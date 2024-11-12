Китай має понести відповідальність за підтримку РФ, - Каллас
Китай має понести більшу відповідальність за підтримку Росії у війні проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Devdiscourse, про це заявила експрем'єра Естонії Кая Каллас, яка також є кандидатом до призначення на посаду високого представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики.
Вона зазначила, що за останні роки політика Китаю змінилася, і тепер це "конкурент і системний противник" ЄС. Вона наголосила, що європейським країнам слід знизити рівень взаємодії з Пекіном.
При цьому, Каллас додала, що без підтримки Китаю Росії буде важко підтримувати свою агресію проти України.
"Тому Китай також має відчути зростання ціни своєї політики", – заявила нова очільниця євродипломатії.
Також Каллас зазначила, що європейським союзникам слід продовжувати підтримку України "стільки, скільки буде потрібно", і "і з такою кількістю військової, фінансової та гуманітарної допомоги, яка буде необхідна".
Нагадаємо, нещодавно Каллас заявила, що Євросоюз продовжить надавати допомогу Україні, оскільки її перемога є пріоритетом для блоку.
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Після виборів Трампа думаю їй нічого не світить навіть у Європі. Поживемо побачимо.
The top import sources for Estonia in 2023 were:
Germany: 11.1% share
China: 9.26% share
Other Europe, nes: 6.68% share
Poland: 6.43% share
їжакадракона що фактично нав'язав світу свої умови тонкошкірою демократичною сракою