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Новини
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Китай має понести відповідальність за підтримку РФ, - Каллас

каллас,кая

Китай має понести більшу відповідальність за підтримку Росії у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Devdiscourse, про це заявила експрем'єра Естонії Кая Каллас, яка також є кандидатом до призначення на посаду високого представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики.

Вона зазначила, що за останні роки політика Китаю змінилася, і тепер це "конкурент і системний противник" ЄС. Вона наголосила, що європейським країнам слід знизити рівень взаємодії з Пекіном.

При цьому, Каллас додала, що  без підтримки Китаю Росії буде важко підтримувати свою агресію проти України. 

"Тому Китай також має відчути зростання ціни своєї політики", – заявила нова очільниця євродипломатії.

Також Каллас зазначила, що європейським союзникам слід продовжувати підтримку України "стільки, скільки буде потрібно", і "і з такою кількістю військової, фінансової та гуманітарної допомоги, яка буде необхідна".

Нагадаємо,  нещодавно Каллас заявила, що Євросоюз продовжить надавати допомогу Україні, оскільки її перемога є пріоритетом для блоку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Моїм пріоритетом на посаді очільниці дипломатії ЄС буде питання війни РФ проти України, - Каллас

Автор: 

Китай (4532) росія (64984) Каллас Кая (254)


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Топ коментарі
+6
Так, повинен! Але що ти йому зробиш? Перестанеш купувати китайське? Так іншого - взагалі нема! Навіть у такій країні, як Естонія!
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12.11.2024 12:29
+5
Понесли відповідальність китайці, прибради до китайських рук український бурштин...
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12.11.2024 12:40
+1
От є ж жінки політики з тим, чого чоловікам політикам не вистачає.
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12.11.2024 12:52
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Суть не в державі, Естонія, звичайно, потужна, а в приставці екс у пані Каллас
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12.11.2024 13:26 Відповісти
У Москві вона офіційно в розшуку, як непередбачуваний яструб
Після виборів Трампа думаю їй нічого не світить навіть у Європі. Поживемо побачимо.
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12.11.2024 14:17 Відповісти
До цього доведеться таки прислухатися рано чи пізно.
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12.11.2024 14:27 Відповісти
обіcрався ти звичайно на повну. Думаю, на скільки дурня вистачить?
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12.11.2024 14:29 Відповісти
Так, повинен! Але що ти йому зробиш? Перестанеш купувати китайське? Так іншого - взагалі нема! Навіть у такій країні, як Естонія!
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12.11.2024 12:29 Відповісти
Так жовтопикі ж "за мір".
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12.11.2024 12:34 Відповісти
Понесли відповідальність китайці, прибради до китайських рук український бурштин...
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12.11.2024 12:40 Відповісти
От є ж жінки політики з тим, чого чоловікам політикам не вистачає.
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12.11.2024 12:52 Відповісти
чого не вистачає, порожнього киздежа? У чоловіків його теж достатньо.
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12.11.2024 13:32 Відповісти
Imports

The top import sources for Estonia in 2023 were:
Germany: 11.1% share

China: 9.26% share
Other Europe, nes: 6.68% share

Poland: 6.43% share
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12.11.2024 13:36 Відповісти
Налякали їжака дракона що фактично нав'язав світу свої умови тонкошкірою демократичною сракою
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12.11.2024 17:05 Відповісти
 
 