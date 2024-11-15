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Новости Война
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Трамп может быть полезным для Украины, если не сочтет Киев препятствием для мира, - Politico

Трамп може бути корисним для України: Politico назвало умови

В Республиканской партии США считают, что Дональд Трамп может оказаться лучшим вариантом для Украины, чем Камала Харрис. Однако украинцам придется проявить политическую гибкость, чтобы получить максимальную помощь.

Об этом пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.

Эксперт республиканец на условиях анонимности заявил: "В лучшем случае Харрис сохранила бы подход Джо Байдена - это была бы ее политика, и она привела бы к медленной гибели Украины. И эта гибель не такая уж и медленная - темп достижений России ускоряется".

Другой пример, который приводит собеседник издания, заключается в том, что Харрис выиграла бы, а республиканцы контролировали бы одну или обе палаты Конгресса.

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"При таких условиях Харрис не смогла бы провести дополнительную помощь через Конгресс. Сейчас, с Трампом, он может щелкнуть пальцами, и республиканцы в Палате представителей проголосуют за дополнительную помощь Украине", - добавил он.

По его словам, Трамп не собирается сдаваться. Он хочет закончить войну, однако не планирует лишать Украину оружия и поставок на этом этапе. Он понимает: крах Украины будет означать, что Путин будет диктовать условия на переговорах.

"Трамп имеет определенный личный интерес в этом", - сказал республиканец.

Он пояснил, что Трамп гордится тем, что является мастером переговоров, и не хочет, чтобы его видели с ужасной сделкой. И во время своих телефонных разговоров с Зеленским и их недавней встречи в Нью-Йорке "он вселил определенную уверенность" в украинского лидера, что он не оставит Украину.

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"Украинцы должны сделать все, чтобы Трамп не воспринял их как препятствие для мира, и не должны первыми говорить "нет", даже когда к ним обращаются с глупыми идеями. Они должны заставить россиян постоянно говорить "нет", чтобы украинцы выглядели разумной стороной. Тогда Трамп придет к выводу, что единственный способ заставить россиян сесть за стол переговоров - это помочь украинцам", - подчеркнул эксперт.

Издание отметило, что пока у Трампа нет детального плана, и мнения среди его советников расходятся.

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Автор: 

США (26313) Трамп (5036) Харрис (122)


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Топ комментарии
+17
Іншими словами, ви капітулюйте і я буду вас любити!
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15.11.2024 11:55
+12
Для успіху з путіним потрибна людина,яка ненавидить путіна і кацапів,яка розуміе,що таке кацапня,яку загрозу вони несуть всій планеті.
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15.11.2024 12:03
+9
Вони зовсім того....? Україна перешкода миру? На нас напали, вбивають, забрали території, а перешкода миру не рашка, а Україна!
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15.11.2024 12:02
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Іншими словами, ви капітулюйте і я буду вас любити!
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15.11.2024 11:55 Ответить
та певна річ, шо надо. у нього зараз рейтинг в межах 50+- %. тому якщо на наступну весну призначать вибори, то у нього досить непогані шанси переобратися. це при умові якщо він буде балотуватись. бо він ще перед минулими виборами говорив, що йде на один термін.. та й устав він моарально дуже сильно за час своєї каденції. плюс до того ж через свої різні великі крадівництва його оточення намило стільки всього, що він зараз після закінчення своєї каденції спетляє із своєю кудись з України, в Ізраїль, наприклад, чи в ОАН або Оман.. тому у будь-якому разі вибори для Зе зараз вупше безпрограшний варіант.
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15.11.2024 16:02 Ответить
"...Трамп пишається тим, що є майстром переговорів..."

Вочевидь, зважаючи на його кар'єру Трамп непоганий перемовник. Але є одна проблемка. Для успіху з путіним потрібен не добрий перемовник, а кваліфікований психіатр з двома санітарами. І слоняча доза галоперидолу наготові.
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15.11.2024 11:56 Ответить
Для успіху з путіним потрибна людина,яка ненавидить путіна і кацапів,яка розуміе,що таке кацапня,яку загрозу вони несуть всій планеті.
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15.11.2024 12:03 Ответить
100%. Гарріс від Байдена, а Байден як не крути не виправдав надій. Упевнений, через деякий час ті хто проти Трампа, різко поміняють свою думку. Смішно їх читатиме, перефарбовані взагалі смішні, як хом'ячки.
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15.11.2024 11:58 Ответить
Пенсіонери будуть намазувати кожен день червону ікру на хліб з ранку та інший бред.Це вже було.
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15.11.2024 13:47 Ответить
Трамп може бути корисним для України

Намащуватись чи вживати по чайній ложечці після їжі?
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15.11.2024 12:01 Ответить
А факт в чому?
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15.11.2024 12:09 Ответить
Що значить з дурними ідеями.Як що ми будемо на першому єтапі поводити себе як дурники,яки на все згодни,то ми програемо. Можно пійти на якись для нас погани умови,але торгувати краіною ні у якому разі.Зараз нам потрібно до тонкощив продумати своі додаткови угоди.І повінни вони бути написани дрібним шріфтом,як у банкірив,щоб ніхто не прочитав.Але потім витягти іх як козтрну карту.
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15.11.2024 12:01 Ответить
Коли згадаю, хто з нашої сторони буде "продумувати", стає страшно...
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15.11.2024 12:08 Ответить
Вони зовсім того....? Україна перешкода миру? На нас напали, вбивають, забрали території, а перешкода миру не рашка, а Україна!
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15.11.2024 12:02 Ответить
Ви чули про так званий "захист Чубакки"? От саме таку стратегію майже всі зараз намагаються використати проти України. Звідси з'являються "сторони конфлікту", "обидві сторони".
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15.11.2024 12:13 Ответить
Нема ніяких сторон конфлікту, є жертва агресор і його жертва
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15.11.2024 12:47 Ответить
Так отож. Але чи розуміють це за кордоном?
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15.11.2024 12:54 Ответить
Та добре вони це розуміють, але прикидаються дурниками, бо так зручно. Сподіваються налагодити з кацапією відносини та торгувати як колись.
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15.11.2024 14:51 Ответить
Європа вже збагнула, що розраховувати на Америку не доведеться.
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15.11.2024 12:03 Ответить
як саме Європа збагнула? і які саме країни?
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15.11.2024 12:39 Ответить
українцям доведеться проявити політичну гнучкість, щоб отримати максимальну допомогу
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15.11.2024 12:03 Ответить
Таке ми вмієм
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15.11.2024 12:25 Ответить
Зеленскій підготовлений до миру спонсорами ще з передвиборчої компанії. А в березні 2022 вже був готовий підписувати любий папірець з кацапами підготовлений ОПою.
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15.11.2024 12:06 Ответить
Кац предлагает прогнуться под рыжего. Говорит гибкость сестра таланта. И вообще Харрис того.
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15.11.2024 12:10 Ответить
"не повинні першими говорити "ні", навіть коли до них звертаються з дурними ідеями" - говорить "нет" не обязательно, можно пальцем у виска покрутить и за "кораблем" послать.
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15.11.2024 12:11 Ответить
Кому від того буде гірше?
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15.11.2024 12:26 Ответить
дві ядерні держави без причини напали на безядерну і тепер вирішують як її поділити.
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15.11.2024 12:13 Ответить
Перемога Трампа стала справжнім тріумфом геополітичного генію *****. Україна, Словаччина- то була розминка.
Як він тільки з Молдовою обісрався.... Молдованам треба поспішати, наступного шансу піти до Європи у них вже не буде.
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15.11.2024 12:18 Ответить
Политическая гибкость означает - убрать нах помощников сивковича и тедеева,что бы американская помощь не прилипала к их липким лапкам.
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15.11.2024 12:21 Ответить
Що значить вираз: "У республіканській партії вважають".
Хто вважає?
Хто має право від імені партії вважати?
На ці речі та закиди Україна та Українці не повинні звертати увагу!
Треба всьому світу нарешті зрозуміти - Україна та Українці або зараз переможуть , або назавжди будуть знищені фізично!
Якщо там є прорашківські люди, відповідь одна- краще вмерти в бою ніж бути знищеними як раби рашківськими підарами!
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15.11.2024 12:22 Ответить
якщо такий спритний і можеш за 24 години (перекликається з -за три дні), то чому не щробив того за 4 роки з 2017? чи тоді війни ще не було? 🤓👀
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15.11.2024 12:27 Ответить
так він же казав, що при ньому НОВИХ війн не було

про 24 години він теж знайде що сказати...може він на Україну виділятиме по 1 хвилині на за робочий день , тоді щоб завершити війну займе якихось 4 календарних роки (президентський термін).
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15.11.2024 12:43 Ответить
тобто, діагноз, як і у кореша - генетична параноїдальна шизофренія?🧐
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15.11.2024 12:48 Ответить
Вже знають шо Трамп буде робити - з иого непередбачуваністю ці заяви якісь дивні
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15.11.2024 12:27 Ответить
Якщо не брати ОП до уваги то можна навіть перемогти Московією.
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15.11.2024 12:34 Ответить
Тобто прогнутися під *уйла-трампона???
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15.11.2024 12:39 Ответить
як американці і НАТО збираються проявляти свою силу проти росії, вже стало зрозуміло за останні 2 роки. Так що вся "сила" буде спрямована проти найслабшого - це основна формула успіху США
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15.11.2024 12:45 Ответить
У нас вже є один ''корисний ідіот''.
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15.11.2024 12:46 Ответить
Такий "експерт" є у кожному генделику.
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15.11.2024 13:13 Ответить
Будемо надіятися, що Трампу вистачить розуму прийняти правильні рішення, щодо України і надання їй всієї необхідної допомоги, щоб самим в майбутньому не довелося воювати.
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15.11.2024 13:36 Ответить
Дурні ідеї ! ПАпрашу їх озвучити.
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15.11.2024 14:31 Ответить
 
 