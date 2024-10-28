74% украинцев считают борьбу с коррупцией важнейшей реформой, - исследование "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

74% опрошенных граждан Украины считают борьбу с коррупцией наиболее важной реформой. Также приоритетными для украинцев являются реформы в сфере национальной безопасности, обороны и судебной системы.

Об этом свидетельствуют данные исследования Социологической группы "Рейтинг", проведенного в сентябре этого года, информирует Цензор.НЕТ.

Так, реформы в сфере национальной безопасности, обороны и судебной системы также получили по 36% поддержки, тогда как реформы полиции и таможни являются приоритетными для 10% респондентов.

Лучше всего опрошенные украинцы оценили проведение реформы цифровой трансформации: полностью или скорее довольны ею 66% респондентов, еще 20% недовольны. 13% - затруднились ответить.

Читайте также: Арахамия и Ким взяли на поруки депутата "Слуги народа" Кормышкину, подозреваемую в незаконном обогащении на 20 млн грн

Поддержкой гендерного равенства довольна половина респондентов, недовольны около 30%. Еще 21% не определились с ответом.

Реформа национальной безопасности продемонстрировала баланс: 46% довольных, 47% недовольных и 7% не определились.

Реформой полиции недовольны 57% опрошенных, однако 40% - довольны. Таможенная реформа получила 56% недовольных, 30% довольных и 15% не определились.

Самую низкую оценку получила судебная реформа - 73% недовольных и только 21% довольных, тогда как антикоррупционные усилия получили самую низкую оценку - 15% довольных и 84% недовольных.

Также смотрите: Обличителю коррупции впервые в истории Украины выплатили вознаграждение, - НАПК. ФОТОрепортаж

Напомним, в сентябре посол США в Украине Бриджит Бринк заявила на конференции, что борьба с коррупцией в Украине это прежде всего поддержка украинских военных на передовой.