УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5308 відвідувачів онлайн
Новини
1 008 9

80% українців підтримують закон про заборону релігійних організацій, пов’язаних із РФ, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Заборона УПЦ МП в Україні: ставлення українців до закону

Абсолютна більшість громадян України підтримують схвалений у серпні закон про заборону діяльності окремих релігійних організацій, пов'язаних із РПЦ. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування КМІС.

Так, 80% українців підтримують схвалення цього Закону. Не підтримують – 16%, а ще 4% не визначилися із своєю думкою".

Зазначається, що фактично у всіх регіонах переважна більшість українців підтримують ухвалений закон (від 71% на Сході до 83% на Заході).

Заборона УПЦ МП в Україні: ставлення українців до закону

Заборона УПЦ МП в Україні: ставлення українців до закону

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Набув чинності закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із РФ

Крім того, більшість українців – 61% – підтримують ідею, щоб в Україні існувала лише одна Православна Церква. Не підтримують – 16%, а для ще 20% це питання є байдужим.

Серед можливих варіантів об’єднання найбільшу підтримку має підхід, коли ієрархи та прості священники УПЦ МП приєднуються до ПЦУ і стають її частиною.

Більшість респондентів вважають, що таке приєднання можливе лише для ієрархів та простих священників УПЦ МП, які не заплямували себе зв’язками з Росією. Цей варіант підтримують 47% серед усіх респондентів та 66% серед тих, хто визначився з думкою з цього питання.

Заборона УПЦ МП в Україні: ставлення українців до закону

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Церкви не можна чіпати": Папа Римський Франциск відреагував на заборону УПЦ МП в Україні 

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт"Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ.

24 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з Російською Федерацією.

Автор: 

заборона (1461) опитування (1963) релігія (387) УПЦ МП (1212) КМІС (338)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
15.10.2024 12:49 Відповісти
Як це одна церква, це дурня якась. Треба заборонити все, що повьязане з москалями. До чого тут конфесії які не мають відношення до болота?
показати весь коментар
15.10.2024 12:51 Відповісти
Або в Україні буде лише ПЦУ , або ми програмо 🤷🏻

Якщо ви подивитеся за останні 400 років літописи і причини чому ми програвали московії то неодмінно помітете , диявол криється в деталях - толерантність
показати весь коментар
15.10.2024 12:56 Відповісти
в Україні мають бути присутні усі христитянські конфесії від ПЦУ, УГКЦ до єванегелистів, адвентистів 7 дня, і навіть "свівдків єгови", окрім тих що пов₴язані з кацапією !!!
показати весь коментар
15.10.2024 13:07 Відповісти
це зменшить швидкість пролмивання мозгів, тупорилим дегенератом, що ходять до філії цієї кацапської фсб/кгб секти !!!
показати весь коментар
15.10.2024 13:09 Відповісти
В церковь сейчас ходят три с половиной человека, ну и бабушки. Запрещать то конечно нужно, раз с РФ связано, но по факту реальное влияние религии, что ПЦУ, что РПЦ на простое население где-то в районе нуля
показати весь коментар
15.10.2024 13:14 Відповісти
зщалежить в ячкій області ... у нас на Львівщині люди дуже побожні, особливо на Рівздво ГНІХ та Воскресіння Христове (Великдень, Паску) ...
показати весь коментар
15.10.2024 13:23 Відповісти
Я за заборону
показати весь коментар
15.10.2024 14:45 Відповісти
 
 