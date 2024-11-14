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НАТО должна помочь Украине завершить войну переговорами, но с позиции силы, - Рютте

Марк Рютте про переговори України з РФ з позиції сили

Только Украина решает, когда начинать переговоры с Россией по завершению войны. Западные союзники должны продолжать оказывать военную помощь Киеву, чтобы она могла вести переговоры с позиции силы.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, информирует Цензор.НЕТ.

Только правительство Украины может решать, начинать ли переговоры с Россией, и как завершить эту войну. Но они должны делать это с позиции силы. Именно поэтому нам необходимо продолжать доставлять в Украину оборонную помощь, чтобы позволить им быть на позиции силы, когда они примут такое решение", - подчеркнул генсек НАТО.

Рютте также в очередной раз повторил, что путь Киева к членству в НАТО "является необратимым".

"Мы строим "мост" (для Украины в НАТО - ред.), с выделением 40 млрд евро, с созданием Командования в Висбадене, со всеми соглашениями по безопасности, которые союзники заключили с Украиной на двустороннем уровне. Это все вклад в будущее Украины в НАТО", - добавил генсек Альянса.

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Автор: 

НАТО (9970) Рютте Марк (343) переговоры с Россией (953)


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Він щось знає про Трампа? Той накаже підігнати пару авіаносців до узбережжя Криму?

Чи про які "переговори з позиції сили [України]" говорить Рютте?

І, найголовніше, про що мають бути переговори?
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14.11.2024 18:27 Ответить
Такий же балаболог, як і Столтенблерг. Хоча, у їх генсека інших повноважень і нема.
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14.11.2024 18:34 Ответить
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14.11.2024 18:30 Ответить
Бабки у подъезда и то интересней делают заявления, чем это существо неопределенного пола с полным отсутствием половых признаков...
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14.11.2024 19:14 Ответить
якщо хотіли б з позиції сили,то відразу допомагали б як належить, правда в тому, що всіх влаштовує лише війна на виснаження, крім українців
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14.11.2024 19:17 Ответить
Це з такої позиції сили, як вчора адмірал США сказав, розводячи руками що в рф є ЯЗ і тому вони нічого зробити не можуть, а так би показали їм...?
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14.11.2024 20:43 Ответить
 
 