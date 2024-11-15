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Новини Війна
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Путін прагне знищити Україну, він не хоче результату від перемовин про завершення війни, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський про переговори з Путіним

Диктатор РФ Володимир Путін не хоче результату від будь-яких мирних переговорів, він хоче руйнації України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування зі студентами та викладачами закладів вищої освіти Колумбії, інформує Цензор.НЕТ.

"Будь-який процес закінчення війни має бути справедливим. Просто перемовини заради перемовин, коли там сидить Путін, який не хоче закінчення війни, ні до чого не призведуть", - сказав президент.

Глава держави нагадав, що Україна з 2014 року в тому чи іншому форматі вела переговори з Путіним.

Але він не хоче результату від цих перемовин. Він хоче руйнації України. Тому це не позиція - говорити заради балачок. Немає на це часу. Тому безумовно потрібно, щоб Україна була в сильній позиції. Для цього потрібне об'єднання світу навколо України та план, за яким будуть ті чи інші дипломатичні дискусії з РФ", - наголосив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський (23659) путін (23746) переговори з Росією (1056)


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Топ коментарі
+19
Дійсно, коли командує йолоп, при якому все просирається і планомірно знищуеться.
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15.11.2024 23:20
+7
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15.11.2024 23:17
+7
Це він тренується бути в ролі Пескова?
Давай, шивели поршнями.
Ці балачки не зупиняють розпил бабла, не перетворюють гроші в багажниках на дрони.
І може досить витрачати силу на курщині, та нарешті замість кладовищ та будування молдовських парканів зосередитись на ущільненні ліній оборони?
Марафон завтра вже не буде потрібен, коли біженці назад повертаються.
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15.11.2024 23:51
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Стопудово! - для чого иому зараз перемовини?
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15.11.2024 23:17 Відповісти
Дійсно, коли командує йолоп, при якому все просирається і планомірно знищуеться.
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15.11.2024 23:20 Відповісти
Рано чи пізно цього треба було очікувати
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15.11.2024 23:25 Відповісти
"хотя би поржом!",- 73 % .
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16.11.2024 07:56 Відповісти
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15.11.2024 23:17 Відповісти
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15.11.2024 23:51 Відповісти
То що тепер? Депутати підуть в окопи?
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15.11.2024 23:42 Відповісти
На Мальдівах.
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16.11.2024 07:57 Відповісти
Це він тренується бути в ролі Пескова?
Давай, шивели поршнями.
Ці балачки не зупиняють розпил бабла, не перетворюють гроші в багажниках на дрони.
І може досить витрачати силу на курщині, та нарешті замість кладовищ та будування молдовських парканів зосередитись на ущільненні ліній оборони?
Марафон завтра вже не буде потрібен, коли біженці назад повертаються.
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15.11.2024 23:51 Відповісти
А що воно робить в Колумбії? Поїхало на дегустацію кокосів бо у кредит уже не відпускають?
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16.11.2024 00:06 Відповісти
Нахрєна це приморочене поперлось в Колумбію?
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16.11.2024 00:10 Відповісти
Шукає гавань.
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16.11.2024 07:58 Відповісти
А пасєрєдінє?
Нє?
Шото ти Зєля лох...
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16.11.2024 00:15 Відповісти
зенелох вчергове заглянув в очко *****....
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16.11.2024 03:14 Відповісти
До цього йолопа це тількі дійшло??
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16.11.2024 05:20 Відповісти
В очі йому більше не хочеш подивитись?
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16.11.2024 06:38 Відповісти
Це ймовірний результат виборів 2019р.
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16.11.2024 07:39 Відповісти
Ну нарешты дійшло ,путін це міжнародний злочинець терорист ,який вбив закатував сотні тисяч українців ,який знищив сотні населених пунктів,який вигнав з своїх домівок мільйцони українців,з цієї мерзотою не переговори треба вести ,а докласти всіх зусиль що б знищити цю паскуду.
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16.11.2024 08:21 Відповісти
До кого "дійшло"?До зе?Та хрен там.В нього завжди заяви розходяться з справами
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16.11.2024 09:02 Відповісти
Чмо тупориле.
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16.11.2024 08:24 Відповісти
Зе своїми заявами пафосними та нучними відволікає увагу від єрмака що готує перемовини з рашкою
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16.11.2024 08:58 Відповісти
А ви цапи зелені йому допомагаєте!
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16.11.2024 09:19 Відповісти
Як же ти не хочеш переговорів. Бо це означає перевибори і остаточно прощавай зелена команда
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16.11.2024 09:40 Відповісти
А що прагне Вава.
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16.11.2024 09:58 Відповісти
Затнкися. Ти допоміг пуйлу залізти в Україну. Це ти витратив всі гроші і час на асфальт замість виробництва ракет, дронів, танків, САУ, снарядів, мін... А сьогодні ще хрипиш про те, що пуйло хоче нас знищити?
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16.11.2024 11:04 Відповісти
А ти, зелена гнида, просто вчепився в корито і використовуєш війну для узурпації влади! Ти ще гірший за *****, бо не так страшні московські воші, як зелені гниди!
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16.11.2024 11:38 Відповісти
 
 