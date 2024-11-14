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НАТО має допомогти Україні завершити війну переговорами, але з позиції сили, - Рютте

Марк Рютте про переговори України з РФ з позиції сили

Тільки Україна вирішує, коли починати переговори з Росією щодо завершення війни. Західні союзники повинні продовжувати надавати військову допомогу Києву, щоб вона могла вести переговори з позиції сили.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом, інформує Цензор.НЕТ.

Лише уряд України може вирішувати, чи починати переговори з Росією, і як завершити цю війну. Але вони повинні робити це з позиції сили. Саме тому нам необхідно продовжувати доставляти в Україну оборонну допомогу, щоб дозволити їм бути на позиції сили, коли вони ухвалять таке рішення", - наголосив генсек НАТО.

Рютте також вкотре повторив, що шлях Києва до членства в НАТО "є незворотним".

"Ми будуємо "міст" (для України в НАТО - ред.), з виділенням 40 млрд євро, зі створенням Командування у Вісбадені, з усіма безпековими угодами, які союзники уклали з Україною на двосторонньому рівні. Це все внесок у майбутнє України в НАТО", - додав генсек Альянсу.

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Він щось знає про Трампа? Той накаже підігнати пару авіаносців до узбережжя Криму?

Чи про які "переговори з позиції сили [України]" говорить Рютте?

І, найголовніше, про що мають бути переговори?
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14.11.2024 18:27 Відповісти
Такий же балаболог, як і Столтенблерг. Хоча, у їх генсека інших повноважень і нема.
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14.11.2024 18:34 Відповісти
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14.11.2024 18:30 Відповісти
Бабки у подъезда и то интересней делают заявления, чем это существо неопределенного пола с полным отсутствием половых признаков...
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14.11.2024 19:14 Відповісти
якщо хотіли б з позиції сили,то відразу допомагали б як належить, правда в тому, що всіх влаштовує лише війна на виснаження, крім українців
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14.11.2024 19:17 Відповісти
Це з такої позиції сили, як вчора адмірал США сказав, розводячи руками що в рф є ЯЗ і тому вони нічого зробити не можуть, а так би показали їм...?
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14.11.2024 20:43 Відповісти
 
 