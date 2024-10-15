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80% украинцев поддерживают закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Заборона УПЦ МП в Україні: ставлення українців до закону

Абсолютное большинство граждан Украины поддерживают принятый в августе закон о запрете деятельности отдельных религиозных организаций, связанных с РПЦ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос КМИС.

Так, 80% украинцев поддерживают одобрение этого Закона. Не поддерживают - 16%, а еще 4% не определились со своим мнением".

Отмечается, что фактически во всех регионах подавляющее большинство украинцев поддерживают принятый закон (от 71% на Востоке до 83% на Западе).

Заборона УПЦ МП в Україні: ставлення українців до закону

Заборона УПЦ МП в Україні: ставлення українців до закону

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Кроме того, большинство украинцев - 61% - поддерживают идею, чтобы в Украине существовала только одна Православная Церковь. Не поддерживают - 16%, а для еще 20% этот вопрос безразличен.

Среди возможных вариантов объединения наибольшей поддержкой пользуется подход, когда иерархи и простые священники УПЦ МП присоединяются к ПЦУ и становятся ее частью.

Большинство респондентов считают, что такое присоединение возможно только для иерархов и простых священников УПЦ МП, которые не запятнали себя связями с Россией. Этот вариант поддерживают 47% среди всех респондентов и 66% среди тех, кто определился с мнением по этому вопросу.

Заборона УПЦ МП в Україні: ставлення українців до закону

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Церкви нельзя трогать": Папа Римский Франциск отреагировал на запрет УПЦ МП в Украине

Напомним, 20 августа Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РФ.

24 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.

Автор: 

запрет (1708) опрос (2851) религия (900) УПЦ МП (1565) КМИС (333)


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15.10.2024 12:49 Ответить
Як це одна церква, це дурня якась. Треба заборонити все, що повьязане з москалями. До чого тут конфесії які не мають відношення до болота?
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15.10.2024 12:51 Ответить
Або в Україні буде лише ПЦУ , або ми програмо 🤷🏻

Якщо ви подивитеся за останні 400 років літописи і причини чому ми програвали московії то неодмінно помітете , диявол криється в деталях - толерантність
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15.10.2024 12:56 Ответить
в Україні мають бути присутні усі христитянські конфесії від ПЦУ, УГКЦ до єванегелистів, адвентистів 7 дня, і навіть "свівдків єгови", окрім тих що пов₴язані з кацапією !!!
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15.10.2024 13:07 Ответить
це зменшить швидкість пролмивання мозгів, тупорилим дегенератом, що ходять до філії цієї кацапської фсб/кгб секти !!!
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15.10.2024 13:09 Ответить
В церковь сейчас ходят три с половиной человека, ну и бабушки. Запрещать то конечно нужно, раз с РФ связано, но по факту реальное влияние религии, что ПЦУ, что РПЦ на простое население где-то в районе нуля
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15.10.2024 13:14 Ответить
зщалежить в ячкій області ... у нас на Львівщині люди дуже побожні, особливо на Рівздво ГНІХ та Воскресіння Христове (Великдень, Паску) ...
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15.10.2024 13:23 Ответить
Я за заборону
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15.10.2024 14:45 Ответить
 
 