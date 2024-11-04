Число граждан, готовых терпеть войну, сколько потребуется, сократилось до 63%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

63% граждан Украины заявили о готовности терпеть войну столько, сколько потребуется.

Об этом свидетельствует опрос КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Так, с начала полномасштабного вторжения РФ до февраля 2024 года ситуация не менялась и около 71-73% отвечали, что они готовы терпеть войну столько, сколько потребуется (и еще 2-3% говорили об 1 годе).

"Между февралем и октябрем 2024 года мы впервые фиксируем снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько будет нужно. При этом все равно большинство украинцев - 63% - утверждают, что они готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Вместе с этим с 3% до 6% стало больше тех, кто говорит об 1 годе, то есть вместе об относительно долгом периоде говорят 69% украинцев", - отметили социологи.

Отмечается, что хотя на Западе и в Центре тоже есть рост неопределенности, но в целом население этих регионов сохраняет высокую уверенность в своих возможностях (с минимальным ухудшением по сравнению с февралем 2024 года).

Также читайте: 74% украинцев считают борьбу с коррупцией важнейшей реформой, - исследование "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

"Однако на Юге и Востоке динамика значительно более ощутима. На Юге с 71% до 57% стало меньше тех, кто говорит об условно долгом периоде (1 год - столько, сколько будет нужно), в частности, с 68% до 50% стало меньше тех, кто говорит о столько, сколько будет нужно. Вместе с этим нет значительного роста тех, кто говорит о коротком периоде - 24% в феврале и 26% сейчас. Зато с 4% до 17% стало больше тех, кто не определился со своим мнением.

На Востоке (который охватывает Донецкую и Харьковскую области) в феврале 73% говорили об условно долгом периоде и из них 70% говорили "столько, сколько надо". Сейчас - 48%, и из них 38% готовы терпеть столько, сколько надо будет. Зато с 23% до 36% выросла доля тех, кто говорит об условно коротком периоде, а также с 5% до 16% стало больше тех, кто не определился с мнением", - говорится в исследовании.

В то же время большинство и мужчин, и женщин, и украинцев молодого возраста, и украинцев среднего возраста, и украинцев старшего возраста демонстрируют высокую готовность терпеть столько, сколько нужно будет.

Читайте также: 80% украинцев поддерживают закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Опрос проводился 20 сентября - 3 октября 2024 года. Всего было опрошено 989 респондентов.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.