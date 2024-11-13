Байден зустрінеться із Сі Цзіньпіном, щоб обговорити підтримку Китаєм Росії, - NYT

У суботу, 16 листопада, чинний президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрінуться на полях саміту АТЕС (Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва) у Лімі, Перу. Однією з ключових тем розмови стане підтримка Китаєм війни Росії проти України.

Про це пише The New York Times з посиланням на посадовців Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

Очікується, що Байден обговорить з Сі Цзіньпіном занепокоєння США щодо хакерських атак з боку Китаю, загроз на адресу Тайваню, порушень прав людини та підтримку Росії у її війні проти України.

Співрозмовники видання зазначають, що на зустрічі очікується конфронтація з китайським лідером з цих питань, водночас очікується обговорення шляхів відновлення та розвитку двосторонніх відносин. Байден прагне стабілізувати відносини з Китаєм, називаючи їх "найрезультативнішими у світі", та закликає до здорової конкуренції замість конфлікту.

Чиновники Білого дому також розповіли, що Байден обговорить з китайським лідером успішні сфери співпраці між двома країнами за останні чотири роки, а саме спільні зусилля у боротьбі з торгівлею фентанілом та розвиток штучного інтелекту.

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Однак головною темою зустрічі, за словами чиновника, стане підтримка Китаєм оборонної промисловості Росії, що викликає серйозне занепокоєння у Вашингтоні. Байден говоритиме про порушення санкцій, введених США проти Китаю, щоб запобігти такій підтримці.

Ймовірно, зустріч 16 листопада буде останньою між Байденом і Сі перед тим, як до влади у США у січні 2025-го прийде Дональд Трамп.

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