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Новости
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Китай должен понести ответственность за поддержку РФ, - Каллас

каллас,кая

Китай должен понести большую ответственность за поддержку России в войне против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Devdiscourse, об этом заявила экс-премьер Эстонии Кая Каллас, которая также является кандидатом на должность высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности.

Она отметила, что за последние годы политика Китая изменилась, и теперь это "конкурент и системный противник" ЕС. Она подчеркнула, что европейским странам следует снизить уровень взаимодействия с Пекином.

При этом, Каллас добавила, что без поддержки Китая России будет трудно поддерживать свою агрессию против Украины.

"Поэтому Китай также должен почувствовать рост цены своей политики", - заявила новый руководитель евродипломатии.

Также Каллас отметила, что европейским союзникам следует продолжать поддержку Украины "столько, сколько потребуется", и "и с таким количеством военной, финансовой и гуманитарной помощи, которая будет необходима".

Напомним, недавно Каллас заявила, что Евросоюз продолжит оказывать помощь Украине, поскольку ее победа является приоритетом для блока.

Читайте также: Моим приоритетом на должности главы дипломатии ЕС будет вопрос войны РФ против Украины, - Каллас

Автор: 

Китай (2911) россия (95365) Каллас Кая (185)


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Топ комментарии
+6
Так, повинен! Але що ти йому зробиш? Перестанеш купувати китайське? Так іншого - взагалі нема! Навіть у такій країні, як Естонія!
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12.11.2024 12:29
+5
Понесли відповідальність китайці, прибради до китайських рук український бурштин...
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12.11.2024 12:40
+1
От є ж жінки політики з тим, чого чоловікам політикам не вистачає.
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12.11.2024 12:52
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Суть не в державі, Естонія, звичайно, потужна, а в приставці екс у пані Каллас
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12.11.2024 13:26 Ответить
У Москві вона офіційно в розшуку, як непередбачуваний яструб
Після виборів Трампа думаю їй нічого не світить навіть у Європі. Поживемо побачимо.
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12.11.2024 14:17 Ответить
До цього доведеться таки прислухатися рано чи пізно.
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12.11.2024 14:27 Ответить
обіcрався ти звичайно на повну. Думаю, на скільки дурня вистачить?
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12.11.2024 14:29 Ответить
Так, повинен! Але що ти йому зробиш? Перестанеш купувати китайське? Так іншого - взагалі нема! Навіть у такій країні, як Естонія!
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12.11.2024 12:29 Ответить
Так жовтопикі ж "за мір".
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12.11.2024 12:34 Ответить
Понесли відповідальність китайці, прибради до китайських рук український бурштин...
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12.11.2024 12:40 Ответить
От є ж жінки політики з тим, чого чоловікам політикам не вистачає.
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12.11.2024 12:52 Ответить
чого не вистачає, порожнього киздежа? У чоловіків його теж достатньо.
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12.11.2024 13:32 Ответить
Imports

The top import sources for Estonia in 2023 were:
Germany: 11.1% share

China: 9.26% share
Other Europe, nes: 6.68% share

Poland: 6.43% share
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12.11.2024 13:36 Ответить
Налякали їжака дракона що фактично нав'язав світу свої умови тонкошкірою демократичною сракою
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12.11.2024 17:05 Ответить
 
 