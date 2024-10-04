Обличителю коррупции впервые в истории Украины выплатили вознаграждение, - НАПК. ФОТОрепортаж
Впервые в Украине обличителю коррупции выплатили вознаграждение. Он получит 1,68 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК, информирует Цензор.НЕТ.
Обличителем стал действующий военнослужащий. В 2020-2021 гг. он занимал должность директора департамента внутреннего аудита Минобороны.
"В 2021 году он обратился с заявлением в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), в котором сообщил, что ему предложили получение неправомерной выгоды в 24 млн грн за действия в интересах определенного ООО. Речь шла о привлечении специалистов для проведения внепланового внутреннего аудита выполнения государственного контракта. Аудиторская группа должна была составить положительный отчет по результатам аудита относительно полноты, качества и соответствия выполненных работ условиям контракта. Это позволило бы компании получить полную оплату в более 400 млн грн за обустройство спецобъекта и претендовать на будущие договоры с Минобороны (ч. 3 ст. 369 УК Украины)", - рассказали в НАПК.
Впоследствии НАБУ зарегистрировало производство. 24 марта 2023 года ВАКС вынес приговор, назначив фигуранту - бывшему заместителю начальника одного из управлений Минобороны - наказание в виде лишения свободы на 4,5 года.
"Одновременно суд отказал в выплате вознаграждения обличителю, мотивировав решение тем, что он официально сообщил о выявленном преступлении в рамках реализации своих служебных полномочий и поэтому не имеет права на вознаграждение. Обличитель обжаловал указанное решение и в конце 2023 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила его апелляционную жалобу и присудила выплату (1,68 млн грн. - Ред.)", - добавили в Агентстве.
В НАПК напомнили, что в соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции", обличитель может получить 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера нанесенного государству ущерба от преступления после вынесения обвинительного приговора суда. Возможность вознаграждения обличителям коррупции была введена еще в 2019 году.
Згідно чинного законодавства у сіері боротьби з корупцією повідомляти про спробу дати хабаря - це прямий обов'язок держслужбовця.
Але на тумбочці не вистачає сімейного фото з лєнкой аплчєнкой, вона ж скумбрія по вісім, і в альбом гарно розмістити світлини з кварталу - можна двох мудил за роялем і одного оголеного лисого з гітарою. Решта два - на розсуд форумчан.
Повний!
Суди будуть саботувати такі справи. Їх то страшить.
Зеленский, Ермак, Шмыгаль, Галущенко, Клименко...
До речі, за загибель військовослужбовців родини невдовзі будуть отримувати усього 2.7 ляма (це навіть не квартира із ремонтом, і менше, ніж тцкуни "заробляють" на тиждень). Справедливість - вона дуже збочена в нашій конченій державі