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57% німців підтримують надання військової допомоги Україні, - опитування

Більшість німців виступають за подальшу підтримку України

Кількість жителів Німеччини, які підтримують військову допомогу Україні, за останній рік дещо знизилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW із посиланням на результати опитування інституту Verian.

Попри те, що надання військової допомоги Україні продовжує підтримувати більшість німців, ця частка знизилася порівняно з попереднім роком, коли вона становила 66%.

При цьому 45 відсотків опитаних убачають у війні Росії проти України найбільший геополітичний виклик.

Близько половини (47 відсотків) респондентів виступають за те, щоб Україна продовжувала боротьбу доти, доки не поверне всі окуповані сусідньою країною території. При цьому 43 відсотки опитаних вважають, що Києву треба попрощатися з частиною своєї міжнародно визнаної території та таким чином намагатися завершити війну.

З питання війни в Україні помітна різниця між західними та східними землями ФРН. Так, на сході ідею відмови від територій підтримали 52 відсотки, а ідею подальшої боротьби - 38 відсотків. На заході число прихильників цих питань становило 40 і 49 відсотків відповідно.

При цьому 71% хочуть посилення дипломатичної активності. 15% виступають за збільшення фінансових витрат і лише 10% - за посилення німецького військового втручання.

Нагадаємо, кількість громадян, готових терпіти війну, скільки буде потрібно, скоротилася. 

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Автор: 

Німеччина (7330) опитування (1929)


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а 43 % мабуть підтримують надання допомоги рашці..., зокрема поставки їм деталей для ракет, літаків та дронів...
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12.11.2024 10:07 Відповісти
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12.11.2024 10:22 Відповісти
Там багато вихідців з росії живе
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12.11.2024 10:24 Відповісти
При цьому 43 відсотки опитаних вважають, що Києву треба попрощатися з частиною своєї міжнародно визнаної території та таким чином намагатися завершити війну . Джерело:
Значить - тепер міжнародний порядок має визначатись правом сили .? Тобто - я сильніший тому буду робити що захочу , прийду і візьму що захочу , в кого захочу , як захочу і тд ???

Світ що керується такою логікою , і світовий порядок заснований не на цивілізованих правилах , а на правилах сили - не має права на існування . Жодного . Це буде не життя , а тотальний хаос .
Нехай він краще загине . Увесь .
Оце млять - побудували справедливе світове суспільство . Навіщо було воювати у другій світовій , для чого , заради чого , хз . Все зло проти якого світ тоді воював - повернулось .
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12.11.2024 11:48 Відповісти
🇺🇦🇩🇪🫶🏼
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12.11.2024 11:58 Відповісти
 
 