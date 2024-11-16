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Зеленський про умови для початку переговорів з РФ: Якщо Україна буде не наодинці та буде сильною

Володимир Зеленський та Дональд Трамп

На майбутніх перемовинах з Росією Україна повинна мати сильну позицію та не бути наодинці з агресором.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Українському Радіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За умов, що Україна буде не наодинці з РФ, що Україна буде сильною. Які можуть бути перемовини з вбивцею. Якщо ми говоримо просто з Путіним, просто з вбивцею, ми в тих умовах, в яких ми зараз, не посилені деякими елементами важливими, то це на вході програшний статус перемовин для України", - сказав він.

Зеленський наголосив, що важлива позиція новообраного президента США Дональда Трампа стосовно України. За його словами, від зміни настрою Трампа залежить зміна політики США.

"Тому в посередництві завжди є ті чи інші виклики для мене. Може бути будь-хто посередником, але не можна абстрактно говорити "Я - посередник, тому я не можу обирати ту чи іншу сторону". Ні. У безумовних цінностях і порушення міжнародного права так не може бути", - заявив глава держави.

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Зеленський додав, що США повинні зберегти позицію підтримки в тому, що Україна - це жертва, а РФ - агресор і порушник міжнародного права. На думку президента, це має бути один з пунктів початку перемовин на будь-якому майданчику.

Раніше Зеленський заявляв, що Путін прагне знищити Україну, він не хоче результату від перемовин про завершення війни. Також він запевняв, що війна завершиться швидше за адміністрації Трампа, а риторика "Сідай і слухай" не працює.

Автор: 

Зеленський (23659) Трамп (5444) переговори з Росією (1056)


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Топ коментарі
+21
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16.11.2024 10:36
+13
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16.11.2024 10:32
+9
Зеленський додав, що США повинні зберегти позицію підтримки в тому, що Україна - це жертва, а РФ - агресор і порушник міжнародного права. На думку президента, це має бути один з пунктів початку перемовин на будь-якому майданчику. (Що я, як президент України зробив для того,щоб український народ не був жертвою рашистського вбивці ???)
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16.11.2024 10:36
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16.11.2024 10:32 Відповісти
Як завжди незрозуміла нікому "пурга"...
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16.11.2024 10:33 Відповісти
Зеленський додав, що США повинні зберегти позицію підтримки в тому, що Україна - це жертва, а РФ - агресор і порушник міжнародного права. На думку президента, це має бути один з пунктів початку перемовин на будь-якому майданчику. (Що я, як президент України зробив для того,щоб український народ не був жертвою рашистського вбивці ???)
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16.11.2024 10:36 Відповісти
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16.11.2024 10:49 Відповісти
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16.11.2024 10:36 Відповісти
А він відповідає
Мені як завжди
І йому дали *****.
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16.11.2024 10:45 Відповісти
Зєля, дороги, дороги, асфальту побільше, і шашлик на травневі. Це ключ до перемоги
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16.11.2024 10:37 Відповісти
Так ти ж не один. В тебе д'єрмак є, 5-6 потужних ''мєнєжерів''
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16.11.2024 10:38 Відповісти
Порох тобі залишив нормандський формат з францією та німетчиною в складі.Ти його зруйнував.Далі що?Китай,союзника рашки, запросиш в посередники?
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16.11.2024 10:40 Відповісти
Та далі "на лижі" і в Оман.
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16.11.2024 10:45 Відповісти
Так - все залежить з якоі ноги Трамп встане
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16.11.2024 10:42 Відповісти
Ты не один,с тобою папа ,мама.
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16.11.2024 10:43 Відповісти
десь поникалась, давно не чуть, свора з абрахамій, ********** та ім подібних офісних тваринок. мабуть пишуть потужного мирного листа турецькому султану, в рамках підготовки до стамбулу 1.1
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16.11.2024 10:46 Відповісти
Краще просроченому Боневтіку Потужному Нетряпці піти геть, поки ще є шанс в України налагодити спільні зусилля з новим презилдентом США. Але менні здається, що він залишиться і далі, щоб все зруйнувати і наблизити перемогу ворогу, бо там його цінності і свідомість, а не в Україні.
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16.11.2024 10:47 Відповісти
Та не "сильною" ж а "потужною"!
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16.11.2024 10:47 Відповісти
Зеленському-якщо припинити обкрадати Україну тоді вона дійсно буде сильною...
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16.11.2024 10:48 Відповісти
Щоб Україна була сильною на переговорах у військах мають бути дрони, снаряди і РЕБ а не одні гасла. І головне потрібні ракети, а як бачимо є тільки заяви про сильну позицію.

А корупціонери мають отримувати реальні сроки і не мати можливість або втекти закордон або взагалі повертатись до роботи, коли їх подоять. До прикладу митник якого повернули до роботи причому не простим, а керівником митного поста. І що з чиновниками та прокурорами які незаконно отримали інвалідність, чому дальше на посадах, це ж неправомірна вигода, уже майже місяць щось перевіряють і перевірити ніяк не можуть.

Кожен вкрадений міліон або нанесені збитки державі на міліон то 8-10 снарядів або 50-60 якісних дронів і їх нехватка то втрати та нестача потім людського ресурсу у військах. Але чомусь це прирівнюється до якоїсь крадіжки пива в магазині.
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16.11.2024 10:49 Відповісти
завжди курвить, коли ця аморальна безпринципна потвора пафосно варнякає про "цінності"...
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16.11.2024 10:51 Відповісти
Пусті розмови ні про що ,ти хоч читав вчорашню розмову Шольца з рашиським вбивцею путіна ,в його риториці нічого не змінилось : розброєння України ,визнання контролю рашистів над 4 областями і Кримом , зняття санкцій ,денацифікація тобто капітуляція України . Пора визнати стамбул то була помилка, яку нав'язали рашисти.Ну вже пора зрозуміти ворог хоче знищити Україну,а він і досі грає роль голобородька. .
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16.11.2024 10:56 Відповісти
Якщо Україна буде не наодинці та буде сильною

Ти явно важаєш це потужним чудодійним заклинанням!
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16.11.2024 10:59 Відповісти
важаєш
Вважаєш
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16.11.2024 11:02 Відповісти
Як Україна буде сильною з купою зрадників на чолі ? Висновків правильних ніхто не збирається робити. We have Hobson choice!
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16.11.2024 11:00 Відповісти
Hobson's choice. Дякую, не знав! Просвітлився. 🤝
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16.11.2024 11:04 Відповісти
*****, то роби щось щоб Україна була сильною!!!
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16.11.2024 11:01 Відповісти
Чучело, тебе вже ніхто питати не буде. За три роки ти показав усю свою хрипату гниль і став токсичним лайном, зі своєю брехливою воровитою зеленою шоблою. Зробиш те, що накажуть, тож просто завалися .
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16.11.2024 11:02 Відповісти
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16.11.2024 11:28 Відповісти
Борислав Береза, комісований боєць ЗСУ:

"Переговори з РФ можливі за умов, що Україна буде не сама і буде сильною, переговори станом на зараз - це програшний варіант, у слабкій ситуації немає що там робити," - заявив Зеленський; і продовжив "Має бути посилення України, наша держава має бути сильною для будь-якої дипломатії".

Погоджуюся з кожним словом. А що він робив для того, щоб так і сталося? До повномасштабного вторгнення - "Велике крадівництво" на дорогах. Після повномасштабного вторгнення - "Велике крадівництво" на фортифікаціях, снарядах БПЛА та навіть яйцях. Так ми точно не посилимося. Слова правильні. А от дії показують інше.
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16.11.2024 11:37 Відповісти
А що ти Вовчик конкретно зробив, щоб не бути на одинці з агресором та мати сильну переговорну позицію.
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16.11.2024 11:44 Відповісти
Шо несе це брехливе чмо?
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16.11.2024 11:50 Відповісти
Він каже що одному йому страшно.
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16.11.2024 12:26 Відповісти
А не треба було в президенти лізти , сидів би мовчки зараз в Італії , гриз піцу , вигулював дупу в морі , і головне , не було б Оману . А за невиконання обіцянок в Омані , йому кацапи голову відкрутять, рано, чи пізніше , тому йому і страшно .
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16.11.2024 12:35 Відповісти
 
 