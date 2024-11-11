Байден зобов’язався витратити кожен долар, який є у США на підтримку України, протягом всього часу, поки він буде на посаді, - Кірбі

Чинний президент США Джо Байден хоче "витратити кожен доступний долар" для допомоги Україні до кінця своєї каденції.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Кірбі додав, що йдеться про 6 мільярдів доларів.

"Президент зобов’язався витратити кожен долар, який у нас є на підтримку України, протягом всього часу, поки він буде на посаді", – заявив речник.

Також він зазначив, що "у цій справі має бути баланс, щоб Пентагон встигав поповнювати запаси замість того, що США віддають Україні".

"Але план Байдена – витратити так багато з цього бюджету, як тільки можливо", – резюмував Кірбі.

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