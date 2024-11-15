Європейські лідери закликали Байдена збільшити допомогу Україні, - Bloomberg

Лідери держав Європейського Союзу просять адміністрацію США істотно розширити допомогу Україні до закінчення президентського терміну Джо Байдена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що керівники та офіційні особи європейських країн закликали надати більше зброї та боєприпасів, щоб максимально зміцнити українські позиції до приходу в Білий дім Дональда Трампа. Співрозмовники агенції уточнили, що багато з цих прохань мали неофіційний характер.

За їхніми словами, кілька європейських лідерів також спонукають Байдена дозволити застосування західної зброї для ударів Збройних сил України (ЗСУ) по військових цілях углибині Росії, щоб зміцнити можливості захисту України від російських атак на критично важливу інфраструктуру. Байден, однак, поки не задовольняє цих прохань, оскільки вважає, що це лише обмежено вплине на ситуацію на фронті та не виправдає ризик ескалації.

Тим часом державний секретар США Ентоні Блінкен 13 листопада здійснив "поспіхом організовану поїздку до Брюсселя", щоб запевнити Європейський Союз і союзників по НАТО в активізації зусиль щодо передачі Україні допомоги перед інавгурацією Трампа. За даними Bloomberg, ідеться про гроші, боєприпаси та зброю з 61-мільярдного пакета, ухваленого Конгресом США весною. Блінкен запевнив, що кожен долар, наявний у розпорядженні адміністрації Байдена для допомоги Україні, буде терміново їй відправлений. Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі з Блінкеном у Брюсселі висловив "обережний оптимізм" щодо ударів західною зброєю по РФ.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що адміністрація Байдена в останні тижні своєї каденції планує передати Україні суттєвий обсяг допомоги.

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