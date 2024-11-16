Трамп хоче завершити війну, і він на стороні підтримки України, - Зеленський

Новообраний президент США Дональд Трамп підтримує Україну.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Українському радіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас була з ним дуже хороша зустріч у вересні. Позитивна, зрозуміла, аргументована з нашого боку. Базис, на якому ми стоїмо, він почув. Проти нашої позиції я нічого не чув.... Я його також вітав з перемогою. І також у нас була хороша розмова. Він сказав, що хоче завершити війну, але він хоче допомагати. І він - на стороні підтримки України, цінує нашу міцність, цілісність і сміливість", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що команди України та США будуть працювати над спільною змістовною зустріччю, і вже після неї можна буде говорити про бачення США на подальший розвиток подій та реакцію України на це.

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"Я як президент України буду серйозно ставитись до розмови тільки з президентом США. При всій повазі до будь-якого його оточення", - сказав Зеленський.

Раніше Зеленський також назвав умови для початку переговорів з РФ. Також Зеленський заявляв, що Путін прагне знищити Україну, він не хоче результату від перемовин про завершення війни. Окрім того, він запевняв, що війна завершиться швидше за адміністрації Трампа, а риторика "Сідай і слухай" не працює.