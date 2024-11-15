Трамп може бути корисним для України, якщо не вважатиме Київ перешкодою для миру, - Politico

У Республіканській партії США вважають, що Дональд Трамп може виявитися кращим варіантом для України, аніж Камала Гарріс. Проте українцям доведеться проявити політичну гнучкість, щоб отримати максимальну допомогу.

Про це пише видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

Експерт республіканець на умовах анонімності заявив: "У найкращому разі Гарріс зберегла б підхід Джо Байдена - це була б її політика, і вона призвела б до повільної загибелі України. І ця загибель не така вже й повільна - темп здобутків Росії пришвидшується".

Інший приклад, який наводить співрозмовник видання, полягає в тому, що Гарріс виграла б, а республіканці контролювали б одну або обидві палати Конгресу.

Читайте також: "Колапс України" був би ще більшим приниженням для США, аніж вивід військ із Афганістану, - ексглава МЗС Великої Британії Хейг

"За таких умов Гарріс не змогла б провести додаткову допомогу через Конгрес. Зараз, з Трампом, він може клацнути пальцями, і республіканці в Палаті представників проголосують за додаткову допомогу Україні", - додав він.

Трамп не здаватиметься

За його словами, Трамп не збирається здаватися. Він хоче закінчити війну, проте не планує позбавляти Україну зброї та постачань на цьому етапі. Він розуміє: крах України означатиме, що Путін диктуватиме умови на переговорах.

"Трамп має певний особистий інтерес у цьому", - сказав республіканець.

Він пояснив, що Трамп пишається тим, що є майстром переговорів, і не хоче, щоб його бачили із жахливою угодою. І під час своїх телефонних розмов із Зеленським і їх нещодавньої зустрічі в Нью-Йорку "він вселив певну впевненість" в українського лідера, що він не залишить Україну.

Також читайте: Росія відкрита до переговорів про припинення війни, якщо їх ініціює Трамп, - посол РФ в ООН Гатілов

Що має зробити Україна

"Українці повинні зробити все, щоб Трамп не сприйняв їх як перешкоду для миру, і не повинні першими говорити "ні", навіть коли до них звертаються з дурними ідеями. Вони повинні змусити росіян постійно говорити "ні", щоб українці виглядали розумною стороною. Тоді Трамп дійде висновку, що єдиний спосіб змусити росіян сісти за стіл переговорів - це допомогти українцям", - наголосив експерт.

Видання зазначило, що поки у Трампа немає детального плану, і думки серед його радників розходяться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми будемо дуже наполегливо працювати з Росією та Україною. Війна повинна припинитися, - Трамп