80% украинцев поддерживают закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Абсолютное большинство граждан Украины поддерживают принятый в августе закон о запрете деятельности отдельных религиозных организаций, связанных с РПЦ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос КМИС.

Так, 80% украинцев поддерживают одобрение этого Закона. Не поддерживают - 16%, а еще 4% не определились со своим мнением".

Отмечается, что фактически во всех регионах подавляющее большинство украинцев поддерживают принятый закон (от 71% на Востоке до 83% на Западе).

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Кроме того, большинство украинцев - 61% - поддерживают идею, чтобы в Украине существовала только одна Православная Церковь. Не поддерживают - 16%, а для еще 20% этот вопрос безразличен.

Среди возможных вариантов объединения наибольшей поддержкой пользуется подход, когда иерархи и простые священники УПЦ МП присоединяются к ПЦУ и становятся ее частью.

Большинство респондентов считают, что такое присоединение возможно только для иерархов и простых священников УПЦ МП, которые не запятнали себя связями с Россией. Этот вариант поддерживают 47% среди всех респондентов и 66% среди тех, кто определился с мнением по этому вопросу.

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Напомним, 20 августа Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РФ.

24 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.