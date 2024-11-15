Трамп може бути корисним для України, якщо не вважатиме Київ перешкодою для миру, - Politico
У Республіканській партії США вважають, що Дональд Трамп може виявитися кращим варіантом для України, аніж Камала Гарріс. Проте українцям доведеться проявити політичну гнучкість, щоб отримати максимальну допомогу.
Про це пише видання Politico, передає Цензор.НЕТ.
Експерт республіканець на умовах анонімності заявив: "У найкращому разі Гарріс зберегла б підхід Джо Байдена - це була б її політика, і вона призвела б до повільної загибелі України. І ця загибель не така вже й повільна - темп здобутків Росії пришвидшується".
Інший приклад, який наводить співрозмовник видання, полягає в тому, що Гарріс виграла б, а республіканці контролювали б одну або обидві палати Конгресу.
"За таких умов Гарріс не змогла б провести додаткову допомогу через Конгрес. Зараз, з Трампом, він може клацнути пальцями, і республіканці в Палаті представників проголосують за додаткову допомогу Україні", - додав він.
Трамп не здаватиметься
За його словами, Трамп не збирається здаватися. Він хоче закінчити війну, проте не планує позбавляти Україну зброї та постачань на цьому етапі. Він розуміє: крах України означатиме, що Путін диктуватиме умови на переговорах.
"Трамп має певний особистий інтерес у цьому", - сказав республіканець.
Він пояснив, що Трамп пишається тим, що є майстром переговорів, і не хоче, щоб його бачили із жахливою угодою. І під час своїх телефонних розмов із Зеленським і їх нещодавньої зустрічі в Нью-Йорку "він вселив певну впевненість" в українського лідера, що він не залишить Україну.
Що має зробити Україна
"Українці повинні зробити все, щоб Трамп не сприйняв їх як перешкоду для миру, і не повинні першими говорити "ні", навіть коли до них звертаються з дурними ідеями. Вони повинні змусити росіян постійно говорити "ні", щоб українці виглядали розумною стороною. Тоді Трамп дійде висновку, що єдиний спосіб змусити росіян сісти за стіл переговорів - це допомогти українцям", - наголосив експерт.
Видання зазначило, що поки у Трампа немає детального плану, і думки серед його радників розходяться.
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Вочевидь, зважаючи на його кар'єру Трамп непоганий перемовник. Але є одна проблемка. Для успіху з путіним потрібен не добрий перемовник, а кваліфікований психіатр з двома санітарами. І слоняча доза галоперидолу наготові.
Намащуватись чи вживати по чайній ложечці після їжі?
Як він тільки з Молдовою обісрався.... Молдованам треба поспішати, наступного шансу піти до Європи у них вже не буде.
Хто вважає?
Хто має право від імені партії вважати?
На ці речі та закиди Україна та Українці не повинні звертати увагу!
Треба всьому світу нарешті зрозуміти - Україна та Українці або зараз переможуть , або назавжди будуть знищені фізично!
Якщо там є прорашківські люди, відповідь одна- краще вмерти в бою ніж бути знищеними як раби рашківськими підарами!
про 24 години він теж знайде що сказати...може він на Україну виділятиме по 1 хвилині на за робочий день , тоді щоб завершити війну займе якихось 4 календарних роки (президентський термін).