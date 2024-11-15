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Європейські лідери закликали Байдена збільшити допомогу Україні, - Bloomberg

До приходу Трампа: Байдена просять збільшити допомогу Україні

Лідери держав Європейського Союзу просять адміністрацію США істотно розширити допомогу Україні до закінчення президентського терміну Джо Байдена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається,  що керівники та офіційні особи європейських країн закликали надати більше зброї та боєприпасів, щоб максимально зміцнити українські позиції до приходу в Білий дім Дональда Трампа. Співрозмовники агенції уточнили, що багато з цих прохань мали неофіційний характер.

За їхніми словами, кілька європейських лідерів також спонукають Байдена дозволити застосування західної зброї для ударів Збройних сил України (ЗСУ) по військових цілях углибині Росії, щоб зміцнити можливості захисту України від російських атак на критично важливу інфраструктуру. Байден, однак, поки не задовольняє цих прохань, оскільки вважає, що це лише обмежено вплине на ситуацію на фронті та не виправдає ризик ескалації.

Тим часом державний секретар США Ентоні Блінкен 13 листопада здійснив "поспіхом організовану поїздку до Брюсселя", щоб запевнити Європейський Союз і союзників по НАТО в активізації зусиль щодо передачі Україні допомоги перед інавгурацією Трампа. За даними Bloomberg, ідеться про гроші, боєприпаси та зброю з 61-мільярдного пакета, ухваленого Конгресом США весною. Блінкен запевнив, що кожен долар, наявний у розпорядженні адміністрації Байдена для допомоги Україні, буде терміново їй відправлений. Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі з Блінкеном у Брюсселі висловив "обережний оптимізм" щодо ударів західною зброєю по РФ.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що адміністрація Байдена в останні тижні своєї каденції планує передати Україні суттєвий обсяг допомоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про зустріч з Байденом: Говорили, зокрема, про погляди на війну в Україні

Автор: 

Байден Джо (2883) допомога (8322) Україна (5876) Трамп Дональд (5550)


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пізно пити боржомі.
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15.11.2024 06:38 Відповісти
Як вже задовбала ваша ескалація
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15.11.2024 08:04 Відповісти
Як об стіну горохом.
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15.11.2024 08:07 Відповісти
Прокинулися! Забігали, як таргани на світлі. Почекайте, це Трамп поки ніхто - а що буде після інавгурації - прокацапьска шобла на чолі із Маском ще вилізе усім боком.
Виходить, не тільки наш мужик поки грім не гряне не перехреститься.
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15.11.2024 08:33 Відповісти
Варто зауважити, що саме Байден дуже довго тягнув з допомогою. Нагадати, скільки ми чекали танків? Чи скільки чекали літаків? Так навіть коли дали техніку, то дали рівно стільки, щоб пару фото зробити, не більше. Це все - наслідок управління демократів і Байдена зокрема, які просто всцикаються від червоних ліній *****. Просто проаналізуйте, коли при демократах об Америку ноги не витирали? Саме при Байдені спочатку вступив у війну Іран - і нічого, проковтнув дідусь. Підключилась Північна Корея - теж нічого, теж проковтнув.
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15.11.2024 09:11 Відповісти
Байден тягнув, а Трамп взагалі припинить допомогу. Відчуйте різницю.
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15.11.2024 10:11 Відповісти
Ніколи при демократах США не поважали і не рахувались. Зараз маємо ситуацію, коли дві країни, які можна нігтем на карті закрити і їх не буде видно, клали величезний болт на діда бідона і на США, і прямо беруть участь у війні. Будьмо відвертими, якщо стала б Харіс президентом, ви думали, що вона щось змінить? При всіх часах, штати поважали лише при республіканцях президентах. Так, до Трампа є багато питань, дуже багато чого невідомого. Але об бідона вже ноги витирають всі кому не лінь, а йому судячи з усього, хочеться лише дотягнути до пенсії і пофіг на все.
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18.11.2024 13:43 Відповісти
Ага, ще покажіть "формулу миру" зєлєнськаво. Тоді Трамп точно збільшить ! І навіть Таурси всі віддасть. Разом з Томагавками. А ще призначить "День Д" на Сахалін !
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15.11.2024 09:30 Відповісти
 
 