Антикоррупционный суд продлил на 2 месяца арест экс-заместителю министра энергетики Хейло

Высший антикоррупционный суд продлил на 2 месяца меры пресечения экс-заместителю министра энергетики Александру Хейло и его доверенному лицу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"02-03 октября 2024 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю Министра энергетики и его доверенному лицу, которых уличили в получении неправомерной выгоды за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района", - сообщили в САП.

Также оставлена без изменений альтернативная мера пресечения в виде залога в размере 25 млн грн и 65 млн грн соответственно.

Дело заместителя министра энергетики Хейла

Напомним, 12 августа сообщалось, что на взятке в $500 тыс. был задержан заместитель министра энергетики Александр Хейло.

Впоследствии Кабмин уволил его с должности заместителя министра.

В пресс-службе Минэнерго заявили, что Хейло был разоблачен при содействии министра.

Высший антикоррупционный суд арестовал Сергея Пилипчука, доверенное лицо заместителя министра энергетики Александра Хейло. Ему определен залог в 65 млн грн. По данным следствия, через Пилипчука передавали деньги.

12 августа Высший антикоррупционный суд отправил под стражу до 8 октября с правом внесения залога 25 млн грн заместителя министра энергетики Александра Хейло, которого задержали на взятке.

13 августа, Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения еще двум фигурантам по делу о взятке на 500 тыс. долларов заместителю министра энергетики Хейло. Одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, другому - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 7 млн грн.