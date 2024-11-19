Зеленський про Трампа: Я розумію тільки прямі контакти, наші команди "налагодять процеси"
Президент України Володимир Зеленський упевнений, що його команда "налагодить процеси" з командою новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.
Про це глава держави повідомив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Контакти з Дональдом Трампом у мене були. Я розумію тільки прямі контакти між президентами. Що стосується команди, у них є свої контакти. Будь-які неофіційні на цей момент голоси, які звучать у ЗМІ, я не сприймаю. Що стосується процесу налагодження контакту між нашими командами, впевнений, він буде", - розповів Зеленський.
Президент також повідомив про майбутнє відрядження голови Офісу президента Андрія Єрмака до США: "Що стосується відрядження керівника Офісу Президента, воно буде".
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський запевняв, що війна завершиться швидше за адміністрації Трампа, а риторика "сідай і слухай" не працює.
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хоча на словах в них будуть потужність та магашизм.
Тим більш що можна і не встигнути поїхати. Хто зна що у вумного наріду 76% в макітрі?
БерлагуЄрмака!!!
Цей точно налагодить. 😁
Особливо зі Спарц повинно добре вийти.
Ну і звісно третій варіант - Єрмак йому нічого не пояснює, а більше нікого Зеля не слухає - раптом скажуть щось погане.
Чи в ОПі думають, що у Трампа не знають: хто є якійсь міністр і аж цілий дєрьмак? Якщо увесь світ вже в курсі, то й у команді Трампа теж.
Куди і на скільки швидко цю потужну делегацію незламних балаболів пошлють?
горцівпопулістів, з яких сценаполітика зможе витримати лише одного.