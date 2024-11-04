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Новини Війна
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Кількість громадян, готових терпіти війну, скільки буде потрібно, скоротилася до 63%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Скільки українці готові терпіти війну: опитування КМІС

63% громадян України заявили про готовність терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.

Про це свідчить опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Так, від початку повномасштабного вторгнення РФ до лютого 2024 ситуація не змінювалась і близько 71-73% відповідали, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно (і ще 2-3% говорили про 1 рік). 

"Між лютим і жовтнем 2024 року ми вперше фіксуємо зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно. При цьому все одно більшість українців – 63% – стверджують, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Разом з цим з 3% до 6% стало більше тих, хто говорить про 1 рік, тобто разом про відносно довгий період говорять 69% українців", - зазначили соціологи.

Готовність громадян терпіти війну

Зазначається, що хоча на Заході і в Центрі теж є зростання невизначеності, але загалом населення цих регіонів зберігає високу впевненість у своїх можливостях (з мінімальним погіршенням порівняно із лютим 2024 року).

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"Проте на Півдні і Сході динаміка значно більш відчутна. На Півдні з 71% до 57% стало менше тих, хто говорить про умовно довгий період (1 рік-стільки, скільки буде треба), зокрема, з 68% до 50% стало менше тих, хто говорить про стільки, скільки буде треба. Разом з цим немає значного зростання тих, хто говорить про короткий період – 24% у лютому і 26% зараз. Натомість з 4% до 17% стало більше тих, хто не визначився із своєю думкою.

На Сході (який охоплює Донецьку і Харківську області) у лютому 73% говорили про умовно довгий період і з них 70% говорили "стільки, скільки треба". Зараз – 48%, і з них 38% готові терпіти стільки, скільки треба буде. Натомість з 23% до 36% зросла частка тих, хто говорить про умовно короткий період, а також з 5% до 16% стало більше тих, хто не визначився із думкою", - йдеться в дослідженні.

Готовність громадян терпіти війну

Водночас більшість і чоловіків, і жінок, і українців молодого віку, і українців середнього віку, і українців старшого віку демонструють високу готовність терпіти стільки, скільки потрібно буде.

Готовність громадян терпіти війну

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Опитування проводилося 20 вересня - 3 жовтня 2024 року. Всього було опитано 989 респондентів. 

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

Автор: 

опитування (1986) КМІС (348)


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Топ коментарі
+32
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: нестерпна корупція, космічні ціни на цибулю, тарифний геноцид, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія "а ну спробуй прожити хоча б місяць", війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, але потім же ш прийшов зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, ну а зараз так взагалі все зашибісь.
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04.11.2024 11:36 Відповісти
+28
Думаю опрос не репрезентативный. Одно дело терпеть войну например на Закарпатье, где повитряяных трывиг не было уже 10 дней, а другое терперь в прифронтовых районах где каждый день обстрелы и кабы.
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04.11.2024 11:32 Відповісти
+21
Кого запитували? Фанатів найвеличнішого?
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04.11.2024 11:29 Відповісти
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***** подоляцьке - здрисни.
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04.11.2024 14:50 Відповісти
Так , бо це третя світова , яка почалася з території України. А тих , хто неготовий терпіти, ухилянтів , сцикунів вона наздожене де вони не були .
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04.11.2024 16:48 Відповісти
Бутусов,ти те приймаєш участь в шапіто? не віриться...
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04.11.2024 14:53 Відповісти
Їх насправді відсотків 15-20 не більше(ну ті які скільки потрібно) що серед цівільних,що серед вісйкових особливо чим ближче до передової та окопу. Просто деякі сцуться це публічно казати. Більше всього мабуть тих хто за кордоном та жінок-ті дісно готові до останного "воювати"
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04.11.2024 14:55 Відповісти
Питання поставлене неправильно. Правильне питання - чи готові ви прийняти кацапську окупацію та примусово, разом із вашими дітьми, піти гарматним м`ясом у москальське військо, щоб швидко і ганебно здохнути у бійці старого ×уйла з "ненависним" Заходом?
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04.11.2024 14:59 Відповісти
Терпіти війну це дійсно важке діло. Воювати - також важко, але більш почесно. Якщо воювати - є шанс перемогти і припинити війну на своїх умовах. Якщо терпіти війну - є великий шанс програти на умовах противника, а потім воювати, але вже за його інтереси.
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04.11.2024 15:09 Відповісти
терпеть до чего? перед тем как пойти воевать? перед тем как пойти на завод\пилить впк? взрывать Москву? пилить бабло? пилить тех, кто пилит бабло? уехать подальше?
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04.11.2024 15:10 Відповісти
Люди бачать, що влада грабує бюджет, як ще ніхто не грабував, навіть інуковощч, з сашою-стоматологом, тому й терпець уривається - народу збільшення податків, зменьшення зарплат, а чинушам - збільшення зарплат та пенсій, ще й крадуть, як не в себе…
Найбільша біда зараз, що країною досі керує Зеленський і його шобла - без зміни влади Україна не переможе ворога!!!
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04.11.2024 15:51 Відповісти
"Зазначається, що хоча на Заході і в Центрі теж є зростання невизначеності, але загалом населення цих регіонів зберігає високу впевненість у своїх можливостях"

Звісно, чим далі від фронту, тим патріоти патріотичніші. За філіжанкою кави у Львові добре розпатякувати про долю нації, це вам не з розваленого міста з одною торбою тікати.
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04.11.2024 16:06 Відповісти
А напотужніші ультра-патріоти закордоном. Ті взагалі готові воювати вічно. На європейських диванах.
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04.11.2024 18:27 Відповісти
Опитування проводилось в ОПі ,так їм чим довше, тим краще
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04.11.2024 16:27 Відповісти
Або серед суддів та мсеків з їх мільонами.
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04.11.2024 18:26 Відповісти
Це суцільна брехня.Терпіти можуть тільки ті що їх не стосуються як і їх сімей.Інші вже задовбалися вигрібати.
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04.11.2024 16:57 Відповісти
+ 100500%. І це є - аксіома.
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04.11.2024 17:28 Відповісти
Це банальне Зєліне ІПСО ,розраховане на диванмх патріотів і секти "свідків перемоги і кордонів 91 року ",адекватна ж людина в цю маячню ніколи не повірить.
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04.11.2024 19:04 Відповісти
Це ти коли живеш в своєму світі і в таке віриш хіба що.
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04.11.2024 17:32 Відповісти
От повертайся з Німеччини і воюй ,хто тебе там тримає?
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04.11.2024 19:08 Відповісти
Людина живе в паралельній реальності ,або дивиться гівномарафон.
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04.11.2024 19:10 Відповісти
Та можна і 200 років воювати... на Октоберфесті
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04.11.2024 19:19 Відповісти
всі хто не може терпіти війну ******** в огоп воювати а ні то заваліть пердаки свої їб*ні
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04.11.2024 18:18 Відповісти
Прикоритних зелених свинот опитували? Які мільони на цій війні собі в матраси понабивали? Чи людей з прифронтових міст, яким каби кожен день прилітають? Сволота брехлива!
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04.11.2024 18:25 Відповісти
А як не зможем терпіти то шо? Можна просто сказати - нууу все пограли і досить? Коли дійде що це війна на знищення і нас не питають що ми там хочем
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04.11.2024 19:01 Відповісти
Вот я не розумію - ті що не готові терпіти війну підуть на фронт щоби її закінчити, чи мріють, що країни Заходу їх приймуть у себе? Чи готови капітулювати кацапам та служити "вищій расі"? Нагадаю, що країни Заходу надають українцям тільки тимчасовий притулок, поки йде війна.
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04.11.2024 20:03 Відповісти
Те, кто не может уже терпеть - будут пытаться уехать из страны, очевидно же.
Возможно даже навсегда, как у кого получится.
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05.11.2024 10:04 Відповісти
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