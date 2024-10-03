Антикорупційний суд продовжив на 2 місяці арешт ексзаступнику міністра енергетики Хейлу

Вищий антикорупційний суд продовжив на 2 місяці запобіжні заходи ексзаступнику міністра енергетики Олександру Хейлу та його довіреній особі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"02-03 жовтня 2024 року Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив на 2 місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику Міністра енергетики та його довіреній особі, яких викрили на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району", - повідомили в САП.

Також залишено без змін альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 25 млн грн та 65 млн грн відповідно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хабар на $500 тис.: ВАКС залишив під вартою ексзаступника міністра енергетики Хейла

Справа заступника міністра енергетики Хейла

Нагадаємо, 12 серпня повідомлялось, що на хабарі у $500 тис. було затримано заступника міністра енергетики Олександра Хейла.

Згодом Кабмін звільнив його із посади заступника міністра. У пресслужбі Міненерго заявили, що Хейла було викрито за сприяння міністра.

Вищий антикорупційний суд заарештував Сергія Пилипчука, довірену особу заступника міністра енергетики Хейла. Йому визначено заставу у 65 млн грн. За даними слідства, через Пилипчука передавали гроші.

12 серпня Вищий антикорупційний суд відправив під варту до 8 жовтня із правом внесення застави 25 млн грн заступника міністра енергетики Олександра Хейла, якого затримали на хабарі.

13 серпня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще двом фігурантам у справі про хабар на 500 тис. доларів заступнику міністра енергетики Хейлу. Одному підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, іншому - тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 7 млн грн.