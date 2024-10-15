80% українців підтримують закон про заборону релігійних організацій, пов’язаних із РФ, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Абсолютна більшість громадян України підтримують схвалений у серпні закон про заборону діяльності окремих релігійних організацій, пов'язаних із РПЦ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування КМІС.

Так, 80% українців підтримують схвалення цього Закону. Не підтримують – 16%, а ще 4% не визначилися із своєю думкою".

Зазначається, що фактично у всіх регіонах переважна більшість українців підтримують ухвалений закон (від 71% на Сході до 83% на Заході).

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Крім того, більшість українців – 61% – підтримують ідею, щоб в Україні існувала лише одна Православна Церква. Не підтримують – 16%, а для ще 20% це питання є байдужим.

Серед можливих варіантів об’єднання найбільшу підтримку має підхід, коли ієрархи та прості священники УПЦ МП приєднуються до ПЦУ і стають її частиною.

Більшість респондентів вважають, що таке приєднання можливе лише для ієрархів та простих священників УПЦ МП, які не заплямували себе зв’язками з Росією. Цей варіант підтримують 47% серед усіх респондентів та 66% серед тих, хто визначився з думкою з цього питання.

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Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт"Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ.

24 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з Російською Федерацією.