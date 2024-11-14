Германия поддержит приглашение Украины в НАТО, если другие страны-союзники согласятся на это, - посол Егер

Германия поддержала бы членство Украины в НАТО, если бы была поддержка этого решения другими странами-союзниками. Однако все в Альянсе согласны, что вступление невозможно, пока идет война.

Об этом заявил посол Германии Мартин Егер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Что касается НАТО, то наша позиция предельно ясна: будущее Украины - в НАТО. Никаких споров по этому поводу. Будущее Украины в НАТО и в ЕС. И я лично считаю, что членство в ЕС также требует членства в НАТО, потому что это должно быть встроено в надежную архитектуру безопасности. У нас вопрос относительно концепции приглашения в НАТО, потому что, честно говоря, мы не совсем понимаем, что это означает", - подчеркнул он.

Посол отметил, что "все здесь согласны, что никакого членства в НАТО, пока идет война".

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"Поэтому мы говорим о времени после войны. Но путь в НАТО очень ясен, и нам нужно идти по этому пути", - добавил он.

Переговоры с РФ

Однако немецкий посол отметил, что "более интересный вопрос" в том, что если в какой-то момент война закончится или будет какое-то урегулирование, то "это должно быть подкреплено гарантиями безопасности, будь то членство в НАТО, или также двусторонние гарантии безопасности".

"Это то, о чем мы должны помнить и над чем мы должны работать. А все остальное - давайте подождем и посмотрим. Но очень личное мнение: думаю, что если все остальные согласятся, что должна быть такая вещь, как приглашение в НАТО, то Германия это поддержит. Но давайте подождем и посмотрим, как будет развиваться эта дискуссия", - подчеркнул Егерь.

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Говоря о возможных будущих переговорах Украины и РФ, Егер заявил, что "огромный вопрос по-прежнему заключается в том, как получить что-то, что является реальными переговорами, а не чем-то, навязанным Россией".

"Сейчас я не вижу никакой готовности с российской стороны к переговорам", - сказал дипломат.

Отдельно он отметил, что когда бы ни дошло до любого политического решения - важнейшим и первым условием является то, что Украина должна быть частью переговоров, и ничего не должно решаться без украинцев.

"И я, если можно, добавлю, что также не без европейцев. Великобритания, Германия и Европейский Союз. Мы должны сделать это вместе. И если такое произойдет, но опять же, мы еще не достигли этого, это не сегодняшняя реальность... Любое урегулирование должно быть вмонтировано в прочную архитектуру безопасности. Это будет наш подход", - добавил посол ФРГ.

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