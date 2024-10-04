Обличителю коррупции впервые в истории Украины выплатили вознаграждение, - НАПК. ФОТОрепортаж

Впервые в Украине обличителю коррупции выплатили вознаграждение. Он получит 1,68 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, информирует Цензор.НЕТ.

Обличителем стал действующий военнослужащий. В 2020-2021 гг. он занимал должность директора департамента внутреннего аудита Минобороны.

"В 2021 году он обратился с заявлением в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), в котором сообщил, что ему предложили получение неправомерной выгоды в 24 млн грн за действия в интересах определенного ООО. Речь шла о привлечении специалистов для проведения внепланового внутреннего аудита выполнения государственного контракта. Аудиторская группа должна была составить положительный отчет по результатам аудита относительно полноты, качества и соответствия выполненных работ условиям контракта. Это позволило бы компании получить полную оплату в более 400 млн грн за обустройство спецобъекта и претендовать на будущие договоры с Минобороны (ч. 3 ст. 369 УК Украины)", - рассказали в НАПК.

Впоследствии НАБУ зарегистрировало производство. 24 марта 2023 года ВАКС вынес приговор, назначив фигуранту - бывшему заместителю начальника одного из управлений Минобороны - наказание в виде лишения свободы на 4,5 года.

"Одновременно суд отказал в выплате вознаграждения обличителю, мотивировав решение тем, что он официально сообщил о выявленном преступлении в рамках реализации своих служебных полномочий и поэтому не имеет права на вознаграждение. Обличитель обжаловал указанное решение и в конце 2023 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила его апелляционную жалобу и присудила выплату (1,68 млн грн. - Ред.)", - добавили в Агентстве.

В НАПК напомнили, что в соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции", обличитель может получить 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера нанесенного государству ущерба от преступления после вынесения обвинительного приговора суда. Возможность вознаграждения обличителям коррупции была введена еще в 2019 году.

