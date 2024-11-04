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Новости Война
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Число граждан, готовых терпеть войну, сколько потребуется, сократилось до 63%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Скільки українці готові терпіти війну: опитування КМІС

63% граждан Украины заявили о готовности терпеть войну столько, сколько потребуется.

Об этом свидетельствует опрос КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Так, с начала полномасштабного вторжения РФ до февраля 2024 года ситуация не менялась и около 71-73% отвечали, что они готовы терпеть войну столько, сколько потребуется (и еще 2-3% говорили об 1 годе).

"Между февралем и октябрем 2024 года мы впервые фиксируем снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько будет нужно. При этом все равно большинство украинцев - 63% - утверждают, что они готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Вместе с этим с 3% до 6% стало больше тех, кто говорит об 1 годе, то есть вместе об относительно долгом периоде говорят 69% украинцев", - отметили социологи.

Готовність громадян терпіти війну

Отмечается, что хотя на Западе и в Центре тоже есть рост неопределенности, но в целом население этих регионов сохраняет высокую уверенность в своих возможностях (с минимальным ухудшением по сравнению с февралем 2024 года).

Также читайте: 74% украинцев считают борьбу с коррупцией важнейшей реформой, - исследование "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

"Однако на Юге и Востоке динамика значительно более ощутима. На Юге с 71% до 57% стало меньше тех, кто говорит об условно долгом периоде (1 год - столько, сколько будет нужно), в частности, с 68% до 50% стало меньше тех, кто говорит о столько, сколько будет нужно. Вместе с этим нет значительного роста тех, кто говорит о коротком периоде - 24% в феврале и 26% сейчас. Зато с 4% до 17% стало больше тех, кто не определился со своим мнением.

На Востоке (который охватывает Донецкую и Харьковскую области) в феврале 73% говорили об условно долгом периоде и из них 70% говорили "столько, сколько надо". Сейчас - 48%, и из них 38% готовы терпеть столько, сколько надо будет. Зато с 23% до 36% выросла доля тех, кто говорит об условно коротком периоде, а также с 5% до 16% стало больше тех, кто не определился с мнением", - говорится в исследовании.

Готовність громадян терпіти війну

В то же время большинство и мужчин, и женщин, и украинцев молодого возраста, и украинцев среднего возраста, и украинцев старшего возраста демонстрируют высокую готовность терпеть столько, сколько нужно будет.

Готовність громадян терпіти війну

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Опрос проводился 20 сентября - 3 октября 2024 года. Всего было опрошено 989 респондентов.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Автор: 

опрос (2869) КМИС (343)


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Топ комментарии
+32
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: нестерпна корупція, космічні ціни на цибулю, тарифний геноцид, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія "а ну спробуй прожити хоча б місяць", війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, але потім же ш прийшов зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, ну а зараз так взагалі все зашибісь.
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04.11.2024 11:36 Ответить
+28
Думаю опрос не репрезентативный. Одно дело терпеть войну например на Закарпатье, где повитряяных трывиг не было уже 10 дней, а другое терперь в прифронтовых районах где каждый день обстрелы и кабы.
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04.11.2024 11:32 Ответить
+21
Кого запитували? Фанатів найвеличнішого?
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04.11.2024 11:29 Ответить
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***** подоляцьке - здрисни.
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04.11.2024 14:50 Ответить
Так , бо це третя світова , яка почалася з території України. А тих , хто неготовий терпіти, ухилянтів , сцикунів вона наздожене де вони не були .
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04.11.2024 16:48 Ответить
Бутусов,ти те приймаєш участь в шапіто? не віриться...
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04.11.2024 14:53 Ответить
Їх насправді відсотків 15-20 не більше(ну ті які скільки потрібно) що серед цівільних,що серед вісйкових особливо чим ближче до передової та окопу. Просто деякі сцуться це публічно казати. Більше всього мабуть тих хто за кордоном та жінок-ті дісно готові до останного "воювати"
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04.11.2024 14:55 Ответить
Питання поставлене неправильно. Правильне питання - чи готові ви прийняти кацапську окупацію та примусово, разом із вашими дітьми, піти гарматним м`ясом у москальське військо, щоб швидко і ганебно здохнути у бійці старого ×уйла з "ненависним" Заходом?
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04.11.2024 14:59 Ответить
Терпіти війну це дійсно важке діло. Воювати - також важко, але більш почесно. Якщо воювати - є шанс перемогти і припинити війну на своїх умовах. Якщо терпіти війну - є великий шанс програти на умовах противника, а потім воювати, але вже за його інтереси.
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04.11.2024 15:09 Ответить
терпеть до чего? перед тем как пойти воевать? перед тем как пойти на завод\пилить впк? взрывать Москву? пилить бабло? пилить тех, кто пилит бабло? уехать подальше?
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04.11.2024 15:10 Ответить
Люди бачать, що влада грабує бюджет, як ще ніхто не грабував, навіть інуковощч, з сашою-стоматологом, тому й терпець уривається - народу збільшення податків, зменьшення зарплат, а чинушам - збільшення зарплат та пенсій, ще й крадуть, як не в себе…
Найбільша біда зараз, що країною досі керує Зеленський і його шобла - без зміни влади Україна не переможе ворога!!!
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04.11.2024 15:51 Ответить
"Зазначається, що хоча на Заході і в Центрі теж є зростання невизначеності, але загалом населення цих регіонів зберігає високу впевненість у своїх можливостях"

Звісно, чим далі від фронту, тим патріоти патріотичніші. За філіжанкою кави у Львові добре розпатякувати про долю нації, це вам не з розваленого міста з одною торбою тікати.
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04.11.2024 16:06 Ответить
А напотужніші ультра-патріоти закордоном. Ті взагалі готові воювати вічно. На європейських диванах.
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04.11.2024 18:27 Ответить
Опитування проводилось в ОПі ,так їм чим довше, тим краще
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04.11.2024 16:27 Ответить
Або серед суддів та мсеків з їх мільонами.
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04.11.2024 18:26 Ответить
Це суцільна брехня.Терпіти можуть тільки ті що їх не стосуються як і їх сімей.Інші вже задовбалися вигрібати.
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04.11.2024 16:57 Ответить
+ 100500%. І це є - аксіома.
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04.11.2024 17:28 Ответить
Це банальне Зєліне ІПСО ,розраховане на диванмх патріотів і секти "свідків перемоги і кордонів 91 року ",адекватна ж людина в цю маячню ніколи не повірить.
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04.11.2024 19:04 Ответить
Це ти коли живеш в своєму світі і в таке віриш хіба що.
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04.11.2024 17:32 Ответить
От повертайся з Німеччини і воюй ,хто тебе там тримає?
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04.11.2024 19:08 Ответить
Людина живе в паралельній реальності ,або дивиться гівномарафон.
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04.11.2024 19:10 Ответить
Та можна і 200 років воювати... на Октоберфесті
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04.11.2024 19:19 Ответить
всі хто не може терпіти війну ******** в огоп воювати а ні то заваліть пердаки свої їб*ні
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04.11.2024 18:18 Ответить
Прикоритних зелених свинот опитували? Які мільони на цій війні собі в матраси понабивали? Чи людей з прифронтових міст, яким каби кожен день прилітають? Сволота брехлива!
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04.11.2024 18:25 Ответить
А як не зможем терпіти то шо? Можна просто сказати - нууу все пограли і досить? Коли дійде що це війна на знищення і нас не питають що ми там хочем
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04.11.2024 19:01 Ответить
Вот я не розумію - ті що не готові терпіти війну підуть на фронт щоби її закінчити, чи мріють, що країни Заходу їх приймуть у себе? Чи готови капітулювати кацапам та служити "вищій расі"? Нагадаю, що країни Заходу надають українцям тільки тимчасовий притулок, поки йде війна.
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04.11.2024 20:03 Ответить
Те, кто не может уже терпеть - будут пытаться уехать из страны, очевидно же.
Возможно даже навсегда, как у кого получится.
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05.11.2024 10:04 Ответить
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