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Новини Війна
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Трамп може бути корисним для України, якщо не вважатиме Київ перешкодою для миру, - Politico

Трамп може бути корисним для України: Politico назвало умови

У Республіканській партії США вважають, що Дональд Трамп може виявитися кращим варіантом для України, аніж Камала Гарріс. Проте українцям доведеться проявити політичну гнучкість, щоб отримати максимальну допомогу.

Про це пише видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

Експерт республіканець на умовах анонімності заявив: "У найкращому разі Гарріс зберегла б підхід Джо Байдена - це була б її політика, і вона призвела б до повільної загибелі України. І ця загибель не така вже й повільна - темп здобутків Росії пришвидшується".

Інший приклад, який наводить співрозмовник видання, полягає в тому, що Гарріс виграла б, а республіканці контролювали б одну або обидві палати Конгресу.

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"За таких умов Гарріс не змогла б провести додаткову допомогу через Конгрес. Зараз, з Трампом, він може клацнути пальцями, і республіканці в Палаті представників проголосують за додаткову допомогу Україні", - додав він.

Трамп не здаватиметься

За його словами, Трамп не збирається здаватися. Він хоче закінчити війну, проте не планує позбавляти Україну зброї та постачань на цьому етапі. Він розуміє: крах України означатиме, що Путін диктуватиме умови на переговорах.

"Трамп має певний особистий інтерес у цьому", - сказав республіканець.

Він пояснив, що Трамп пишається тим, що є майстром переговорів, і не хоче, щоб його бачили із жахливою угодою. І під час своїх телефонних розмов із Зеленським і їх нещодавньої зустрічі в Нью-Йорку "він вселив певну впевненість" в українського лідера, що він не залишить Україну.

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Що має зробити Україна

"Українці повинні зробити все, щоб Трамп не сприйняв їх як перешкоду для миру, і не повинні першими говорити "ні", навіть коли до них звертаються з дурними ідеями. Вони повинні змусити росіян постійно говорити "ні", щоб українці виглядали розумною стороною. Тоді Трамп дійде висновку, що єдиний спосіб змусити росіян сісти за стіл переговорів - це допомогти українцям", - наголосив експерт.

Видання зазначило, що поки у Трампа немає детального плану, і думки серед його радників розходяться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми будемо дуже наполегливо працювати з Росією та Україною. Війна повинна припинитися, - Трамп

Автор: 

США (22643) Трамп Дональд (5550) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+17
Іншими словами, ви капітулюйте і я буду вас любити!
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15.11.2024 11:55
+12
Для успіху з путіним потрибна людина,яка ненавидить путіна і кацапів,яка розуміе,що таке кацапня,яку загрозу вони несуть всій планеті.
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15.11.2024 12:03
+9
Вони зовсім того....? Україна перешкода миру? На нас напали, вбивають, забрали території, а перешкода миру не рашка, а Україна!
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15.11.2024 12:02
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15.11.2024 11:55 Відповісти
та певна річ, шо надо. у нього зараз рейтинг в межах 50+- %. тому якщо на наступну весну призначать вибори, то у нього досить непогані шанси переобратися. це при умові якщо він буде балотуватись. бо він ще перед минулими виборами говорив, що йде на один термін.. та й устав він моарально дуже сильно за час своєї каденції. плюс до того ж через свої різні великі крадівництва його оточення намило стільки всього, що він зараз після закінчення своєї каденції спетляє із своєю кудись з України, в Ізраїль, наприклад, чи в ОАН або Оман.. тому у будь-якому разі вибори для Зе зараз вупше безпрограшний варіант.
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15.11.2024 16:02 Відповісти
"...Трамп пишається тим, що є майстром переговорів..."

Вочевидь, зважаючи на його кар'єру Трамп непоганий перемовник. Але є одна проблемка. Для успіху з путіним потрібен не добрий перемовник, а кваліфікований психіатр з двома санітарами. І слоняча доза галоперидолу наготові.
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15.11.2024 11:56 Відповісти
Для успіху з путіним потрибна людина,яка ненавидить путіна і кацапів,яка розуміе,що таке кацапня,яку загрозу вони несуть всій планеті.
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15.11.2024 12:03 Відповісти
100%. Гарріс від Байдена, а Байден як не крути не виправдав надій. Упевнений, через деякий час ті хто проти Трампа, різко поміняють свою думку. Смішно їх читатиме, перефарбовані взагалі смішні, як хом'ячки.
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15.11.2024 11:58 Відповісти
Пенсіонери будуть намазувати кожен день червону ікру на хліб з ранку та інший бред.Це вже було.
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15.11.2024 13:47 Відповісти
Трамп може бути корисним для України

Намащуватись чи вживати по чайній ложечці після їжі?
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15.11.2024 12:01 Відповісти
А факт в чому?
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15.11.2024 12:09 Відповісти
Що значить з дурними ідеями.Як що ми будемо на першому єтапі поводити себе як дурники,яки на все згодни,то ми програемо. Можно пійти на якись для нас погани умови,але торгувати краіною ні у якому разі.Зараз нам потрібно до тонкощив продумати своі додаткови угоди.І повінни вони бути написани дрібним шріфтом,як у банкірив,щоб ніхто не прочитав.Але потім витягти іх як козтрну карту.
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15.11.2024 12:01 Відповісти
Коли згадаю, хто з нашої сторони буде "продумувати", стає страшно...
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15.11.2024 12:08 Відповісти
Вони зовсім того....? Україна перешкода миру? На нас напали, вбивають, забрали території, а перешкода миру не рашка, а Україна!
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15.11.2024 12:02 Відповісти
Ви чули про так званий "захист Чубакки"? От саме таку стратегію майже всі зараз намагаються використати проти України. Звідси з'являються "сторони конфлікту", "обидві сторони".
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15.11.2024 12:13 Відповісти
Нема ніяких сторон конфлікту, є жертва агресор і його жертва
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15.11.2024 12:47 Відповісти
Так отож. Але чи розуміють це за кордоном?
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15.11.2024 12:54 Відповісти
Та добре вони це розуміють, але прикидаються дурниками, бо так зручно. Сподіваються налагодити з кацапією відносини та торгувати як колись.
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15.11.2024 14:51 Відповісти
Європа вже збагнула, що розраховувати на Америку не доведеться.
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15.11.2024 12:03 Відповісти
як саме Європа збагнула? і які саме країни?
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15.11.2024 12:39 Відповісти
українцям доведеться проявити політичну гнучкість, щоб отримати максимальну допомогу
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15.11.2024 12:03 Відповісти
Таке ми вмієм
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15.11.2024 12:25 Відповісти
Зеленскій підготовлений до миру спонсорами ще з передвиборчої компанії. А в березні 2022 вже був готовий підписувати любий папірець з кацапами підготовлений ОПою.
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15.11.2024 12:06 Відповісти
Кац предлагает прогнуться под рыжего. Говорит гибкость сестра таланта. И вообще Харрис того.
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15.11.2024 12:10 Відповісти
"не повинні першими говорити "ні", навіть коли до них звертаються з дурними ідеями" - говорить "нет" не обязательно, можно пальцем у виска покрутить и за "кораблем" послать.
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15.11.2024 12:11 Відповісти
Кому від того буде гірше?
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15.11.2024 12:26 Відповісти
дві ядерні держави без причини напали на безядерну і тепер вирішують як її поділити.
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15.11.2024 12:13 Відповісти
Перемога Трампа стала справжнім тріумфом геополітичного генію *****. Україна, Словаччина- то була розминка.
Як він тільки з Молдовою обісрався.... Молдованам треба поспішати, наступного шансу піти до Європи у них вже не буде.
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15.11.2024 12:18 Відповісти
Политическая гибкость означает - убрать нах помощников сивковича и тедеева,что бы американская помощь не прилипала к их липким лапкам.
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15.11.2024 12:21 Відповісти
Що значить вираз: "У республіканській партії вважають".
Хто вважає?
Хто має право від імені партії вважати?
На ці речі та закиди Україна та Українці не повинні звертати увагу!
Треба всьому світу нарешті зрозуміти - Україна та Українці або зараз переможуть , або назавжди будуть знищені фізично!
Якщо там є прорашківські люди, відповідь одна- краще вмерти в бою ніж бути знищеними як раби рашківськими підарами!
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15.11.2024 12:22 Відповісти
якщо такий спритний і можеш за 24 години (перекликається з -за три дні), то чому не щробив того за 4 роки з 2017? чи тоді війни ще не було? 🤓👀
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15.11.2024 12:27 Відповісти
так він же казав, що при ньому НОВИХ війн не було

про 24 години він теж знайде що сказати...може він на Україну виділятиме по 1 хвилині на за робочий день , тоді щоб завершити війну займе якихось 4 календарних роки (президентський термін).
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15.11.2024 12:43 Відповісти
тобто, діагноз, як і у кореша - генетична параноїдальна шизофренія?🧐
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15.11.2024 12:48 Відповісти
Вже знають шо Трамп буде робити - з иого непередбачуваністю ці заяви якісь дивні
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15.11.2024 12:27 Відповісти
Якщо не брати ОП до уваги то можна навіть перемогти Московією.
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15.11.2024 12:34 Відповісти
Тобто прогнутися під *уйла-трампона???
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15.11.2024 12:39 Відповісти
як американці і НАТО збираються проявляти свою силу проти росії, вже стало зрозуміло за останні 2 роки. Так що вся "сила" буде спрямована проти найслабшого - це основна формула успіху США
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15.11.2024 12:45 Відповісти
У нас вже є один ''корисний ідіот''.
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15.11.2024 12:46 Відповісти
Такий "експерт" є у кожному генделику.
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15.11.2024 13:13 Відповісти
Будемо надіятися, що Трампу вистачить розуму прийняти правильні рішення, щодо України і надання їй всієї необхідної допомоги, щоб самим в майбутньому не довелося воювати.
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15.11.2024 13:36 Відповісти
Дурні ідеї ! ПАпрашу їх озвучити.
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15.11.2024 14:31 Відповісти
 
 