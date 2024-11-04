Кількість громадян, готових терпіти війну, скільки буде потрібно, скоротилася до 63%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

63% громадян України заявили про готовність терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.

Про це свідчить опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Так, від початку повномасштабного вторгнення РФ до лютого 2024 ситуація не змінювалась і близько 71-73% відповідали, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно (і ще 2-3% говорили про 1 рік).

"Між лютим і жовтнем 2024 року ми вперше фіксуємо зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно. При цьому все одно більшість українців – 63% – стверджують, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Разом з цим з 3% до 6% стало більше тих, хто говорить про 1 рік, тобто разом про відносно довгий період говорять 69% українців", - зазначили соціологи.

Зазначається, що хоча на Заході і в Центрі теж є зростання невизначеності, але загалом населення цих регіонів зберігає високу впевненість у своїх можливостях (з мінімальним погіршенням порівняно із лютим 2024 року).

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"Проте на Півдні і Сході динаміка значно більш відчутна. На Півдні з 71% до 57% стало менше тих, хто говорить про умовно довгий період (1 рік-стільки, скільки буде треба), зокрема, з 68% до 50% стало менше тих, хто говорить про стільки, скільки буде треба. Разом з цим немає значного зростання тих, хто говорить про короткий період – 24% у лютому і 26% зараз. Натомість з 4% до 17% стало більше тих, хто не визначився із своєю думкою.

На Сході (який охоплює Донецьку і Харківську області) у лютому 73% говорили про умовно довгий період і з них 70% говорили "стільки, скільки треба". Зараз – 48%, і з них 38% готові терпіти стільки, скільки треба буде. Натомість з 23% до 36% зросла частка тих, хто говорить про умовно короткий період, а також з 5% до 16% стало більше тих, хто не визначився із думкою", - йдеться в дослідженні.

Водночас більшість і чоловіків, і жінок, і українців молодого віку, і українців середнього віку, і українців старшого віку демонструють високу готовність терпіти стільки, скільки потрібно буде.

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Опитування проводилося 20 вересня - 3 жовтня 2024 року. Всього було опитано 989 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.