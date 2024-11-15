Путін прагне знищити Україну, він не хоче результату від перемовин про завершення війни, - Зеленський
Диктатор РФ Володимир Путін не хоче результату від будь-яких мирних переговорів, він хоче руйнації України.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування зі студентами та викладачами закладів вищої освіти Колумбії, інформує Цензор.НЕТ.
"Будь-який процес закінчення війни має бути справедливим. Просто перемовини заради перемовин, коли там сидить Путін, який не хоче закінчення війни, ні до чого не призведуть", - сказав президент.
Глава держави нагадав, що Україна з 2014 року в тому чи іншому форматі вела переговори з Путіним.
Але він не хоче результату від цих перемовин. Він хоче руйнації України. Тому це не позиція - говорити заради балачок. Немає на це часу. Тому безумовно потрібно, щоб Україна була в сильній позиції. Для цього потрібне об'єднання світу навколо України та план, за яким будуть ті чи інші дипломатичні дискусії з РФ", - наголосив Зеленський.
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Давай, шивели поршнями.
Ці балачки не зупиняють розпил бабла, не перетворюють гроші в багажниках на дрони.
І може досить витрачати силу на курщині, та нарешті замість кладовищ та будування молдовських парканів зосередитись на ущільненні ліній оборони?
Марафон завтра вже не буде потрібен, коли біженці назад повертаються.
Нє?
Шото ти Зєля лох...