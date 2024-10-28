74% украинцев считают борьбу с коррупцией важнейшей реформой, - исследование "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
74% опрошенных граждан Украины считают борьбу с коррупцией наиболее важной реформой. Также приоритетными для украинцев являются реформы в сфере национальной безопасности, обороны и судебной системы.
Об этом свидетельствуют данные исследования Социологической группы "Рейтинг", проведенного в сентябре этого года, информирует Цензор.НЕТ.
Так, реформы в сфере национальной безопасности, обороны и судебной системы также получили по 36% поддержки, тогда как реформы полиции и таможни являются приоритетными для 10% респондентов.
Лучше всего опрошенные украинцы оценили проведение реформы цифровой трансформации: полностью или скорее довольны ею 66% респондентов, еще 20% недовольны. 13% - затруднились ответить.
Поддержкой гендерного равенства довольна половина респондентов, недовольны около 30%. Еще 21% не определились с ответом.
Реформа национальной безопасности продемонстрировала баланс: 46% довольных, 47% недовольных и 7% не определились.
Реформой полиции недовольны 57% опрошенных, однако 40% - довольны. Таможенная реформа получила 56% недовольных, 30% довольных и 15% не определились.
Самую низкую оценку получила судебная реформа - 73% недовольных и только 21% довольных, тогда как антикоррупционные усилия получили самую низкую оценку - 15% довольных и 84% недовольных.
Напомним, в сентябре посол США в Украине Бриджит Бринк заявила на конференции, что борьба с коррупцией в Украине это прежде всего поддержка украинских военных на передовой.
ой "ефективних менеджерів"
-- Пане президенте, хіба ви не бачите корупцію?!
-- Міша, шо ти несеш?
-- А вона є.......
та й на високі посади нині без наявності родичів в оркостані не беруть...
Є з кого брати приклад!
А то ось наприклад Бутусов виклав звiт про кiлькiсть прокурорiв з iнвалiднiстю, i там хмельницька украiномовна область мае вiдсоток бiльший, анiж киiвська, одеська та днiпропетровська разом взятi.
Мені довелось трохи там пожити і преслів'я не з'їм так хоч понадкусую то це про Франкцвсько-Тернопільких патріотів у вишиванках
Пани прожогом кинуться виконувати волю народу?
Всі реформи, насправді як реформа поліції - змінили назву, залишили старі кадри, набрали нову патрульну та навчили їх брати хабарі, як колишніх ППС та ДПС разом узятих. Все. Це реформа?
Зміна вивіски та красиві надувні кульки на вході не змінюють нічого всередині установи.
Нічого не зроблено навіть на 50%, а вже ідіоти чимось там задоволені.
хто, де і коли це опитування проводив? за все моє життя не мене, моїх друзів чи знайомих колег по роботі ніякі опитування не потрапляв. Так коли ці опитування проводили чи я щось пропустив?
В Україні схоже 75%/25%.
При "попередниках " не було корупції??
на провладних кровосісів(як правило --срулят-грошо-хват ).які корумпованим спрутом оповили країну і затято--жадібно --дожерають її грабуючи. зраджуючи. оманюючи увесь Світ... Та НЕзламну кагорту українців. яка самовіддано . жертвуючи своїми(найкращими синами й доньками---бороне .захищаючи всих нас від остервенілої рашо-чуми...)
Посил засланця ОП-ешника Єрмалая. що КОРУПЦІЯ--const--всих вхожих
із СРСР-- цинічні побрехеньки!!! Найперше. що вчинили чехи. поляки. прибалти -- на загал оприлюднили списки агентів КДБ. та їх стукачів і
і процес оновлення. прогресу пішов... У нас же ця гебешна погань та їх виповзні --всі на провладно--злачних місцях: від ОП до міськрад (СБУ
до цього часу користується послугами вчорашніх стукачів КДБ...Думаєте .чому пересічні громадяни бояться звертатися туди із заявями на антиукраїнські провокації...бо знають . хто там окопався...)
Українці-. єдина і чи НЕостання надія--це перевибори! ( НЕ купуйтесь на .милостиню; оту ! тис) від ЗЕ-охвістя...
1
И зеля решил устроить топ рассмеши комика всем по тысяче....
Кажды кто возьмёт идиот !!!
Взял из наворованного ...с яиц фляжек снарядов мин все что украли на миллиарды ...кость собаке!!!