57% немцев поддерживают предоставление военной помощи Украине, - опрос

Количество жителей Германии, которые поддерживают военную помощь Украине, за последний год несколько снизилось.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW со ссылкой на результаты опроса института Verian.

Несмотря на то, что предоставление военной помощи Украине продолжает поддерживать большинство немцев, эта доля снизилась по сравнению с предыдущим годом, когда она составляла 66%.

При этом 45 процентов опрошенных видят в войне России против Украины самый большой геополитический вызов.

Около половины (47 процентов) респондентов выступают за то, чтобы Украина продолжала борьбу до тех пор, пока не вернет все оккупированные соседней страной территории. При этом 43 процента опрошенных считают, что Киеву надо попрощаться с частью своей международно признанной территории и таким образом пытаться завершить войну.

По вопросу войны в Украине заметна разница между западными и восточными землями ФРГ. Так, на востоке идею отказа от территорий поддержали 52 процента, а идею дальнейшей борьбы - 38 процентов. На западе число сторонников этих вопросов составило 40 и 49 процентов соответственно.

При этом 71% хотят усиления дипломатической активности. 15% выступают за увеличение финансовых расходов и лишь 10% - за усиление немецкого военного вмешательства.

Напомним, количество граждан Украины, готовых терпеть войну, сколько потребуется, сократилось .

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