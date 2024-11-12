Китай должен понести ответственность за поддержку РФ, - Каллас

Китай должен понести большую ответственность за поддержку России в войне против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Devdiscourse, об этом заявила экс-премьер Эстонии Кая Каллас, которая также является кандидатом на должность высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности.

Она отметила, что за последние годы политика Китая изменилась, и теперь это "конкурент и системный противник" ЕС. Она подчеркнула, что европейским странам следует снизить уровень взаимодействия с Пекином.

При этом, Каллас добавила, что без поддержки Китая России будет трудно поддерживать свою агрессию против Украины.

"Поэтому Китай также должен почувствовать рост цены своей политики", - заявила новый руководитель евродипломатии.

Также Каллас отметила, что европейским союзникам следует продолжать поддержку Украины "столько, сколько потребуется", и "и с таким количеством военной, финансовой и гуманитарной помощи, которая будет необходима".

Напомним, недавно Каллас заявила, что Евросоюз продолжит оказывать помощь Украине, поскольку ее победа является приоритетом для блока.

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