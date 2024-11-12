57% німців підтримують надання військової допомоги Україні, - опитування

Кількість жителів Німеччини, які підтримують військову допомогу Україні, за останній рік дещо знизилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW із посиланням на результати опитування інституту Verian.

Попри те, що надання військової допомоги Україні продовжує підтримувати більшість німців, ця частка знизилася порівняно з попереднім роком, коли вона становила 66%.

При цьому 45 відсотків опитаних убачають у війні Росії проти України найбільший геополітичний виклик.

Близько половини (47 відсотків) респондентів виступають за те, щоб Україна продовжувала боротьбу доти, доки не поверне всі окуповані сусідньою країною території. При цьому 43 відсотки опитаних вважають, що Києву треба попрощатися з частиною своєї міжнародно визнаної території та таким чином намагатися завершити війну.

З питання війни в Україні помітна різниця між західними та східними землями ФРН. Так, на сході ідею відмови від територій підтримали 52 відсотки, а ідею подальшої боротьби - 38 відсотків. На заході число прихильників цих питань становило 40 і 49 відсотків відповідно.

При цьому 71% хочуть посилення дипломатичної активності. 15% виступають за збільшення фінансових витрат і лише 10% - за посилення німецького військового втручання.

Нагадаємо, кількість громадян, готових терпіти війну, скільки буде потрібно, скоротилася.

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