В Европе горячая война, а мы тратим недостаточно, - Каллас настаивает на увеличении оборонных расходов стран НАТО

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что страны-члены НАТО все еще недостаточно инвестируют в сферу обороны. По мнению чиновницы, уровень оборонных расходов должен составлять не менее 2,5% от ВВП.

Об этом она рассказала во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО в Брюсселе, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас есть обязательства по инвестициям в оборону на уровне 2%, и 23 члена Альянса выполняют это обязательство по оборонным инвестициям. Конечно, мы видим, что реальность в сфере безопасности другая. Мы должны тратить больше. И мы хотели бы, чтобы эти расходы составляли, или чтобы эта цель была по крайней мере 2,5%", - заявила Каллас.

Она напомнила, что в 1988 году - в конце Холодной войны страны НАТО тратили более 2%, а некоторые даже 6% на оборону, поскольку угроза была реальной. Поэтому, учитывая нынешнюю ситуацию с безопасностью, по мнению Каллас, страны должны увеличить свои расходы на оборонную сферу.

"Была Холодная война. Сейчас мы имеем горячую войну в Европе, и мы тратим недостаточно", - заявила глава эстонского правительства.

В то же время она отметила, что оборонные расходы в Европе все же растут.

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"Вчера я была в Люксембурге, и даже они увеличивают свои расходы на оборону, хотя имеют гораздо лучших соседей, чем мы", - сказала чиновница.

Каллас также добавила, что сегодня нужно говорить о региональной обороне, то есть об обороне всей Европы, а не национальной.

"Это означает, что ваши взносы, инвестиции в оборону предназначены для всего региона", - подчеркнула Каллас.

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