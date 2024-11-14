НАТО должна помочь Украине завершить войну переговорами, но с позиции силы, - Рютте

Только Украина решает, когда начинать переговоры с Россией по завершению войны. Западные союзники должны продолжать оказывать военную помощь Киеву, чтобы она могла вести переговоры с позиции силы.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, информирует Цензор.НЕТ.

Только правительство Украины может решать, начинать ли переговоры с Россией, и как завершить эту войну. Но они должны делать это с позиции силы. Именно поэтому нам необходимо продолжать доставлять в Украину оборонную помощь, чтобы позволить им быть на позиции силы, когда они примут такое решение", - подчеркнул генсек НАТО.

Рютте также в очередной раз повторил, что путь Киева к членству в НАТО "является необратимым".

"Мы строим "мост" (для Украины в НАТО - ред.), с выделением 40 млрд евро, с созданием Командования в Висбадене, со всеми соглашениями по безопасности, которые союзники заключили с Украиной на двустороннем уровне. Это все вклад в будущее Украины в НАТО", - добавил генсек Альянса.

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