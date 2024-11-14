Кто бы ни сформировал следующее правительство ФРГ, они позаботятся, чтобы поддержка Украины продолжалась, - посол Егер

Поддержка Украины со стороны Германии будет продолжаться даже после смены правительства ФРГ.

Об этом заявил посол Германии Мартин Егер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Коалиция в Германии распалась, и у нас также будут выборы в Германии в феврале следующего года... Но я думаю, можно с уверенностью сказать одно: кто бы ни сформировал следующее правительство Германии, будущую коалицию, они позаботятся, чтобы поддержка Германией Украины продолжалась", - сказал дипломат.

Егер не исключил, что возможно, ФРГ будет оказывать даже большую поддержку украинцам, но это зависит от того, кто будет формировать коалицию.

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"Но тем не менее есть базовый уровень, и он - в безопасности. Германия будет поддерживать Украину и в следующем году, и в последующие годы", - подытожил посол.

Напомним, правящая в Германии коалиция развалилась 6 ноября 2024 года, когда Олаф Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, который является председателем Свободной демократической партии. Почти все члены правительства от возглавляемой Линднером Свободной демократической партии (СДП) сложили свои полномочия

По данным СМИ, внеочередные федеральные выборы в Германии могут пройти 23 февраля 2025 года.

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