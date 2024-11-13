Байден встретится с Си Цзиньпином, чтобы обсудить поддержку Китаем России, - NYT

В субботу, 16 ноября, действующий президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин встретятся на полях саммита АТЭС (Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества) в Лиме, Перу. Одной из ключевых тем разговора станет поддержка Китаем войны России против Украины.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на чиновников Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

Ожидается, что Байден обсудит с Си Цзиньпином беспокойство США относительно хакерских атак со стороны Китая, угроз в адрес Тайваня, нарушений прав человека и поддержку России в ее войне против Украины.

Собеседники издания отмечают, что на встрече ожидается конфронтация с китайским лидером по этим вопросам, одновременно ожидается обсуждение путей восстановления и развития двусторонних отношений. Байден стремится стабилизировать отношения с Китаем, называя их "самыми результативными в мире", и призывает к здоровой конкуренции вместо конфликта.

Чиновники Белого дома также рассказали, что Байден обсудит с китайским лидером успешные сферы сотрудничества между двумя странами за последние четыре года, а именно совместные усилия в борьбе с торговлей фентанилом и развитие искусственного интеллекта.

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Однако главной темой встречи, по словам чиновника, станет поддержка Китаем оборонной промышленности России, что вызывает серьезное беспокойство в Вашингтоне. Байден будет говорить о нарушении санкций, введенных США против Китая, чтобы предотвратить такую поддержку.

Вероятно, встреча 16 ноября будет последней между Байденом и Си перед тем, как к власти в США в январе 2025-го придет Дональд Трамп.

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