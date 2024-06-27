У Європі гаряча війна, а ми витрачаємо недостатньо, - Каллас наполягає на збільшенні оборонних витрат країн НАТО

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що країни-члени НАТО все ще недостатньо інвестують у сферу оборони. На думку урядовиці, рівень оборонних витрат має становити щонайменше 2,5% від ВВП.

Про це вона розповіла час спільної пресконференції з генсеком НАТО у Брюсселі, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас є зобов'язання щодо інвестицій в оборону на рівні 2%, і 23 члени Альянсу виконують це зобов'язання щодо оборонних інвестицій. Звичайно, ми бачимо, що реальність у сфері безпеки інша. Ми повинні витрачати більше. І ми хотіли б, щоб ці витрати становили, або щоб ця мета була принаймні 2,5%", - заявила Каллас.

Вона нагадала, що у 1988 році - наприкінці Холодної війни країни НАТО витрачали більше 2%, а деякі навіть 6% на оборону, оскільки загроза була реальною. Тому, враховуючи нинішню безпекову ситуацію, на думку Каллас, країни мають збільшити свої витрати на оборонну сферу.

"Була Холодна війна. Зараз ми маємо гарячу війну в Європі, і ми витрачаємо недостатньо", - заявила очільниця естонського уряду.

Водночас вона зауважила, що оборонні витрати у Європі все ж зростають.

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"Вчора я була у Люксембурзі, і навіть вони збільшують свої витрати на оборону, хоча мають набагато кращих сусідів, ніж ми", - сказала урядовиця.

Каллас також додала, що сьогодні потрібно говорити про регіональну оборону, тобто про оборону всієї Європи, а не національну.

"Це означає, що ваші внески, інвестиції в оборону призначені для всього регіону", - наголосила Каллас.

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