ЄІБ планує збільшити інвестиції в оборонну промисловість Євросоюзу

Європейський інвестиційний банк збирається збільшити свої інвестиції в європейську оборону, маючи на меті влити в цей сектор ще 6 млрд євро.

Про це заявила президентка ЄІБ Надя Кальвіньйо, передає Європейська правда.

За словами Кальвіньйо, потрібно зміцнювати європейську безпекову й оборонну промисловість.

"Ми виділили 8 млрд євро на інвестиції в цю сферу, з яких лише 2 млрд євро були інвестовані", – сказала вона.

Вона повідомила, що для інвестування коштів була створена спеціальна команда.

"Ми створили спеціальний офіс, щоб прискорити освоєння виділених 6 млрд євро", – сказала вона.

"Ми активно співпрацюємо з європейською промисловістю, тому слід очікувати, що в другій половині року буде розроблено низку проєктів", – розповіла Кальвіньйо, виділивши безпеку кордонів, військову мобільність, розмінування та військові госпіталі.

Оборонні інвестиції ЄІБ

ЄІБ, який підтримують країни регіону, має великий фінансовий вплив, хоча й обережно ставиться до підтримки оборони. Він підтримав супутниковий проєкт у Польщі й німецького виробника безпілотників, але тримається подалі від боєприпасів.

Нещодавно ЄІБ змінив правила, що лежать в основі його діяльності, дозволивши йому кредитувати або опосередковано інвестувати в оборонні компанії.

Тім Лоуренсон із Міжнародного інституту стратегічних досліджень зазначив, що цей крок є символічно важливим і стане сигналом для інших банків, які часто беруть приклад з ЄІБ, що підтримка оборонних компаній є прийнятною.

"Будь-який європейський танк складається з тисяч деталей, виготовлених сотнями невеликих оборонних компаній по всій Європі. Ці компанії з усіх сил намагалися отримати кредити і виграють від цього найбільше", – пояснив він.

"Звичайно, 8 млрд євро – це мало в порівнянні з європейськими оборонними витратами на 2024 рік в $476 млрд, а тим більше з витратами США в $968 млрд", – сказав Лоуренсон.

Співпраця ЄІБ та України

Раніше повідомлялося, що в Україні обсяг портфеля спільних із Європейським інвестиційним банком проєктів у державному та приватному секторі є найбільшим за всі роки співпраці – він складає понад 7 млрд євро.

Завдяки співпраці української сторони з ЄІБ у 2023 році вдалося залучити понад 261 млн євро інвестиційної складової за проєктами – вдвічі більше порівняно з 2021 роком і у вісім разів більше, ніж у 2022 році.

Інвестиційна вибірка у 2023 році стала найбільшою за роки співпраці з ЄІБ.