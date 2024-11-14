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Кто бы ни сформировал следующее правительство ФРГ, они позаботятся, чтобы поддержка Украины продолжалась, - посол Егер

Вибори в Німеччині: Підтримка України триватиме

Поддержка Украины со стороны Германии будет продолжаться даже после смены правительства ФРГ.

Об этом заявил посол Германии Мартин Егер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Коалиция в Германии распалась, и у нас также будут выборы в Германии в феврале следующего года... Но я думаю, можно с уверенностью сказать одно: кто бы ни сформировал следующее правительство Германии, будущую коалицию, они позаботятся, чтобы поддержка Германией Украины продолжалась", - сказал дипломат.

Егер не исключил, что возможно, ФРГ будет оказывать даже большую поддержку украинцам, но это зависит от того, кто будет формировать коалицию.

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"Но тем не менее есть базовый уровень, и он - в безопасности. Германия будет поддерживать Украину и в следующем году, и в последующие годы", - подытожил посол.

Напомним, правящая в Германии коалиция развалилась 6 ноября 2024 года, когда Олаф Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, который является председателем Свободной демократической партии. Почти все члены правительства от возглавляемой Линднером Свободной демократической партии (СДП) сложили свои полномочия

По данным СМИ, внеочередные федеральные выборы в Германии могут пройти 23 февраля 2025 года.

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Автор: 

Германия (6939) Егер Мартин (21)


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Гірше довбой@ба шольца все одно не буде.
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14.11.2024 13:51 Ответить
німецькі економісти вже порахували - зараз вони тратять 0,2% ВВП на допомогу Україні, а в випадку програшу України витрати бундесбюджету виростуть у 10 разів - тому їм рентабельніше підтримувати Україну. Нічого особистого - тільки бізнес…
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14.11.2024 14:07 Ответить
Писториус, Борис кандидат замість Шульца , віт за Таурас для нас
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14.11.2024 14:13 Ответить
 
 