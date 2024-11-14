Німеччина підтримає запрошення України до НАТО, якщо інші країни-союзники погодяться на це, - посол Єґер

Німеччина підтримала б членство України в НАТО, якби була підтримка цього рішення іншими країнами-союзниками. Однак усі в Альянсі згодні, що вступ неможливий, поки триває війна.

Про це заявив посол Німеччини Мартін Єґер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Щодо НАТО, то наша позиція гранично ясна: майбутнє України - в НАТО. Жодних суперечок стосовно цього. Майбутнє України в НАТО і в ЄС. І я особисто вважаю, що членство в ЄС також вимагає членства в НАТО, тому що це має бути вбудовано в надійну архітектуру безпеки. В нас питання щодо концепції запрошення до НАТО, тому що, чесно кажучи, ми не зовсім розуміємо, що це означає", - наголосив він.

Посол зазначив, що "всі тут згодні, що ніякого членства в НАТО, доки триває війна".

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"Тому ми говоримо про час після війни. Але шлях до НАТО дуже ясний, і нам потрібно йти цим шляхом", - додав він.

Переговори з РФ

Однак німецький посол зазначив, що "більш цікаве питання" в тому, що якщо в якийсь момент війна закінчиться або буде якесь урегулювання, то "це має бути підкріплено гарантіями безпеки, чи то членство в НАТО, чи то також двосторонні гарантії безпеки".

"Це те, про що ми маємо пам'ятати й над чим ми маємо працювати. А все інше - почекаймо і подивимося. Але дуже особиста думка: думаю, що якщо всі інші погодяться, що має бути така річ, як запрошення до НАТО, то Німеччина це підтримає. Але почекаймо і подивимося, як розвиватиметься ця дискусія", - наголосив Єґер.

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Говорячи про можливі майбутні переговори України та РФ, Єґер заявив, що "величезне питання, як і раніше, полягає в тому, як отримати щось, що є реальними переговорами, а не чимось, нав'язаним Росією".

"Наразі я не бачу ніякої готовності з російської сторони до переговорів", - сказав дипломат.

Окремо він зазначив, що коли б не дійшло до будь-якого політичного рішення - найважливішою і першою умовою є те, що Україна має бути частиною переговорів, і нічого не повинно вирішуватися без українців.

"І я, якщо можна, додам, що також не без європейців. Велика Британія, Німеччина і Європейський Союз. Ми маємо зробити це разом. І якщо таке станеться, але знову ж таки, ми ще не досягли цього, це не сьогоднішня реальність... Будь-яке врегулювання має бути вмонтоване в міцну архітектуру безпеки. Це буде наш підхід", - додав посол ФРН.

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