Трамп в скором времени назначит спецпредставителя для переговоров по прекращению войны в Украине, - СМИ

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп может "вскоре" назначить мирного посланника по Украине для проведения переговоров о завершении российско-украинской войны.

Об этом пишет Fox News, ссылаясь на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

"Вы увидите очень высокопоставленного специального представителя, человека с большим авторитетом, которому будет поручено найти решение, достичь мирного урегулирования", - отметил один из собеседников телеканала.

Он уточнил, что назначение будет "в ближайшее время".

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Ожидается, что эта должность не будет оплачиваемой. Так, например с 2017 по 2019 год американский дипломат Курт Волкер исполнял обязанности специального представителя на переговорах с Украиной на волонтерских началах.

Пока непонятно, какими будут полномочия этого спецпредставителя, но это назначение соответствует заявлениям Трампа "как можно быстрее" найти урегулирование войны РФ против Украины.

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