НАТО має допомогти Україні завершити війну переговорами, але з позиції сили, - Рютте

Тільки Україна вирішує, коли починати переговори з Росією щодо завершення війни. Західні союзники повинні продовжувати надавати військову допомогу Києву, щоб вона могла вести переговори з позиції сили.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом, інформує Цензор.НЕТ.

Лише уряд України може вирішувати, чи починати переговори з Росією, і як завершити цю війну. Але вони повинні робити це з позиції сили. Саме тому нам необхідно продовжувати доставляти в Україну оборонну допомогу, щоб дозволити їм бути на позиції сили, коли вони ухвалять таке рішення", - наголосив генсек НАТО.

Рютте також вкотре повторив, що шлях Києва до членства в НАТО "є незворотним".

"Ми будуємо "міст" (для України в НАТО - ред.), з виділенням 40 млрд євро, зі створенням Командування у Вісбадені, з усіма безпековими угодами, які союзники уклали з Україною на двосторонньому рівні. Це все внесок у майбутнє України в НАТО", - додав генсек Альянсу.

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