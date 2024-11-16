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Новости Война
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Путин стремится уничтожить Украину, он не хочет результата от переговоров о завершении войны, - Зеленский

Президент України Володимир Зеленський про переговори з Путіним

Диктатор РФ Владимир Путин не хочет результата от любых мирных переговоров, он хочет разрушения Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения со студентами и преподавателями высших учебных заведений Колумбии, информирует Цензор.НЕТ.

"Любой процесс окончания войны должен быть справедливым. Просто переговоры ради переговоров, когда там сидит Путин, который не хочет окончания войны, ни к чему не приведут", - сказал президент.

Глава государства напомнил, что Украина с 2014 года в том или ином формате вела переговоры с Путиным.

Но он не хочет результата от этих переговоров. Он хочет разрушения Украины. Поэтому это не позиция - говорить ради разговоров. Нет на это времени. Поэтому безусловно нужно, чтобы Украина была в сильной позиции. Для этого нужно объединение мира вокруг Украины и план, по которому будут те или иные дипломатические дискуссии с РФ", - подчеркнул Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20301) путин владимир (31236) переговоры с Россией (957)


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Топ комментарии
+19
Дійсно, коли командує йолоп, при якому все просирається і планомірно знищуеться.
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15.11.2024 23:20
+7
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15.11.2024 23:17
+7
Це він тренується бути в ролі Пескова?
Давай, шивели поршнями.
Ці балачки не зупиняють розпил бабла, не перетворюють гроші в багажниках на дрони.
І може досить витрачати силу на курщині, та нарешті замість кладовищ та будування молдовських парканів зосередитись на ущільненні ліній оборони?
Марафон завтра вже не буде потрібен, коли біженці назад повертаються.
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15.11.2024 23:51
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Стопудово! - для чого иому зараз перемовини?
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15.11.2024 23:17 Ответить
Дійсно, коли командує йолоп, при якому все просирається і планомірно знищуеться.
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15.11.2024 23:20 Ответить
Рано чи пізно цього треба було очікувати
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15.11.2024 23:25 Ответить
"хотя би поржом!",- 73 % .
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16.11.2024 07:56 Ответить
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15.11.2024 23:17 Ответить
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15.11.2024 23:51 Ответить
То що тепер? Депутати підуть в окопи?
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15.11.2024 23:42 Ответить
На Мальдівах.
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16.11.2024 07:57 Ответить
Це він тренується бути в ролі Пескова?
Давай, шивели поршнями.
Ці балачки не зупиняють розпил бабла, не перетворюють гроші в багажниках на дрони.
І може досить витрачати силу на курщині, та нарешті замість кладовищ та будування молдовських парканів зосередитись на ущільненні ліній оборони?
Марафон завтра вже не буде потрібен, коли біженці назад повертаються.
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15.11.2024 23:51 Ответить
А що воно робить в Колумбії? Поїхало на дегустацію кокосів бо у кредит уже не відпускають?
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16.11.2024 00:06 Ответить
Нахрєна це приморочене поперлось в Колумбію?
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16.11.2024 00:10 Ответить
Шукає гавань.
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16.11.2024 07:58 Ответить
А пасєрєдінє?
Нє?
Шото ти Зєля лох...
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16.11.2024 00:15 Ответить
зенелох вчергове заглянув в очко *****....
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16.11.2024 03:14 Ответить
До цього йолопа це тількі дійшло??
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16.11.2024 05:20 Ответить
В очі йому більше не хочеш подивитись?
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16.11.2024 06:38 Ответить
Це ймовірний результат виборів 2019р.
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16.11.2024 07:39 Ответить
Ну нарешты дійшло ,путін це міжнародний злочинець терорист ,який вбив закатував сотні тисяч українців ,який знищив сотні населених пунктів,який вигнав з своїх домівок мільйцони українців,з цієї мерзотою не переговори треба вести ,а докласти всіх зусиль що б знищити цю паскуду.
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16.11.2024 08:21 Ответить
До кого "дійшло"?До зе?Та хрен там.В нього завжди заяви розходяться з справами
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16.11.2024 09:02 Ответить
Чмо тупориле.
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16.11.2024 08:24 Ответить
Зе своїми заявами пафосними та нучними відволікає увагу від єрмака що готує перемовини з рашкою
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16.11.2024 08:58 Ответить
А ви цапи зелені йому допомагаєте!
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16.11.2024 09:19 Ответить
Як же ти не хочеш переговорів. Бо це означає перевибори і остаточно прощавай зелена команда
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16.11.2024 09:40 Ответить
А що прагне Вава.
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16.11.2024 09:58 Ответить
Затнкися. Ти допоміг пуйлу залізти в Україну. Це ти витратив всі гроші і час на асфальт замість виробництва ракет, дронів, танків, САУ, снарядів, мін... А сьогодні ще хрипиш про те, що пуйло хоче нас знищити?
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16.11.2024 11:04 Ответить
А ти, зелена гнида, просто вчепився в корито і використовуєш війну для узурпації влади! Ти ще гірший за *****, бо не так страшні московські воші, як зелені гниди!
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16.11.2024 11:38 Ответить
 
 