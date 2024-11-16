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Новини Війна
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Трамп хоче завершити війну, і він на стороні підтримки України, - Зеленський

Дональд Трамп

Новообраний президент США Дональд Трамп підтримує Україну.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Українському радіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас була з ним дуже хороша зустріч у вересні. Позитивна, зрозуміла, аргументована з нашого боку. Базис, на якому ми стоїмо, він почув. Проти нашої позиції я нічого не чув.... Я його також вітав з перемогою. І також у нас була хороша розмова. Він сказав, що хоче завершити війну, але він хоче допомагати. І він - на стороні підтримки України, цінує нашу міцність, цілісність і сміливість", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що команди України та США будуть працювати над спільною змістовною зустріччю, і вже після неї можна буде говорити про бачення США на подальший розвиток подій та реакцію України на це.

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"Я як президент України буду серйозно ставитись до розмови тільки з президентом США. При всій повазі до будь-якого його оточення", - сказав Зеленський.

Раніше Зеленський також назвав умови для початку переговорів з РФ. Також Зеленський заявляв, що Путін прагне знищити Україну, він не хоче результату від перемовин про завершення війни. Окрім того, він запевняв, що війна завершиться швидше за адміністрації Трампа, а риторика "Сідай і слухай" не працює.

Автор: 

Зеленський (23659) Трамп (5444)


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Топ коментарі
+30
Він в першу чергу на стороні Америки, а незламний досі думає, що весь світ крутиться навколо нього.
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16.11.2024 13:37
+26
Точно під кайфом. А чому ні? Війну він вже виграв в своїй голові, в країні порядок. Можна розслабитись. Виродок проклятий.
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16.11.2024 13:37
+22
Дочекалися, вибирав нарід Боневтіка Потужного Нетряпку Херпідовича Не лоха, який обіцяв кінець епохи бідності і закінчення війни, а виходить, що це має зробити Трапм? Тихенько перевів стрілки на Трампа, мов до мене ніяких питань і вимог, ось вам пообіцяв Трамп. А ти хто такий?
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16.11.2024 13:42
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Він в першу чергу на стороні Америки, а незламний досі думає, що весь світ крутиться навколо нього.
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16.11.2024 13:37 Відповісти
Трамп ніколи не був на стороні Америки. Він завжди був лише на боці самого себе.
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16.11.2024 14:21 Відповісти
Точно під кайфом. А чому ні? Війну він вже виграв в своїй голові, в країні порядок. Можна розслабитись. Виродок проклятий.
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16.11.2024 13:37 Відповісти
Знову заглядання в очі або куди там ще?
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16.11.2024 13:37 Відповісти
Це іпануте на всю голову зелене чмо постійно щось белькоче про те, що всі навколо за Україну. А ти, зелене падло, чому на боці ***** і рашки? Кончена тварь. Доки цей обкурений тупий наполеончик не покине Київ назажди, Україна буде програвати на кожному кроці. Скільки людей потрібно угробити ще, щоб ця падаль була задоволена? Вважаю-- всі українці.
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16.11.2024 21:59 Відповісти
Трамп порішає?
Саме тому зелені риги завзято готуються до виборів, купляючи лохів грошима та обіцянками?
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16.11.2024 13:38 Відповісти
"Я як президент України буду серйозно ставитись до розмови тільки з президентом США. При всій повазі до будь-якого його оточення", - сказав Зеленський. Зе даже не догадывается о том, что он оскорбил лиц, назначенных Трампом на различные должности, которые будут влиять на принятие Трампом тех или иных решений. Это пипец!
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16.11.2024 13:38 Відповісти
Тут зеленський правий,оточення-лише виконавці,рішення приймає сам Трамп.
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16.11.2024 13:49 Відповісти
Оточення впливає на думку президента. Він не може знати все та про все, відповідно і рішення приймає на основі інформації яку йому нададуть.
Єрмак формує ті рішення які приймає Блазень, а потім показово завзято їх виконує.
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16.11.2024 14:05 Відповісти
Трамп м'яко кажучи не зеленський.
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16.11.2024 14:10 Відповісти
А це тут до чого?
Я у загальному - "світа грає короля, а король грає світу".

Можна і про Трампа...
Він не є нарцисом та балакучим популістом?
Він не видавав взаємовиключні месиджи?
Трамп не обіцяє "fix everything"?
Трамп не хоче "зламати систему" (бюрократичну)?
Не обіцяє підняти економіку?
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16.11.2024 14:20 Відповісти
Зеленський профнепридатний клован який передав управління Ермаку.а той влаштував йому теплу ванну брехливих реляцій разом з просирським
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16.11.2024 14:45 Відповісти
А це типу комусь ще невідомо окрім розумово-обмежених?
В шоубізнесі майже завжди так - актор (шоумен, блазень, або пріма-актор лідер трупи блазнів) грає та розважається, а рутинну роботу (роботу з документами зокрема) перекладає на якогось рішалу (чи групу рішал).
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16.11.2024 15:20 Відповісти
Дивне порівняння .

Трамп ,як правило ,приймає рішення сомостійно .
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16.11.2024 17:00 Відповісти
Ви точно зрозуміли те що там написано?
Що саме є порівнянням? Порівнянням чого з чим?

В мене так і написано: "Оточення впливає на думку президента. Він не може знати все та про все, відповідно і рішення приймає на основі інформації яку йому нададуть."
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16.11.2024 17:16 Відповісти
угу, а за підісраний зеленожопими імпічмент "забув"?
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16.11.2024 13:39 Відповісти
Поклав все на Трампа -- хорошии хід
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16.11.2024 13:40 Відповісти
Як той зробить, так ї буде.
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16.11.2024 15:56 Відповісти
Дочекалися, вибирав нарід Боневтіка Потужного Нетряпку Херпідовича Не лоха, який обіцяв кінець епохи бідності і закінчення війни, а виходить, що це має зробити Трапм? Тихенько перевів стрілки на Трампа, мов до мене ніяких питань і вимог, ось вам пообіцяв Трамп. А ти хто такий?
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16.11.2024 13:42 Відповісти
Сьогодні що бенефіс у актора ?
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16.11.2024 13:43 Відповісти
Ні.гуманітарка з Колумбії
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16.11.2024 14:26 Відповісти
І єрмак з татаровим і портновим, також на стороні України...
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16.11.2024 13:44 Відповісти
Попжрдрліло піськограя щось
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16.11.2024 13:46 Відповісти
Памятаєте фото з останньої зустрічі Трампа і стійкого Лідора. Навпроти Трампа сидів єрмак, а шут подалі, щоб не заважав
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16.11.2024 13:48 Відповісти
Клоуни! Обидва!
Минуло вже 10 діб, 240 годин після завершення виборів!
Що там з завершенням війни?
У вас обох - хоч план є?
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16.11.2024 13:49 Відповісти
Торг територіями ось увесь план.виходячи з того що кацапи наступають завдяки потужному гофмаршалу та просирському.
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16.11.2024 13:56 Відповісти
План є! Але трошки не той
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16.11.2024 14:58 Відповісти
А чому план повинен бути в обох? План повинен бути в країни, яка воює. Друга країна-це просто спостерігач, і якщо план першої адекватний, то друга країна буде старатись допомогти першій здійснити цей план. Якщо ж план такий як і презЕдент першої країни, то така і буде допомога.
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16.11.2024 15:36 Відповісти

Як-то - чи є в них план? Звісно, що є! Аж по кілька пакунків. У кожного.
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16.11.2024 23:34 Відповісти
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16.11.2024 13:51 Відповісти
прогин зараховано. ще б менше ляпав по айкосу з марішкою.
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16.11.2024 13:51 Відповісти
Политик стопятсотого уровня.... Клован, отвечай за себя и помни о тюремном сроке за государственную измену.
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16.11.2024 13:56 Відповісти
Твої б слова та богу в вуха!
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16.11.2024 13:57 Відповісти
Хто тебе за язик тягне?🤡
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16.11.2024 13:59 Відповісти
Звідки ти знаєш!? Ти вже недавно *******, що Сі не буде зброю поставляти росії
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16.11.2024 14:03 Відповісти
Господин назначил меня любимой женой!! (с)
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16.11.2024 14:09 Відповісти
Та щось Остапа не на жарт понесло, хоч би не накаркав.
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16.11.2024 14:13 Відповісти
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16.11.2024 14:17 Відповісти
що цей зелений зрадник України несе...???"Я як президент України буду серйозно ставитись до розмови тільки з президентом США. Так який хрин в цивілізованому світі (і не в цивілізованому теж) його рахує за лигітимного президента України...?"
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16.11.2024 14:20 Відповісти
Кожного дня щось потрібно ляпнути. Осел просто не може завалити пельку.
А Трамп повинен платити роялті кварталу95 за технологію перемоги.
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16.11.2024 14:25 Відповісти
Якщо Трумп - здібний учень, то він жодної секунди не вагаючись заявить:
Я вам нічєво нє должен! (с)
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17.11.2024 18:25 Відповісти
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16.11.2024 14:31 Відповісти
дурень думкою багатіє
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16.11.2024 14:41 Відповісти
Все такий же янєлох,пасматрєтьвглаза,дагаварітсяпасєрєдінє?
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16.11.2024 14:56 Відповісти
З Трампом потрібно не розмовляти,
а обробляти його психологічно
Він імпульсивний, то показувати
йому подвиги наших героїв
Йому це близько
Бо ж він теж ходив під смертю.
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16.11.2024 15:42 Відповісти
Він вже заглянув в глаз Трампу? Бо колись щось подібне він вже говорив тільки про іншу людину .
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16.11.2024 15:52 Відповісти
Трампу потрібно не тільки в очі заглянути але і під хвостом понюхати .
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16.11.2024 16:09 Відповісти
Два дебіла - єто сіла!
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16.11.2024 16:42 Відповісти
Пишучи такі ганебні слова не забувай ,що Трамп -
це президент США ,тієі країни ,від якою в великої
мірі залежить доля України .
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16.11.2024 17:05 Відповісти
Так, доля України залежить. Але і в позитивному і негативному сенсі. А поки що його слова і дії не вселяють щось оптимізму.
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17.11.2024 07:40 Відповісти
'' ...поки що... ''

Поспішати треба повільно .
Слова почуєте і дії побачите після його інавгурації .
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17.11.2024 10:07 Відповісти
Вєдана, ти шолє? (с)
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17.11.2024 18:26 Відповісти
А як до стамбульського душка 22 Рудий відноситься ?
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16.11.2024 18:15 Відповісти
Цей буратінкин піздьож розрахований виключно на свій електорат; трампон вже неодноразово показав, яким "прихильником та партнером" України він є.
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17.11.2024 00:02 Відповісти
Олег Пономарь: https://www.ponomaroleg.com/nedelya-vyzovov-tusk-olland-i-tramp/
Президент-елект США Д.Трамп, пообещавший положить конец войне между Киевом и Москвой за 24 часа, на самом деле готовит «капитуляцию Украины», которая была бы «невыносимой для украинцев» и «унижением» для европейцев, - заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд, он работал с Трампом в конце своей каденции.
То, что Трамп «говорит, он реализует с избытком». В украинском вопросе Дональд Трамп "перестанет помогать" Киеву, "что создаст проблему дисбаланса сил", прогнозирует г-н Олланд.
В рамках мирной конференции он затем отдаст «Путину всю территорию, которую он приобрел» после российского наступления 2014 и 2022 годов», а затем скажет европейцам: «В остальном решать вам - гарантируйте безопасность Украины, если вы считаете это необходимым, и вы должны помочь Украине в ее восстановлении». Короче говоря, «это не мир, который он (Трамп) готовит, это капитуляция Украины», - сказал он.
«Предоставление Путину преимущества силы против международного права было бы серьезным и даже невыносимым для украинцев» и вызвало бы опасения по поводу «других наступательных действий России в ближайшие годы», - предупредил он. По словам Олланда, массированная атака, совершенная в воскресенье против украинской энергетической сети, в результате которой также погибли по меньшей мере восемь человек и около двадцати получили ранения, является частью этого контекста: "это должно истощить и запугать украинцев, заставить их сдаться во время этих «знаменитых переговоров».
Столкнувшись с этой перспективой, Европа, и особенно Франция и Германия, должны оставаться едиными, подчеркнул г-н Олланд, который призвал своего преемника Эммануэля Макрона «проявить сильную инициативу» в отношении нового правительства Германии, которое появится на выборах в феврале. В то время как канцлер Олаф Шольц подал «плохой сигнал», позвонив Путину в пятницу, Парижу и Берлину, утверждает Олланд, с февраля придется говорить в один голос, чтобы «противостоять Трампу» и «ничего не дать России».

У меня вопрос к защитникам Трампа в комментариях - Олланд тоже розовый пони, который зря наговаривает на Трампа?
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17.11.2024 20:19 Відповісти
 
 