Путин стремится уничтожить Украину, он не хочет результата от переговоров о завершении войны, - Зеленский
Диктатор РФ Владимир Путин не хочет результата от любых мирных переговоров, он хочет разрушения Украины.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения со студентами и преподавателями высших учебных заведений Колумбии, информирует Цензор.НЕТ.
"Любой процесс окончания войны должен быть справедливым. Просто переговоры ради переговоров, когда там сидит Путин, который не хочет окончания войны, ни к чему не приведут", - сказал президент.
Глава государства напомнил, что Украина с 2014 года в том или ином формате вела переговоры с Путиным.
Но он не хочет результата от этих переговоров. Он хочет разрушения Украины. Поэтому это не позиция - говорить ради разговоров. Нет на это времени. Поэтому безусловно нужно, чтобы Украина была в сильной позиции. Для этого нужно объединение мира вокруг Украины и план, по которому будут те или иные дипломатические дискуссии с РФ", - подчеркнул Зеленский.
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Давай, шивели поршнями.
Ці балачки не зупиняють розпил бабла, не перетворюють гроші в багажниках на дрони.
І може досить витрачати силу на курщині, та нарешті замість кладовищ та будування молдовських парканів зосередитись на ущільненні ліній оборони?
Марафон завтра вже не буде потрібен, коли біженці назад повертаються.
Нє?
Шото ти Зєля лох...