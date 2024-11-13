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Байден встретится с Си Цзиньпином, чтобы обсудить поддержку Китаем России, - NYT

Байден проведе зустріч із Сі Цзіньпіном

В субботу, 16 ноября, действующий президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин встретятся на полях саммита АТЭС (Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества) в Лиме, Перу. Одной из ключевых тем разговора станет поддержка Китаем войны России против Украины.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на чиновников Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

Ожидается, что Байден обсудит с Си Цзиньпином беспокойство США относительно хакерских атак со стороны Китая, угроз в адрес Тайваня, нарушений прав человека и поддержку России в ее войне против Украины.

Собеседники издания отмечают, что на встрече ожидается конфронтация с китайским лидером по этим вопросам, одновременно ожидается обсуждение путей восстановления и развития двусторонних отношений. Байден стремится стабилизировать отношения с Китаем, называя их "самыми результативными в мире", и призывает к здоровой конкуренции вместо конфликта.

Чиновники Белого дома также рассказали, что Байден обсудит с китайским лидером успешные сферы сотрудничества между двумя странами за последние четыре года, а именно совместные усилия в борьбе с торговлей фентанилом и развитие искусственного интеллекта.

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Однако главной темой встречи, по словам чиновника, станет поддержка Китаем оборонной промышленности России, что вызывает серьезное беспокойство в Вашингтоне. Байден будет говорить о нарушении санкций, введенных США против Китая, чтобы предотвратить такую поддержку.

Вероятно, встреча 16 ноября будет последней между Байденом и Си перед тем, как к власти в США в январе 2025-го придет Дональд Трамп.

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Автор: 

Байден Джо (2789) Китай (2963) россия (95489) Си Цзиньпин (281)


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В мене таке враження що Байден дуже добре імітував немічність. Ти глянь як пожвавішав...
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13.11.2024 22:10 Ответить
під фентанілом
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13.11.2024 22:12 Ответить
З таким же успіхом можна обговорювати двосторонні відносини на наступні чотири роки свого другого терміну. Певно дід щось знає, але нікому не каже
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13.11.2024 22:13 Ответить
Ну це як кажуть в поросячий голос.
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13.11.2024 22:13 Ответить
Байден зустрічається із зарубіжними політиками, щоб зробити фотки і красиво оформити ними свій дємбєльський альбом. Більше це ні на що не вплине.

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13.11.2024 22:15 Ответить
Обговорить занепокоєння?
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13.11.2024 22:25 Ответить
Очікується, що Байден обговорить з Сі Цзіньпіном занепокоєння - міг би з такою куйнею сидіти в США.За своє правління чогось ,крім занепокоєння і лицемірної фальші з його боку так і не було
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13.11.2024 22:50 Ответить
Поговорять як ще допомогти кацапам? Тіпа, заборону на удари вглиб їхньої території не зняли, літаків не дали, систем ППО дали жалюгідно мало, допомогу виділяють невчасно і у нікчемних кількостях. Як ще можна допомогти???
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14.11.2024 00:31 Ответить
 
 