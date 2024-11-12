Победа Украины - один из приоритетов ЕС, - Каллас

Евросоюз продолжит оказывать помощь Украине, поскольку ее победа является приоритетом для блока.

Об этом заявила экс-премьер Эстонии Кая Каллас, которая также является кандидатом к назначению на должность высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У ЕС есть два неотложных приоритета: российская война против Украины и открытый конфликт на Ближнем Востоке. Победа Украины является приоритетом для всех нас. Ситуация на поле боя очень тяжелая. Именно поэтому мы должны продолжать работать каждый день... с гораздо большей финансовой и военной помощью, которая необходима. Это должно быть подкреплено четким путем Украины к вступлению в Европейский Союз", - отметила она.

По словам Каллас, поддерживая Украину, ЕС борется за собственную европейскую безопасность и европейские ценности, защищает Хартию ООН и ее глобальные принципы.

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Экс-премьер Эстонии отметила, что это будут непростые пять лет

"На Европейском континенте продолжается полномасштабная война России против Украины. Вокруг нас формируются автократические коалиции, происходят неизбежные геополитические сдвиги по всему миру. Такие игроки, как Россия, Китай, Северная Корея, Иран имеют целью изменить международный порядок, основанный на правилах. Я вижу, что Китай и Россия превращают в оружие взаимозависимость и используют открытость нашего общества против нас. Мы должны осознавать угрозу и реагировать соответственно, вместе с нашими партнерами и союзниками, ни на йоту не забывая, кем мы являемся", - подытожила Каллас.

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