Трамп незабаром призначить спецпредставника для перемовин щодо припинення війни в Україні, - ЗМІ

Переможець президентських виборів у США Дональд Трамп може "незабаром" призначити мирного посланця щодо України для проведення переговорів про завершення російсько-української війни.

Про це пише Fox News, покликаючись на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

"Ви побачите дуже високопоставленого спеціального представника, людину з великим авторитетом, якій буде доручено знайти рішення, досягти мирного врегулювання", - зазначив один із співрозмовників телеканалу.

Він уточнив, що призначення буде "найближчим часом".

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Очікується, що ця посада не буде оплачуваною. Так, наприклад з 2017 по 2019 рік американський дипломат Курт Волкер виконував обов'язки спеціального представника на переговорах з Україною на волонтерських засадах.

Наразі незрозуміло, якими будуть повноваження цього спецпредставника, але це призначення відповідає заявам Трампа "якнайшвидше" знайти врегулювання війни РФ проти України.

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