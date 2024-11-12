Китай має понести відповідальність за підтримку РФ, - Каллас

Китай має понести більшу відповідальність за підтримку Росії у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Devdiscourse, про це заявила експрем'єра Естонії Кая Каллас, яка також є кандидатом до призначення на посаду високого представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики.

Вона зазначила, що за останні роки політика Китаю змінилася, і тепер це "конкурент і системний противник" ЄС. Вона наголосила, що європейським країнам слід знизити рівень взаємодії з Пекіном.

При цьому, Каллас додала, що без підтримки Китаю Росії буде важко підтримувати свою агресію проти України.

"Тому Китай також має відчути зростання ціни своєї політики", – заявила нова очільниця євродипломатії.

Також Каллас зазначила, що європейським союзникам слід продовжувати підтримку України "стільки, скільки буде потрібно", і "і з такою кількістю військової, фінансової та гуманітарної допомоги, яка буде необхідна".

Нагадаємо, нещодавно Каллас заявила, що Євросоюз продовжить надавати допомогу Україні, оскільки її перемога є пріоритетом для блоку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Моїм пріоритетом на посаді очільниці дипломатії ЄС буде питання війни РФ проти України, - Каллас