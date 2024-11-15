В Республиканской партии США считают, что Дональд Трамп может оказаться лучшим вариантом для Украины, чем Камала Харрис. Однако украинцам придется проявить политическую гибкость, чтобы получить максимальную помощь.

Об этом пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.

Эксперт республиканец на условиях анонимности заявил: "В лучшем случае Харрис сохранила бы подход Джо Байдена - это была бы ее политика, и она привела бы к медленной гибели Украины. И эта гибель не такая уж и медленная - темп достижений России ускоряется".

Другой пример, который приводит собеседник издания, заключается в том, что Харрис выиграла бы, а республиканцы контролировали бы одну или обе палаты Конгресса.

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"При таких условиях Харрис не смогла бы провести дополнительную помощь через Конгресс. Сейчас, с Трампом, он может щелкнуть пальцами, и республиканцы в Палате представителей проголосуют за дополнительную помощь Украине", - добавил он.

По его словам, Трамп не собирается сдаваться. Он хочет закончить войну, однако не планирует лишать Украину оружия и поставок на этом этапе. Он понимает: крах Украины будет означать, что Путин будет диктовать условия на переговорах.

"Трамп имеет определенный личный интерес в этом", - сказал республиканец.

Он пояснил, что Трамп гордится тем, что является мастером переговоров, и не хочет, чтобы его видели с ужасной сделкой. И во время своих телефонных разговоров с Зеленским и их недавней встречи в Нью-Йорке "он вселил определенную уверенность" в украинского лидера, что он не оставит Украину.

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"Украинцы должны сделать все, чтобы Трамп не воспринял их как препятствие для мира, и не должны первыми говорить "нет", даже когда к ним обращаются с глупыми идеями. Они должны заставить россиян постоянно говорить "нет", чтобы украинцы выглядели разумной стороной. Тогда Трамп придет к выводу, что единственный способ заставить россиян сесть за стол переговоров - это помочь украинцам", - подчеркнул эксперт.

Издание отметило, что пока у Трампа нет детального плана, и мнения среди его советников расходятся.

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