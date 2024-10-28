РУС
74% украинцев считают борьбу с коррупцией важнейшей реформой, - исследование "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

74% українців вважають боротьбу з корупцією найважливішою реформою

74% опрошенных граждан Украины считают борьбу с коррупцией наиболее важной реформой. Также приоритетными для украинцев являются реформы в сфере национальной безопасности, обороны и судебной системы.

Об этом свидетельствуют данные исследования Социологической группы "Рейтинг", проведенного в сентябре этого года, информирует Цензор.НЕТ.

Так, реформы в сфере национальной безопасности, обороны и судебной системы также получили по 36% поддержки, тогда как реформы полиции и таможни являются приоритетными для 10% респондентов.

Лучше всего опрошенные украинцы оценили проведение реформы цифровой трансформации: полностью или скорее довольны ею 66% респондентов, еще 20% недовольны. 13% - затруднились ответить.

Читайте также: Арахамия и Ким взяли на поруки депутата "Слуги народа" Кормышкину, подозреваемую в незаконном обогащении на 20 млн грн

Боротьба з корупцією: українці оцінили найважливіші реформи

Поддержкой гендерного равенства довольна половина респондентов, недовольны около 30%. Еще 21% не определились с ответом.

Реформа национальной безопасности продемонстрировала баланс: 46% довольных, 47% недовольных и 7% не определились.

Реформой полиции недовольны 57% опрошенных, однако 40% - довольны. Таможенная реформа получила 56% недовольных, 30% довольных и 15% не определились.

Самую низкую оценку получила судебная реформа - 73% недовольных и только 21% довольных, тогда как антикоррупционные усилия получили самую низкую оценку - 15% довольных и 84% недовольных.

Также смотрите: Обличителю коррупции впервые в истории Украины выплатили вознаграждение, - НАПК. ФОТОрепортаж

Боротьба з корупцією: українці оцінили найважливіші реформи

Напомним, в сентябре посол США в Украине Бриджит Бринк заявила на конференции, что борьба с коррупцией в Украине это прежде всего поддержка украинских военных на передовой.

+9
Під час віини корупція посилилась страшно - крадуть всі хто здужає
28.10.2024 14:15
+8
Новий сезон серіалу "Слуга народу" - Боротьба з корупцією.
28.10.2024 14:15
+8
Здуріти можна. Ще є і задоволені якимись реформами. А хоч одна реформа доведена до кінця? Я щось пропустив?
Всі реформи, насправді як реформа поліції - змінили назву, залишили старі кадри, набрали нову патрульну та навчили їх брати хабарі, як колишніх ППС та ДПС разом узятих. Все. Це реформа?
Зміна вивіски та красиві надувні кульки на вході не змінюють нічого всередині установи.
Нічого не зроблено навіть на 50%, а вже ідіоти чимось там задоволені.
28.10.2024 14:16
Ну все, зараз хєрограй прохаває тему і почне надувати щоки у "боротьбі з корупцією" для свого лохторату. І так буде на камеру боротися, що аж майже жилка на скроні лопне! Таким борцуном стане, що шабунінскій сворі не залишиться місця на цьому майданчику - всі ніші антикорупціонерів будуть зайняті друзями та родичами найвеличнішого...
28.10.2024 14:07
Він ще рік чи два тому сказав що корупції в країні немає. Вона вся поборена. Тому потужно підтвердить і наголосить в черговому відосі.
28.10.2024 14:31
"корупцію" Порошенка поборов!!! Усюди розставив "своїх" корупціонерів..
ой "ефективних менеджерів"
28.10.2024 17:00
І тут такий Михайло Ткач:
-- Пане президенте, хіба ви не бачите корупцію?!
-- Міша, шо ти несеш?
-- А вона є.......
28.10.2024 17:02
+Більшого і лютішого ворога під час війни, чим корупціонер і ті хто його покриває, немає! Якщо немає смертної кари, то для них має бути довічне ув'язнення без викупу (застави), люксів малюськи, амністії..! Конфіскація всього майна по всьому світі обов'язкова!
28.10.2024 17:34
Гірше лютішого ворога чим агресор, можуть бути тільки корупціонери і ті хто їх покриває, ті, які наживаються під час війни на крові і гибелі українців, ні честі, ні совісті, ні страху від безкарності, одна нажива в голові!
Як показує практика, абсолютна більшість корупціонерів - мають совково-кацапське коріння або сруськощелепні
28.10.2024 14:07
показать весь комментарий
Крупа це крапля в морі. Набагато більші корупціонери на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині
28.10.2024 14:21
показать весь комментарий
28.10.2024 14:25
показать весь комментарий
28.10.2024 14:47
показать весь комментарий
28.10.2024 15:38
та й на високі посади нині без наявності родичів в оркостані не беруть...
показать весь комментарий
28.10.2024 14:31
показать весь комментарий
Як верховний ухилянт зє!
28.10.2024 15:07
показать весь комментарий
28.10.2024 15:35

А то ось наприклад Бутусов виклав звiт про кiлькiсть прокурорiв з iнвалiднiстю, i там хмельницька украiномовна область мае вiдсоток бiльший, анiж киiвська, одеська та днiпропетровська разом взятi.
Що ти верзешь.... Ти мабуть на західній не жив.... Там патріоти в 100 разів корумпованіші і жадніші.
28.10.2024 14:54
показать весь комментарий
28.10.2024 17:44
показать весь комментарий
28.10.2024 23:55
показать весь комментарий
29.10.2024 07:39
показать весь комментарий
29.10.2024 07:46
показать весь комментарий
28.10.2024 14:10
показать весь комментарий
28.10.2024 14:52
показать весь комментарий
29.10.2024 08:11
показать весь комментарий
28.10.2024 14:30
показать весь комментарий
28.10.2024 15:32
показать весь комментарий
28.10.2024 14:50
Пани прожогом кинуться виконувати волю народу?
показать весь комментарий
28.10.2024 14:13
показать весь комментарий
Під час віини корупція посилилась страшно - крадуть всі хто здужає
28.10.2024 14:14
показать весь комментарий
28.10.2024 14:48
показать весь комментарий
28.10.2024 14:15
Всі реформи, насправді як реформа поліції - змінили назву, залишили старі кадри, набрали нову патрульну та навчили їх брати хабарі, як колишніх ППС та ДПС разом узятих. Все. Це реформа?
Зміна вивіски та красиві надувні кульки на вході не змінюють нічого всередині установи.
Нічого не зроблено навіть на 50%, а вже ідіоти чимось там задоволені.
28.10.2024 14:16
показать весь комментарий
28.10.2024 14:19
показать весь комментарий
28.10.2024 14:25
показать весь комментарий
28.10.2024 14:25
28.10.2024 14:30
показать весь комментарий
28.10.2024 14:32
показать весь комментарий
28.10.2024 14:41
показать весь комментарий
28.10.2024 14:46
показать весь комментарий
28.10.2024 14:37
показать весь комментарий
28.10.2024 14:38
хто, де і коли це опитування проводив? за все моє життя не мене, моїх друзів чи знайомих колег по роботі ніякі опитування не потрапляв. Так коли ці опитування проводили чи я щось пропустив?
показать весь комментарий
28.10.2024 14:45
показать весь комментарий
28.10.2024 14:46
показать весь комментарий
29.10.2024 11:52
показать весь комментарий
28.10.2024 14:50
В Україні схоже 75%/25%.
показать весь комментарий
28.10.2024 14:50
При "попередниках " не було корупції??
показать весь комментарий
28.10.2024 15:02
показать весь комментарий
29.10.2024 00:54
показать весь комментарий
28.10.2024 14:57
показать весь комментарий
28.10.2024 15:09
на провладних кровосісів(як правило --срулят-грошо-хват ).які корумпованим спрутом оповили країну і затято--жадібно --дожерають її грабуючи. зраджуючи. оманюючи увесь Світ... Та НЕзламну кагорту українців. яка самовіддано . жертвуючи своїми(найкращими синами й доньками---бороне .захищаючи всих нас від остервенілої рашо-чуми...)
Посил засланця ОП-ешника Єрмалая. що КОРУПЦІЯ--const--всих вхожих
із СРСР-- цинічні побрехеньки!!! Найперше. що вчинили чехи. поляки. прибалти -- на загал оприлюднили списки агентів КДБ. та їх стукачів і
і процес оновлення. прогресу пішов... У нас же ця гебешна погань та їх виповзні --всі на провладно--злачних місцях: від ОП до міськрад (СБУ
до цього часу користується послугами вчорашніх стукачів КДБ...Думаєте .чому пересічні громадяни бояться звертатися туди із заявями на антиукраїнські провокації...бо знають . хто там окопався...)
28.10.2024 18:13

1

1
28.10.2024 18:43
показать весь комментарий
28.10.2024 19:53
показать весь комментарий
28.10.2024 20:02
И зеля решил устроить топ рассмеши комика всем по тысяче....
Кажды кто возьмёт идиот !!!
28.10.2024 21:13
показать весь комментарий
29.10.2024 02:03
показать весь комментарий
29.10.2024 07:34
показать весь комментарий
