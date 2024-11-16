Путин стремится уничтожить Украину, он не хочет результата от переговоров о завершении войны, - Зеленский

Диктатор РФ Владимир Путин не хочет результата от любых мирных переговоров, он хочет разрушения Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения со студентами и преподавателями высших учебных заведений Колумбии, информирует Цензор.НЕТ.

"Любой процесс окончания войны должен быть справедливым. Просто переговоры ради переговоров, когда там сидит Путин, который не хочет окончания войны, ни к чему не приведут", - сказал президент.

Глава государства напомнил, что Украина с 2014 года в том или ином формате вела переговоры с Путиным.

Но он не хочет результата от этих переговоров. Он хочет разрушения Украины. Поэтому это не позиция - говорить ради разговоров. Нет на это времени. Поэтому безусловно нужно, чтобы Украина была в сильной позиции. Для этого нужно объединение мира вокруг Украины и план, по которому будут те или иные дипломатические дискуссии с РФ", - подчеркнул Зеленский.

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