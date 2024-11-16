Зеленський про умови для початку переговорів з РФ: Якщо Україна буде не наодинці та буде сильною
На майбутніх перемовинах з Росією Україна повинна мати сильну позицію та не бути наодинці з агресором.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Українському Радіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За умов, що Україна буде не наодинці з РФ, що Україна буде сильною. Які можуть бути перемовини з вбивцею. Якщо ми говоримо просто з Путіним, просто з вбивцею, ми в тих умовах, в яких ми зараз, не посилені деякими елементами важливими, то це на вході програшний статус перемовин для України", - сказав він.
Зеленський наголосив, що важлива позиція новообраного президента США Дональда Трампа стосовно України. За його словами, від зміни настрою Трампа залежить зміна політики США.
"Тому в посередництві завжди є ті чи інші виклики для мене. Може бути будь-хто посередником, але не можна абстрактно говорити "Я - посередник, тому я не можу обирати ту чи іншу сторону". Ні. У безумовних цінностях і порушення міжнародного права так не може бути", - заявив глава держави.
Зеленський додав, що США повинні зберегти позицію підтримки в тому, що Україна - це жертва, а РФ - агресор і порушник міжнародного права. На думку президента, це має бути один з пунктів початку перемовин на будь-якому майданчику.
Раніше Зеленський заявляв, що Путін прагне знищити Україну, він не хоче результату від перемовин про завершення війни. Також він запевняв, що війна завершиться швидше за адміністрації Трампа, а риторика "Сідай і слухай" не працює.
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Мені як завжди
І йому дали *****.
А корупціонери мають отримувати реальні сроки і не мати можливість або втекти закордон або взагалі повертатись до роботи, коли їх подоять. До прикладу митник якого повернули до роботи причому не простим, а керівником митного поста. І що з чиновниками та прокурорами які незаконно отримали інвалідність, чому дальше на посадах, це ж неправомірна вигода, уже майже місяць щось перевіряють і перевірити ніяк не можуть.
Кожен вкрадений міліон або нанесені збитки державі на міліон то 8-10 снарядів або 50-60 якісних дронів і їх нехватка то втрати та нестача потім людського ресурсу у військах. Але чомусь це прирівнюється до якоїсь крадіжки пива в магазині.
Ти явно важаєш це потужним чудодійним заклинанням!
важаєшВважаєш
"Переговори з РФ можливі за умов, що Україна буде не сама і буде сильною, переговори станом на зараз - це програшний варіант, у слабкій ситуації немає що там робити," - заявив Зеленський; і продовжив "Має бути посилення України, наша держава має бути сильною для будь-якої дипломатії".
Погоджуюся з кожним словом. А що він робив для того, щоб так і сталося? До повномасштабного вторгнення - "Велике крадівництво" на дорогах. Після повномасштабного вторгнення - "Велике крадівництво" на фортифікаціях, снарядах БПЛА та навіть яйцях. Так ми точно не посилимося. Слова правильні. А от дії показують інше.