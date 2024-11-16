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Зеленский об условиях для начала переговоров с РФ: Если Украина будет не одна и будет сильной

Володимир Зеленський та Дональд Трамп

На будущих переговорах с Россией Украина должна иметь сильную позицию и не быть наедине с агрессором.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Украинскому Радио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

При условии, что Украина будет не наедине с РФ, что Украина будет сильной. Какие могут быть переговоры с убийцей. Если мы говорим просто с Путиным, просто с убийцей, если мы в тех условиях, в которых мы сейчас, не усилены некоторыми важными элементами, то это на входе - проигрышный статус переговоров для Украины", - сказал он.

Зеленский отметил, что важна позиция новоизбранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины. По его словам, от изменения настроения Трампа зависит изменение политики США.

"Поэтому в посредничестве всегда есть те или иные вызовы для меня. Любой может быть посредником, но нельзя абстрактно говорить: "Я - посредник, поэтому я не могу выбирать ту или иную сторону". Нет. В безусловных ценностях и нарушении международного права так не может быть", - заявил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО должна помочь Украине завершить войну переговорами, но с позиции силы, - Рютте

Зеленский добавил, что США должны сохранить позицию поддержки в том, что Украина - это жертва, а РФ - агрессор и нарушитель международного права. По мнению президента, это должен быть один из пунктов начала переговоров на любой площадке.

Ранее Зеленский заявлял, что Путин стремится уничтожить Украину, он не хочет результата от переговоров о завершении войны. Также он уверял, что война завершится быстрее при администрации Трампа, а риторика "Садись и слушай" не работает.

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) Трамп Дональд (5162) переговоры с Россией (957)


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Топ комментарии
+21
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16.11.2024 10:36
+13
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16.11.2024 10:32
+9
Зеленський додав, що США повинні зберегти позицію підтримки в тому, що Україна - це жертва, а РФ - агресор і порушник міжнародного права. На думку президента, це має бути один з пунктів початку перемовин на будь-якому майданчику. (Що я, як президент України зробив для того,щоб український народ не був жертвою рашистського вбивці ???)
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16.11.2024 10:36
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16.11.2024 10:32 Ответить
Як завжди незрозуміла нікому "пурга"...
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16.11.2024 10:33 Ответить
Зеленський додав, що США повинні зберегти позицію підтримки в тому, що Україна - це жертва, а РФ - агресор і порушник міжнародного права. На думку президента, це має бути один з пунктів початку перемовин на будь-якому майданчику. (Що я, як президент України зробив для того,щоб український народ не був жертвою рашистського вбивці ???)
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16.11.2024 10:36 Ответить
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16.11.2024 10:49 Ответить
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16.11.2024 10:36 Ответить
А він відповідає
Мені як завжди
І йому дали *****.
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16.11.2024 10:45 Ответить
Зєля, дороги, дороги, асфальту побільше, і шашлик на травневі. Це ключ до перемоги
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16.11.2024 10:37 Ответить
Так ти ж не один. В тебе д'єрмак є, 5-6 потужних ''мєнєжерів''
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16.11.2024 10:38 Ответить
Порох тобі залишив нормандський формат з францією та німетчиною в складі.Ти його зруйнував.Далі що?Китай,союзника рашки, запросиш в посередники?
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16.11.2024 10:40 Ответить
Та далі "на лижі" і в Оман.
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16.11.2024 10:45 Ответить
Так - все залежить з якоі ноги Трамп встане
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16.11.2024 10:42 Ответить
Ты не один,с тобою папа ,мама.
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16.11.2024 10:43 Ответить
десь поникалась, давно не чуть, свора з абрахамій, ********** та ім подібних офісних тваринок. мабуть пишуть потужного мирного листа турецькому султану, в рамках підготовки до стамбулу 1.1
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16.11.2024 10:46 Ответить
Краще просроченому Боневтіку Потужному Нетряпці піти геть, поки ще є шанс в України налагодити спільні зусилля з новим презилдентом США. Але менні здається, що він залишиться і далі, щоб все зруйнувати і наблизити перемогу ворогу, бо там його цінності і свідомість, а не в Україні.
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16.11.2024 10:47 Ответить
Та не "сильною" ж а "потужною"!
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16.11.2024 10:47 Ответить
Зеленському-якщо припинити обкрадати Україну тоді вона дійсно буде сильною...
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16.11.2024 10:48 Ответить
Щоб Україна була сильною на переговорах у військах мають бути дрони, снаряди і РЕБ а не одні гасла. І головне потрібні ракети, а як бачимо є тільки заяви про сильну позицію.

А корупціонери мають отримувати реальні сроки і не мати можливість або втекти закордон або взагалі повертатись до роботи, коли їх подоять. До прикладу митник якого повернули до роботи причому не простим, а керівником митного поста. І що з чиновниками та прокурорами які незаконно отримали інвалідність, чому дальше на посадах, це ж неправомірна вигода, уже майже місяць щось перевіряють і перевірити ніяк не можуть.

Кожен вкрадений міліон або нанесені збитки державі на міліон то 8-10 снарядів або 50-60 якісних дронів і їх нехватка то втрати та нестача потім людського ресурсу у військах. Але чомусь це прирівнюється до якоїсь крадіжки пива в магазині.
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16.11.2024 10:49 Ответить
завжди курвить, коли ця аморальна безпринципна потвора пафосно варнякає про "цінності"...
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16.11.2024 10:51 Ответить
Пусті розмови ні про що ,ти хоч читав вчорашню розмову Шольца з рашиським вбивцею путіна ,в його риториці нічого не змінилось : розброєння України ,визнання контролю рашистів над 4 областями і Кримом , зняття санкцій ,денацифікація тобто капітуляція України . Пора визнати стамбул то була помилка, яку нав'язали рашисти.Ну вже пора зрозуміти ворог хоче знищити Україну,а він і досі грає роль голобородька. .
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16.11.2024 10:56 Ответить
Якщо Україна буде не наодинці та буде сильною

Ти явно важаєш це потужним чудодійним заклинанням!
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16.11.2024 10:59 Ответить
важаєш
Вважаєш
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16.11.2024 11:02 Ответить
Як Україна буде сильною з купою зрадників на чолі ? Висновків правильних ніхто не збирається робити. We have Hobson choice!
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16.11.2024 11:00 Ответить
Hobson's choice. Дякую, не знав! Просвітлився. 🤝
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16.11.2024 11:04 Ответить
*****, то роби щось щоб Україна була сильною!!!
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16.11.2024 11:01 Ответить
Чучело, тебе вже ніхто питати не буде. За три роки ти показав усю свою хрипату гниль і став токсичним лайном, зі своєю брехливою воровитою зеленою шоблою. Зробиш те, що накажуть, тож просто завалися .
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16.11.2024 11:02 Ответить
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16.11.2024 11:28 Ответить
Борислав Береза, комісований боєць ЗСУ:

"Переговори з РФ можливі за умов, що Україна буде не сама і буде сильною, переговори станом на зараз - це програшний варіант, у слабкій ситуації немає що там робити," - заявив Зеленський; і продовжив "Має бути посилення України, наша держава має бути сильною для будь-якої дипломатії".

Погоджуюся з кожним словом. А що він робив для того, щоб так і сталося? До повномасштабного вторгнення - "Велике крадівництво" на дорогах. Після повномасштабного вторгнення - "Велике крадівництво" на фортифікаціях, снарядах БПЛА та навіть яйцях. Так ми точно не посилимося. Слова правильні. А от дії показують інше.
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16.11.2024 11:37 Ответить
А що ти Вовчик конкретно зробив, щоб не бути на одинці з агресором та мати сильну переговорну позицію.
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16.11.2024 11:44 Ответить
Шо несе це брехливе чмо?
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16.11.2024 11:50 Ответить
Він каже що одному йому страшно.
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16.11.2024 12:26 Ответить
А не треба було в президенти лізти , сидів би мовчки зараз в Італії , гриз піцу , вигулював дупу в морі , і головне , не було б Оману . А за невиконання обіцянок в Омані , йому кацапи голову відкрутять, рано, чи пізніше , тому йому і страшно .
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16.11.2024 12:35 Ответить
 
 