РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12568 посетителей онлайн
Новости Фото Борьба с коррупцией
6 840 22

Обличителю коррупции впервые в истории Украины выплатили вознаграждение, - НАПК. ФОТОрепортаж

Впервые в Украине обличителю коррупции выплатили вознаграждение. Он получит 1,68 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, информирует Цензор.НЕТ.

Обличителем стал действующий военнослужащий. В 2020-2021 гг. он занимал должность директора департамента внутреннего аудита Минобороны.

Викривачу корупції вперше в історії України виплатили винагороду

"В 2021 году он обратился с заявлением в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), в котором сообщил, что ему предложили получение неправомерной выгоды в 24 млн грн за действия в интересах определенного ООО. Речь шла о привлечении специалистов для проведения внепланового внутреннего аудита выполнения государственного контракта. Аудиторская группа должна была составить положительный отчет по результатам аудита относительно полноты, качества и соответствия выполненных работ условиям контракта. Это позволило бы компании получить полную оплату в более 400 млн грн за обустройство спецобъекта и претендовать на будущие договоры с Минобороны (ч. 3 ст. 369 УК Украины)", - рассказали в НАПК.

Викривачу корупції вперше в історії України виплатили винагороду

Впоследствии НАБУ зарегистрировало производство. 24 марта 2023 года ВАКС вынес приговор, назначив фигуранту - бывшему заместителю начальника одного из управлений Минобороны - наказание в виде лишения свободы на 4,5 года.

Также читайте: Предлагали "благодарность" в 10% от суммы тендера по медпрепаратам для одного из институтов НАМН Украины - сообщено о подозрении двум участникам схемы

Викривачу корупції вперше в історії України виплатили винагороду

"Одновременно суд отказал в выплате вознаграждения обличителю, мотивировав решение тем, что он официально сообщил о выявленном преступлении в рамках реализации своих служебных полномочий и поэтому не имеет права на вознаграждение. Обличитель обжаловал указанное решение и в конце 2023 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила его апелляционную жалобу и присудила выплату (1,68 млн грн. - Ред.)", - добавили в Агентстве.

Викривачу корупції вперше в історії України виплатили винагороду

В НАПК напомнили, что в соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции", обличитель может получить 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера нанесенного государству ущерба от преступления после вынесения обвинительного приговора суда. Возможность вознаграждения обличителям коррупции была введена еще в 2019 году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд продлил на 2 месяца арест экс-заместителю министра энергетики Хейлу

Автор: 

коррупция (8619) НАПК (1228)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
показать весь комментарий
04.10.2024 17:13 Ответить
+14
А хібе це не є його прямим обов'язком?
показать весь комментарий
04.10.2024 17:09 Ответить
+8
Цей викривач вже знає що йому треба буде відслюнявити частину гонорару чувакам а, які забезпечили йому цей гонорар?
показать весь комментарий
04.10.2024 17:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А хібе це не є його прямим обов'язком?
показать весь комментарий
04.10.2024 17:09 Ответить
Саме так.
Згідно чинного законодавства у сіері боротьби з корупцією повідомляти про спробу дати хабаря - це прямий обов'язок держслужбовця.
показать весь комментарий
04.10.2024 17:30 Ответить
Награда дуже довго шукала героя.
показать весь комментарий
04.10.2024 17:13 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2024 17:13 Ответить
Заїбісь колаж, якраз в тему.
Але на тумбочці не вистачає сімейного фото з лєнкой аплчєнкой, вона ж скумбрія по вісім, і в альбом гарно розмістити світлини з кварталу - можна двох мудил за роялем і одного оголеного лисого з гітарою. Решта два - на розсуд форумчан.
показать весь комментарий
04.10.2024 17:21 Ответить
Цей викривач вже знає що йому треба буде відслюнявити частину гонорару чувакам а, які забезпечили йому цей гонорар?
показать весь комментарий
04.10.2024 17:15 Ответить
Звісно ж, фсьо па панятіям.
показать весь комментарий
04.10.2024 17:26 Ответить
3.14здець ...
Повний!
показать весь комментарий
04.10.2024 17:21 Ответить
Тільки найсуворіші покарання дадуть шанс на подолання корупції. Бо в нас частина населення це гнилота, яка дає і бере хабарі, маючи життєве кредо "хочеш жить - умєй вєртєца"
показать весь комментарий
04.10.2024 17:22 Ответить
А іншій частині населення не пощастило. Їм не дають, і у них ніхто не бере. Вони одним словом, невдахи.)
показать весь комментарий
04.10.2024 17:30 Ответить
Виплатили після того як він ''вибив'' через суд
показать весь комментарий
04.10.2024 17:25 Ответить
"...одночасно суд відмовив виплату..."
Суди будуть саботувати такі справи. Їх то страшить.
показать весь комментарий
04.10.2024 17:29 Ответить
У меня огромный список есть, можно обращаться, денег дадут?
Зеленский, Ермак, Шмыгаль, Галущенко, Клименко...
показать весь комментарий
04.10.2024 17:44 Ответить
Дадуть, років 10, тільки не їм. Так що звертайтеся, ваш приз на вас чекає.)
показать весь комментарий
04.10.2024 17:55 Ответить
вперше в історії України 🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
04.10.2024 17:46 Ответить
Вперше в Україні викривачу корупції виплатили винагороду.,,,,Майже 10 років в Україні НАБУ .НАБУ ділячись, цією новиною, само підкреслює,що довіри до нього, в українського народу "нуль цілих і у...й десятих"
показать весь комментарий
04.10.2024 18:01 Ответить
Це якийсь треш.Працює за гроші, ще йому якась винагорода.Тепер можна тільки ходити та нічого неробити а зарплатня буде йти. Доки гроші які він повернув державі їх розтягнуть,тричтні до цієї справи.
показать весь комментарий
04.10.2024 18:06 Ответить
Викривач повідомив про корупцію, а суд хотів йому відовити у виплаті - Боже, яка ганьба! 😱
показать весь комментарий
04.10.2024 18:23 Ответить
В Украине-самом коррумпированном государстве мира-впервые за 5 лет викривачу корупції выплатили денежную награду. Започаткована в 2019 году программа по искоренению коррупции в стране ведётся сверхпотужно!
показать весь комментарий
04.10.2024 19:16 Ответить
У Андрея Ермака когда обыски будут проводить?
показать весь комментарий
04.10.2024 19:19 Ответить
800 тис йому залишилось, мільон треба віддати тому, хто дав ділу ход
До речі, за загибель військовослужбовців родини невдовзі будуть отримувати усього 2.7 ляма (це навіть не квартира із ремонтом, і менше, ніж тцкуни "заробляють" на тиждень). Справедливість - вона дуже збочена в нашій конченій державі
показать весь комментарий
04.10.2024 19:50 Ответить
 
 