Перемога України - один із пріоритетів ЄС, - Каллас

Євросоюз продовжить надавати допомогу Україні, оскільки її перемога є пріоритетом для блоку.

Про це заявила експрем'єра Естонії Кая Каллас, яка також є кандидатом до призначення на посаду високого представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У ЄС є два невідкладні пріоритети: російська війна проти України та відкритий конфлікт на Близькому Сході. Перемога України є пріоритетом для всіх нас. Ситуація на полі бою дуже важка. Саме тому ми маємо продовжувати працювати кожного дня... із набагато більшою фінансовою й військовою допомогою, яка необхідна. Це має бути підкріплено чітким шляхом України до вступу в Європейський Союз", - зазначила вона.

За словами Каллас, підтримуючи Україну, ЄС виборює власну європейську безпеку і європейські цінності, захищає Хартію ООН та її глобальні принципи.

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Експрем'єрка Естонії зауважила, що це будуть непрості п’ять років

"На Європейському континенті продовжується повномасштабна війна Росії проти України. Навколо нас формуються автократичні коаліції, відбуваються неминучі геополітичні зсуви по усьому світу. Такі актори, як Росія, Китай Північна Корея, Іран мають на меті змінити міжнародний порядок, заснований на правилах. Я бачу, що Китай і Росія перетворюють на зброю взаємозалежність та використовують відкритість нашого суспільства проти нас. Ми маємо усвідомлювати загрозу і реагувати відповідно, разом із нашими партнерами і союзниками, ні на йоту не забуваючи, ким ми є", - підсумувала Каллас.

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