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Адміністрація Байдена планує внести запит до Конгресу щодо виділення нової допомоги Україні

Джейк Салліван

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена збирається відправити Конгресу запит щодо виділення нового пакету допомоги Україні на 2025 рік.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Упродовж наступних двох місяців адміністрація надішле сигнал Конгресу, що ми хотіли би бачити додаткові кошти для України у 2025 році, аби вона мала можливість досягти найкращої позиції, найсильнішої можливої позиції для ведення переговорів", - заявив Салліван.

Водночас він не прокоментував у якому вигляді адміністрація пропонуватиме Конгресу ухвалити додаткове фінансування. Однак він додав, що команда Байдена вважає необхідним і логічним пошук додаткових ресурсів на підтримку України.

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Він також запевнив, що нинішній уряд США має намір використати кожний долар, який Конгрес уже виділив на допомогу Україні.

"Знову ж таки, це не ті долари, які перетнуть літаком океан. Це долари, які інвестуються в американську оборонно-промислову базу", - пояснив радник.

Радник президента США пояснив, що більшість виділеної допомоги йде на створення нових озброєнь, які повертаються до американської армії замість витрачених на допомогу Україні.

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Автор: 

Байден Джо (2883) Конгрес США (1225) допомога (8308) США (22614)


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Нам і не потрібно, щоб долари перетинали океан, бо зелені виродки їх вкрадуть.
Хай океан перетинає лише зброя та набої!
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13.11.2024 22:40 Відповісти
Як тількі бачу фізію Салливана , то розумію що він усе провалить .
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13.11.2024 22:43 Відповісти
Це саліван? Точно не вилілять.
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13.11.2024 22:51 Відповісти
Короткий витяг з новини:

Адміністрація Байдена планує... збирається відправити... надішле сигнал... аби вона мала можливість... пропонуватиме Конгресу... команда Байдена вважає... також запевнив... має намір використати... , - пояснив радник.

Все, що ви прочитали, ви могли б і не читати, - бо це все тільки чергове бла-бла-бла гнилого ********.
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13.11.2024 22:52 Відповісти
дідьовий популізм. Цей Конгрес вже нічо такого не схвалить, міні-Джонсон навіть на голосування не поставить.
Але ж вибори нового складу Конгресу 3 листопада 2026 року цією заявою, вважай, вже стартували.
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13.11.2024 23:05 Відповісти
Знов побрехеньки від бідона? Коли там дозвіл буде на удари вглиб території московії? Га, вічностурбовані?
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14.11.2024 00:23 Відповісти
 
 