Макрон і Стармер обговорять можливість переконати Байдена дозволити Україні бити ракетами Storm Shadow по РФ, - The Telegraph

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер обговорять можливість переконати Джо Байдена дозволити Україні бити по РФ ракетами Storm Shadow.

Про це пише видання The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

"Очікується, що сер Кір Стармер і Емманюель Макрон зроблять останню відчайдушну спробу перешкодити зусиллям Дональда Трампа зі скорочення підтримки США України", - йдеться в матеріалі.

Так, лідери Франції та Великої Британії обговорять, чи можна переконати Джо Байдена дозволити Україні бити ракетами Storm Shadow углиб території Росії.

Також читайте: Байден переконуватиме Конгрес і Трампа зберегти підтримку України, - Салліван

У Лондоні сподіваються, що Байден нарешті дасть дозвіл на далекобійні удари по РФ, про що Україна просить декілька місяців.

Співрозмовник із британського уряду заявив: "Ми дуже хочемо переконатися, що зможемо максимально ефективно використати час від сьогодні до 20 січня (коли Трамп стане президентом США), а не просто відкладати все на потім, до наступної адміністрації".

Інший співрозмовник заявив, що Байден, як очікується, "відкриє крани", передавши Києву додаткову фінансову допомогу за декілька тижнів до того, як він залишить Білий дім.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден зобов’язався витратити кожен долар, який є у США на підтримку України, протягом всього часу, поки він буде на посаді, - Кірбі