Трамп хоче завершити війну, і він на стороні підтримки України, - Зеленський
Новообраний президент США Дональд Трамп підтримує Україну.
Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Українському радіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У нас була з ним дуже хороша зустріч у вересні. Позитивна, зрозуміла, аргументована з нашого боку. Базис, на якому ми стоїмо, він почув. Проти нашої позиції я нічого не чув.... Я його також вітав з перемогою. І також у нас була хороша розмова. Він сказав, що хоче завершити війну, але він хоче допомагати. І він - на стороні підтримки України, цінує нашу міцність, цілісність і сміливість", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що команди України та США будуть працювати над спільною змістовною зустріччю, і вже після неї можна буде говорити про бачення США на подальший розвиток подій та реакцію України на це.
"Я як президент України буду серйозно ставитись до розмови тільки з президентом США. При всій повазі до будь-якого його оточення", - сказав Зеленський.
Раніше Зеленський також назвав умови для початку переговорів з РФ. Також Зеленський заявляв, що Путін прагне знищити Україну, він не хоче результату від перемовин про завершення війни. Окрім того, він запевняв, що війна завершиться швидше за адміністрації Трампа, а риторика "Сідай і слухай" не працює.
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Саме тому зелені риги завзято готуються до виборів, купляючи лохів грошима та обіцянками?
Єрмак формує ті рішення які приймає Блазень, а потім показово завзято їх виконує.
Я у загальному - "світа грає короля, а король грає світу".
Можна і про Трампа...
Він не є нарцисом та балакучим популістом?
Він не видавав взаємовиключні месиджи?
Трамп не обіцяє "fix everything"?
Трамп не хоче "зламати систему" (бюрократичну)?
Не обіцяє підняти економіку?
В шоубізнесі майже завжди так - актор (шоумен, блазень, або пріма-актор лідер трупи блазнів) грає та розважається, а рутинну роботу (роботу з документами зокрема) перекладає на якогось рішалу (чи групу рішал).
Трамп ,як правило ,приймає рішення сомостійно .
Що саме є порівнянням? Порівнянням чого з чим?
В мене так і написано: "Оточення впливає на думку президента. Він не може знати все та про все, відповідно і рішення приймає на основі інформації яку йому нададуть."
Минуло вже 10 діб, 240 годин після завершення виборів!
Що там з завершенням війни?
У вас обох - хоч план є?
Як-то - чи є в них план? Звісно, що є! Аж по кілька пакунків. У кожного.
А Трамп повинен платити роялті кварталу95 за технологію перемоги.
Я вам нічєво нє должен! (с)
а обробляти його психологічно
Він імпульсивний, то показувати
йому подвиги наших героїв
Йому це близько
Бо ж він теж ходив під смертю.
це президент США ,тієі країни ,від якою в великої
мірі залежить доля України .
Поспішати треба повільно .
Слова почуєте і дії побачите після його інавгурації .
Президент-елект США Д.Трамп, пообещавший положить конец войне между Киевом и Москвой за 24 часа, на самом деле готовит «капитуляцию Украины», которая была бы «невыносимой для украинцев» и «унижением» для европейцев, - заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд, он работал с Трампом в конце своей каденции.
То, что Трамп «говорит, он реализует с избытком». В украинском вопросе Дональд Трамп "перестанет помогать" Киеву, "что создаст проблему дисбаланса сил", прогнозирует г-н Олланд.
В рамках мирной конференции он затем отдаст «Путину всю территорию, которую он приобрел» после российского наступления 2014 и 2022 годов», а затем скажет европейцам: «В остальном решать вам - гарантируйте безопасность Украины, если вы считаете это необходимым, и вы должны помочь Украине в ее восстановлении». Короче говоря, «это не мир, который он (Трамп) готовит, это капитуляция Украины», - сказал он.
«Предоставление Путину преимущества силы против международного права было бы серьезным и даже невыносимым для украинцев» и вызвало бы опасения по поводу «других наступательных действий России в ближайшие годы», - предупредил он. По словам Олланда, массированная атака, совершенная в воскресенье против украинской энергетической сети, в результате которой также погибли по меньшей мере восемь человек и около двадцати получили ранения, является частью этого контекста: "это должно истощить и запугать украинцев, заставить их сдаться во время этих «знаменитых переговоров».
Столкнувшись с этой перспективой, Европа, и особенно Франция и Германия, должны оставаться едиными, подчеркнул г-н Олланд, который призвал своего преемника Эммануэля Макрона «проявить сильную инициативу» в отношении нового правительства Германии, которое появится на выборах в феврале. В то время как канцлер Олаф Шольц подал «плохой сигнал», позвонив Путину в пятницу, Парижу и Берлину, утверждает Олланд, с февраля придется говорить в один голос, чтобы «противостоять Трампу» и «ничего не дать России».
У меня вопрос к защитникам Трампа в комментариях - Олланд тоже розовый пони, который зря наговаривает на Трампа?