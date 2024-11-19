Зеленський про Трампа: Я розумію тільки прямі контакти, наші команди "налагодять процеси"

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що його команда "налагодить процеси" з командою новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Про це глава держави повідомив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Контакти з Дональдом Трампом у мене були. Я розумію тільки прямі контакти між президентами. Що стосується команди, у них є свої контакти. Будь-які неофіційні на цей момент голоси, які звучать у ЗМІ, я не сприймаю. Що стосується процесу налагодження контакту між нашими командами, впевнений, він буде", - розповів Зеленський.

Президент також повідомив про майбутнє відрядження голови Офісу президента Андрія Єрмака до США: "Що стосується відрядження керівника Офісу Президента, воно буде".

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Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський запевняв, що війна завершиться швидше за адміністрації Трампа, а риторика "сідай і слухай" не працює.