Китай должен понести ответственность за поддержку РФ, - Каллас
Китай должен понести большую ответственность за поддержку России в войне против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Devdiscourse, об этом заявила экс-премьер Эстонии Кая Каллас, которая также является кандидатом на должность высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности.
Она отметила, что за последние годы политика Китая изменилась, и теперь это "конкурент и системный противник" ЕС. Она подчеркнула, что европейским странам следует снизить уровень взаимодействия с Пекином.
При этом, Каллас добавила, что без поддержки Китая России будет трудно поддерживать свою агрессию против Украины.
"Поэтому Китай также должен почувствовать рост цены своей политики", - заявила новый руководитель евродипломатии.
Также Каллас отметила, что европейским союзникам следует продолжать поддержку Украины "столько, сколько потребуется", и "и с таким количеством военной, финансовой и гуманитарной помощи, которая будет необходима".
Напомним, недавно Каллас заявила, что Евросоюз продолжит оказывать помощь Украине, поскольку ее победа является приоритетом для блока.
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Після виборів Трампа думаю їй нічого не світить навіть у Європі. Поживемо побачимо.
The top import sources for Estonia in 2023 were:
Germany: 11.1% share
China: 9.26% share
Other Europe, nes: 6.68% share
Poland: 6.43% share
їжакадракона що фактично нав'язав світу свої умови тонкошкірою демократичною сракою