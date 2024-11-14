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Германия поддержит приглашение Украины в НАТО, если другие страны-союзники согласятся на это, - посол Егер

Мартін Єґер: Німеччина підтримає запрошення України до НАТО

Германия поддержала бы членство Украины в НАТО, если бы была поддержка этого решения другими странами-союзниками. Однако все в Альянсе согласны, что вступление невозможно, пока идет война.

Об этом заявил посол Германии Мартин Егер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Что касается НАТО, то наша позиция предельно ясна: будущее Украины - в НАТО. Никаких споров по этому поводу. Будущее Украины в НАТО и в ЕС. И я лично считаю, что членство в ЕС также требует членства в НАТО, потому что это должно быть встроено в надежную архитектуру безопасности. У нас вопрос относительно концепции приглашения в НАТО, потому что, честно говоря, мы не совсем понимаем, что это означает", - подчеркнул он.

Посол отметил, что "все здесь согласны, что никакого членства в НАТО, пока идет война".

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"Поэтому мы говорим о времени после войны. Но путь в НАТО очень ясен, и нам нужно идти по этому пути", - добавил он.

Переговоры с РФ

Однако немецкий посол отметил, что "более интересный вопрос" в том, что если в какой-то момент война закончится или будет какое-то урегулирование, то "это должно быть подкреплено гарантиями безопасности, будь то членство в НАТО, или также двусторонние гарантии безопасности".

"Это то, о чем мы должны помнить и над чем мы должны работать. А все остальное - давайте подождем и посмотрим. Но очень личное мнение: думаю, что если все остальные согласятся, что должна быть такая вещь, как приглашение в НАТО, то Германия это поддержит. Но давайте подождем и посмотрим, как будет развиваться эта дискуссия", - подчеркнул Егерь.

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Говоря о возможных будущих переговорах Украины и РФ, Егер заявил, что "огромный вопрос по-прежнему заключается в том, как получить что-то, что является реальными переговорами, а не чем-то, навязанным Россией".

"Сейчас я не вижу никакой готовности с российской стороны к переговорам", - сказал дипломат.

Отдельно он отметил, что когда бы ни дошло до любого политического решения - важнейшим и первым условием является то, что Украина должна быть частью переговоров, и ничего не должно решаться без украинцев.

"И я, если можно, добавлю, что также не без европейцев. Великобритания, Германия и Европейский Союз. Мы должны сделать это вместе. И если такое произойдет, но опять же, мы еще не достигли этого, это не сегодняшняя реальность... Любое урегулирование должно быть вмонтировано в прочную архитектуру безопасности. Это будет наш подход", - добавил посол ФРГ.

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Автор: 

Германия (6939) членство в НАТО (1507) переговоры с Россией (953) Егер Мартин (21)


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Топ комментарии
+2
ну так, тут Німеччина повністю залежна від Угорщини.
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14.11.2024 18:02
+2
А чого б Німеччині не підтримати - і інші підтягнуться
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14.11.2024 18:04
+2
Каждый готов проголосовать "ЗА"-но последним.((
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14.11.2024 18:09
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14.11.2024 18:02 Ответить
ну так, тут Німеччина повністю залежна від Угорщини.
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14.11.2024 18:02 Ответить
А чого б Німеччині не підтримати - і інші підтягнуться
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14.11.2024 18:04 Ответить
Тобто лідера думок там немає. Самі залежні. Дивляться що ж там пуйло їм скаже.
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14.11.2024 18:05 Ответить
Каждый готов проголосовать "ЗА"-но последним.((
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14.11.2024 18:09 Ответить
Чим глибше зариває страус голову в пісок тим менше захищена дупа
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14.11.2024 18:09 Ответить
Отак сциклива пацанва ********** одне одного ліктями:
- Давай! Ти скажи!
- А чо я? Сам перший кажи!
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14.11.2024 18:16 Ответить
Не та тепер Німеція, Рейн-річка не та...
Так і хочеться вигукнути сакраментальне, - "Дойчланд, ервахе!"

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14.11.2024 18:46 Ответить
И это Германия!? Тевтонский Орден, ,,Вальпургиева ночь,, Г. Гейне, БМВ, Фау-1-2, Бременские музыканты, инженер Дизель, Бисмарк и канцлер и линкор, и даже Шмайсер! Витька Орбан---так ты орёл ещё! Какой фуфел мы наблюдаем....я куею без баяна, а с баяном тем боле!
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14.11.2024 19:12 Ответить
Хто візьме в НАТО краіну президент якої особисто злив кацапам через бульбафюрера спецоперацію української розвідки по затриманню вагнерівців, яку Україна розробляла декілька років з розвідками США та Туреччини, які є членами НАТО. Яке може бути НАТО, якщо президент своїми указами призначав агентів фсб на керівні посади в СБУ, а агента впливу кацапів Демченка призначив керувати комітетом по розвідці. А власні президентські повноваження фактично передав Єрмаку у якого шалений москальський бекграунд, починаючи з папи ГРУшніка та теплих стосунків з Козаком.Чи хтось вважає, що західні партнери цього не помічають? Просто на офіційному рівні вони ці причини не озвучують, а апелюють до більш дипломатичного обгрунтування неможливості вступу в НАТО. З зеленою промоскальською шоблою Україні не світиь ані НАТО ані ЄС та й власно збереження державності тепер вже під великим питанням поки ця кротівня при владі.
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14.11.2024 19:26 Ответить
Німеччина знає, що при перемозі Путіна з Кім Чен Ином в Україні, вони обов'язково підуть на Європу "освобождать" її. А після, Кім Чен Ин з допомогою Путіна піде "освобождать" корейські землі на півдні. І міста Європи, і міста Південної Кореї будуть як Бахмут та інші "освобожденниє" українські міста.
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15.11.2024 06:36 Ответить
 
 