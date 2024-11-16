Зеленский об условиях для начала переговоров с РФ: Если Украина будет не одна и будет сильной
На будущих переговорах с Россией Украина должна иметь сильную позицию и не быть наедине с агрессором.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Украинскому Радио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
При условии, что Украина будет не наедине с РФ, что Украина будет сильной. Какие могут быть переговоры с убийцей. Если мы говорим просто с Путиным, просто с убийцей, если мы в тех условиях, в которых мы сейчас, не усилены некоторыми важными элементами, то это на входе - проигрышный статус переговоров для Украины", - сказал он.
Зеленский отметил, что важна позиция новоизбранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины. По его словам, от изменения настроения Трампа зависит изменение политики США.
"Поэтому в посредничестве всегда есть те или иные вызовы для меня. Любой может быть посредником, но нельзя абстрактно говорить: "Я - посредник, поэтому я не могу выбирать ту или иную сторону". Нет. В безусловных ценностях и нарушении международного права так не может быть", - заявил глава государства.
Зеленский добавил, что США должны сохранить позицию поддержки в том, что Украина - это жертва, а РФ - агрессор и нарушитель международного права. По мнению президента, это должен быть один из пунктов начала переговоров на любой площадке.
Ранее Зеленский заявлял, что Путин стремится уничтожить Украину, он не хочет результата от переговоров о завершении войны. Также он уверял, что война завершится быстрее при администрации Трампа, а риторика "Садись и слушай" не работает.
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Мені як завжди
І йому дали *****.
А корупціонери мають отримувати реальні сроки і не мати можливість або втекти закордон або взагалі повертатись до роботи, коли їх подоять. До прикладу митник якого повернули до роботи причому не простим, а керівником митного поста. І що з чиновниками та прокурорами які незаконно отримали інвалідність, чому дальше на посадах, це ж неправомірна вигода, уже майже місяць щось перевіряють і перевірити ніяк не можуть.
Кожен вкрадений міліон або нанесені збитки державі на міліон то 8-10 снарядів або 50-60 якісних дронів і їх нехватка то втрати та нестача потім людського ресурсу у військах. Але чомусь це прирівнюється до якоїсь крадіжки пива в магазині.
Ти явно важаєш це потужним чудодійним заклинанням!
важаєшВважаєш
"Переговори з РФ можливі за умов, що Україна буде не сама і буде сильною, переговори станом на зараз - це програшний варіант, у слабкій ситуації немає що там робити," - заявив Зеленський; і продовжив "Має бути посилення України, наша держава має бути сильною для будь-якої дипломатії".
Погоджуюся з кожним словом. А що він робив для того, щоб так і сталося? До повномасштабного вторгнення - "Велике крадівництво" на дорогах. Після повномасштабного вторгнення - "Велике крадівництво" на фортифікаціях, снарядах БПЛА та навіть яйцях. Так ми точно не посилимося. Слова правильні. А от дії показують інше.