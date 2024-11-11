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Макрон і Стармер обговорять можливість переконати Байдена дозволити Україні бити ракетами Storm Shadow по РФ, - The Telegraph

Макрон і Стармер переконуватимуть Байдена дозволити Україні бити по Росії західною зброєю

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер обговорять можливість переконати Джо Байдена дозволити Україні бити по РФ ракетами Storm Shadow.

Про це пише видання The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

"Очікується, що сер Кір Стармер і Емманюель Макрон зроблять останню відчайдушну спробу перешкодити зусиллям Дональда Трампа зі скорочення підтримки США України", - йдеться в матеріалі.

Так, лідери Франції та Великої Британії обговорять, чи можна переконати Джо Байдена дозволити Україні бити ракетами Storm Shadow углиб території Росії.

Також читайте: Байден переконуватиме Конгрес і Трампа зберегти підтримку України, - Салліван

У Лондоні сподіваються, що Байден нарешті дасть дозвіл на далекобійні удари по РФ, про що Україна просить декілька місяців.

Співрозмовник із британського уряду заявив: "Ми дуже хочемо переконатися, що зможемо максимально ефективно використати час від сьогодні до 20 січня (коли Трамп стане президентом США), а не просто відкладати все на потім, до наступної адміністрації".

Інший співрозмовник заявив, що Байден, як очікується, "відкриє крани", передавши Києву додаткову фінансову допомогу за декілька тижнів до того, як він залишить Білий дім.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден зобов’язався витратити кожен долар, який є у США на підтримку України, протягом всього часу, поки він буде на посаді, - Кірбі

Автор: 

Байден Джо (2883) зброя (7435) Макрон Емманюель (1449) Стармер Кір (182)


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Топ коментарі
+1
Імпотента вже не вилікувати.
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11.11.2024 10:36
+1
Да что толку, трамп опять запретит или вообще не даст эти ракеты. Ну, хотя бы на месяц разрешили.
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11.11.2024 10:47
+1
Останні союзники ще роблять спроби нас врятувати... Польша теж допогла, але Дуді залишається півроку, а там теж мабуть виграють якісь проросійські сили.. Вони усюди шось виграють, хіба що окрім Маї Санду.. Маск тех спроросішився, замість того щоб Марс вже колонізувати, бо з Землі треба валити -- вона сходить з глузду...
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11.11.2024 10:48
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От здавалось би, програли вщент, в тому числі через те, що шмарклі жували, то втрачати нічого, можна дати фінальний акорд. Ні, набута безпомічність - страшна штука.
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11.11.2024 10:34 Відповісти
Імпотента вже не вилікувати.
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11.11.2024 10:36 Відповісти
що? У Вави на скумбрію чи на опЄрмака вже постійні 17:30?
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11.11.2024 10:44 Відповісти
Інша новина в стрічці новин "Стармер сьогодні проведе зустріч з Макроном, обговорять підтримку України після перемоги Трампа на виборах у США, про це https://www.reuters.com/world/europe/uks-starmer-meet-macron-france-discuss-ukraine-support-after-trump-win-2024-11-10/ пише Reuters", - Джерело:
Адміни повторюються...
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11.11.2024 10:43 Відповісти
хто такий Стармер ?
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11.11.2024 10:47 Відповісти
зірковий мер
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11.11.2024 11:10 Відповісти
Вони хоча б курсі того, що виробництво Штормів припинено?
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11.11.2024 10:45 Відповісти
Да что толку, трамп опять запретит или вообще не даст эти ракеты. Ну, хотя бы на месяц разрешили.
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11.11.2024 10:47 Відповісти
Я про теж , а Мене затерли
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11.11.2024 10:48 Відповісти
Останні союзники ще роблять спроби нас врятувати... Польша теж допогла, але Дуді залишається півроку, а там теж мабуть виграють якісь проросійські сили.. Вони усюди шось виграють, хіба що окрім Маї Санду.. Маск тех спроросішився, замість того щоб Марс вже колонізувати, бо з Землі треба валити -- вона сходить з глузду...
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11.11.2024 10:48 Відповісти
"Макрон і Стармер обговорять можливість переконати"....
бесіда ні про що.....
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11.11.2024 11:49 Відповісти
Та дасте вже, якусь, пілюлю сміливості цьому мощному стариганю Байдену.
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11.11.2024 12:58 Відповісти
Точно Світан назвав політику Байдена - соплежуйство.
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11.11.2024 14:54 Відповісти
 
 