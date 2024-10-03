РУС
Антикоррупционный суд продлил на 2 месяца арест экс-заместителю министра энергетики Хейло

хейло

Высший антикоррупционный суд продлил на 2 месяца меры пресечения экс-заместителю министра энергетики Александру Хейло и его доверенному лицу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"02-03 октября 2024 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю Министра энергетики и его доверенному лицу, которых уличили в получении неправомерной выгоды за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района", - сообщили в САП.

Также оставлена без изменений альтернативная мера пресечения в виде залога в размере 25 млн грн и 65 млн грн соответственно.

Читайте также: Взятка в $500 тыс.: ВАКС оставил под стражей экс-замминистра энергетики Хейло

Дело заместителя министра энергетики Хейла

Напомним, 12 августа сообщалось, что на взятке в $500 тыс. был задержан заместитель министра энергетики Александр Хейло.

Впоследствии Кабмин уволил его с должности заместителя министра.

В пресс-службе Минэнерго заявили, что Хейло был разоблачен при содействии министра.

Высший антикоррупционный суд арестовал Сергея Пилипчука, доверенное лицо заместителя министра энергетики Александра Хейло. Ему определен залог в 65 млн грн. По данным следствия, через Пилипчука передавали деньги.

12 августа Высший антикоррупционный суд отправил под стражу до 8 октября с правом внесения залога 25 млн грн заместителя министра энергетики Александра Хейло, которого задержали на взятке.

13 августа, Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения еще двум фигурантам по делу о взятке на 500 тыс. долларов заместителю министра энергетики Хейло. Одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, другому - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 7 млн грн.

Топ комментарии
+3
Уточніть, він ***..ло чи Хей..ло?
03.10.2024 19:01 Ответить
+1
З такою фамілією тільки і залишається що красти безбожно)) Як корабель назвали, так і поплив.
03.10.2024 19:07 Ответить
+1
Мало того що це бидло корупціонер та ще і ворог який підтримув днр ,добрих кадрів підібрав Галущенко ,а до нього питань немає ?
03.10.2024 19:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уточніть, він ***..ло чи Хей..ло?
03.10.2024 19:01 Ответить
перший на болотах
03.10.2024 22:22 Ответить
На ЗЕлених болотах.
04.10.2024 10:27 Ответить
другий
04.10.2024 14:50 Ответить
З такою фамілією тільки і залишається що красти безбожно)) Як корабель назвали, так і поплив.
03.10.2024 19:07 Ответить
03.10.2024 19:13 Ответить
украинец?
03.10.2024 19:24 Ответить
Мало того що це бидло корупціонер та ще і ворог який підтримув днр ,добрих кадрів підібрав Галущенко ,а до нього питань немає ?
03.10.2024 19:27 Ответить
Як таких ублюдків земля українська тримає.Мабуть наградні документи готують.
03.10.2024 19:35 Ответить
До Галущенка все також ніяких питань не виникло з приводу того, як так сталося, що ВСІ його заступники мародери та корупціонери.

Історія з Міністром оборони Рєзніковим №2.
03.10.2024 20:08 Ответить
Отмажут , и к годалке не ходи . Он ведь долю куда надо заносил.
03.10.2024 20:12 Ответить
галущенку по живому відрізали його хейла.
03.10.2024 20:51 Ответить
....дуже патужний, треба його врятувати, бо ж не сам крав .
04.10.2024 08:14 Ответить
 
 