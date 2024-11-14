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Новини
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Німеччина підтримає запрошення України до НАТО, якщо інші країни-союзники погодяться на це, - посол Єґер

Мартін Єґер: Німеччина підтримає запрошення України до НАТО

Німеччина підтримала б членство України в НАТО, якби була підтримка цього рішення іншими країнами-союзниками. Однак усі в Альянсі згодні, що вступ неможливий, поки триває війна.

Про це заявив посол Німеччини Мартін Єґер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Щодо НАТО, то наша позиція гранично ясна: майбутнє України - в НАТО. Жодних суперечок стосовно цього. Майбутнє України в НАТО і в ЄС. І я особисто вважаю, що членство в ЄС також вимагає членства в НАТО, тому що це має бути вбудовано в надійну архітектуру безпеки. В нас питання щодо концепції запрошення до НАТО, тому що, чесно кажучи, ми не зовсім розуміємо, що це означає", - наголосив він.

Посол зазначив, що "всі тут згодні, що ніякого членства в НАТО, доки триває війна".

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"Тому ми говоримо про час після війни. Але шлях до НАТО дуже ясний, і нам потрібно йти цим шляхом", - додав він.

Переговори з РФ

Однак німецький посол зазначив, що "більш цікаве питання" в тому, що якщо в якийсь момент війна закінчиться або буде якесь урегулювання, то "це має бути підкріплено гарантіями безпеки, чи то членство в НАТО, чи то також двосторонні гарантії безпеки".

"Це те, про що ми маємо пам'ятати й над чим ми маємо працювати. А все інше - почекаймо і подивимося. Але дуже особиста думка: думаю, що якщо всі інші погодяться, що має бути така річ, як запрошення до НАТО, то Німеччина це підтримає. Але почекаймо і подивимося, як розвиватиметься ця дискусія", - наголосив Єґер.

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Говорячи про можливі майбутні переговори України та РФ, Єґер заявив, що "величезне питання, як і раніше, полягає в тому, як отримати щось, що є реальними переговорами, а не чимось, нав'язаним Росією".

"Наразі я не бачу ніякої готовності з російської сторони до переговорів", - сказав дипломат.

Окремо він зазначив, що коли б не дійшло до будь-якого політичного рішення - найважливішою і першою умовою є те, що Україна має бути частиною переговорів, і нічого не повинно вирішуватися без українців.

"І я, якщо можна, додам, що також не без європейців. Велика Британія, Німеччина і Європейський Союз. Ми маємо зробити це разом. І якщо таке станеться, але знову ж таки, ми ще не досягли цього, це не сьогоднішня реальність... Будь-яке врегулювання має бути вмонтоване в міцну архітектуру безпеки. Це буде наш підхід", - додав посол ФРН.

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Автор: 

Німеччина (7336) членство в НАТО (1718) переговори з Росією (1071) Єґер Мартін (25)


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Топ коментарі
+2
ну так, тут Німеччина повністю залежна від Угорщини.
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14.11.2024 18:02
+2
А чого б Німеччині не підтримати - і інші підтягнуться
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14.11.2024 18:04
+2
Каждый готов проголосовать "ЗА"-но последним.((
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14.11.2024 18:09
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14.11.2024 18:02 Відповісти
ну так, тут Німеччина повністю залежна від Угорщини.
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14.11.2024 18:02 Відповісти
А чого б Німеччині не підтримати - і інші підтягнуться
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14.11.2024 18:04 Відповісти
Тобто лідера думок там немає. Самі залежні. Дивляться що ж там пуйло їм скаже.
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14.11.2024 18:05 Відповісти
Каждый готов проголосовать "ЗА"-но последним.((
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14.11.2024 18:09 Відповісти
Чим глибше зариває страус голову в пісок тим менше захищена дупа
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14.11.2024 18:09 Відповісти
Отак сциклива пацанва ********** одне одного ліктями:
- Давай! Ти скажи!
- А чо я? Сам перший кажи!
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14.11.2024 18:16 Відповісти
Не та тепер Німеція, Рейн-річка не та...
Так і хочеться вигукнути сакраментальне, - "Дойчланд, ервахе!"

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14.11.2024 18:46 Відповісти
И это Германия!? Тевтонский Орден, ,,Вальпургиева ночь,, Г. Гейне, БМВ, Фау-1-2, Бременские музыканты, инженер Дизель, Бисмарк и канцлер и линкор, и даже Шмайсер! Витька Орбан---так ты орёл ещё! Какой фуфел мы наблюдаем....я куею без баяна, а с баяном тем боле!
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14.11.2024 19:12 Відповісти
Хто візьме в НАТО краіну президент якої особисто злив кацапам через бульбафюрера спецоперацію української розвідки по затриманню вагнерівців, яку Україна розробляла декілька років з розвідками США та Туреччини, які є членами НАТО. Яке може бути НАТО, якщо президент своїми указами призначав агентів фсб на керівні посади в СБУ, а агента впливу кацапів Демченка призначив керувати комітетом по розвідці. А власні президентські повноваження фактично передав Єрмаку у якого шалений москальський бекграунд, починаючи з папи ГРУшніка та теплих стосунків з Козаком.Чи хтось вважає, що західні партнери цього не помічають? Просто на офіційному рівні вони ці причини не озвучують, а апелюють до більш дипломатичного обгрунтування неможливості вступу в НАТО. З зеленою промоскальською шоблою Україні не світиь ані НАТО ані ЄС та й власно збереження державності тепер вже під великим питанням поки ця кротівня при владі.
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14.11.2024 19:26 Відповісти
Німеччина знає, що при перемозі Путіна з Кім Чен Ином в Україні, вони обов'язково підуть на Європу "освобождать" її. А після, Кім Чен Ин з допомогою Путіна піде "освобождать" корейські землі на півдні. І міста Європи, і міста Південної Кореї будуть як Бахмут та інші "освобожденниє" українські міста.
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15.11.2024 06:36 Відповісти
 
 