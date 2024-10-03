Антикоррупционный суд продлил на 2 месяца арест экс-заместителю министра энергетики Хейло
Высший антикоррупционный суд продлил на 2 месяца меры пресечения экс-заместителю министра энергетики Александру Хейло и его доверенному лицу.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
"02-03 октября 2024 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю Министра энергетики и его доверенному лицу, которых уличили в получении неправомерной выгоды за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района", - сообщили в САП.
Также оставлена без изменений альтернативная мера пресечения в виде залога в размере 25 млн грн и 65 млн грн соответственно.
Дело заместителя министра энергетики Хейла
Напомним, 12 августа сообщалось, что на взятке в $500 тыс. был задержан заместитель министра энергетики Александр Хейло.
Впоследствии Кабмин уволил его с должности заместителя министра.
В пресс-службе Минэнерго заявили, что Хейло был разоблачен при содействии министра.
Высший антикоррупционный суд арестовал Сергея Пилипчука, доверенное лицо заместителя министра энергетики Александра Хейло. Ему определен залог в 65 млн грн. По данным следствия, через Пилипчука передавали деньги.
12 августа Высший антикоррупционный суд отправил под стражу до 8 октября с правом внесения залога 25 млн грн заместителя министра энергетики Александра Хейло, которого задержали на взятке.
13 августа, Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения еще двум фигурантам по делу о взятке на 500 тыс. долларов заместителю министра энергетики Хейло. Одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, другому - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 7 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Історія з Міністром оборони Рєзніковим №2.