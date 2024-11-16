Зеленский об условиях для начала переговоров с РФ: Если Украина будет не одна и будет сильной

На будущих переговорах с Россией Украина должна иметь сильную позицию и не быть наедине с агрессором.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Украинскому Радио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

При условии, что Украина будет не наедине с РФ, что Украина будет сильной. Какие могут быть переговоры с убийцей. Если мы говорим просто с Путиным, просто с убийцей, если мы в тех условиях, в которых мы сейчас, не усилены некоторыми важными элементами, то это на входе - проигрышный статус переговоров для Украины", - сказал он.

Зеленский отметил, что важна позиция новоизбранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины. По его словам, от изменения настроения Трампа зависит изменение политики США.

"Поэтому в посредничестве всегда есть те или иные вызовы для меня. Любой может быть посредником, но нельзя абстрактно говорить: "Я - посредник, поэтому я не могу выбирать ту или иную сторону". Нет. В безусловных ценностях и нарушении международного права так не может быть", - заявил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО должна помочь Украине завершить войну переговорами, но с позиции силы, - Рютте

Зеленский добавил, что США должны сохранить позицию поддержки в том, что Украина - это жертва, а РФ - агрессор и нарушитель международного права. По мнению президента, это должен быть один из пунктов начала переговоров на любой площадке.

Ранее Зеленский заявлял, что Путин стремится уничтожить Украину, он не хочет результата от переговоров о завершении войны. Также он уверял, что война завершится быстрее при администрации Трампа, а риторика "Садись и слушай" не работает.