотов.
Теперь подробности из книги Война Вудфорта - почему не были обучены пилоты
https://www.youtube.com/watch?v=J8qF6OW3fdA

Интересно работают журналисты, перед выборами цитат про Трампа надергали из книги, что смогли найти
И теперь не вспоминают про эту книгу
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11.11.2024 11:08 Відповісти
Дякуємо і на цьому .Сподіваємось, це не останнє фінансування,а то від дядька Сема при новопризначенному племіннику всього можна очікувати
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11.11.2024 13:04 Відповісти
 
 