УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12301 відвідувач онлайн
Новини Боротьба з корупцією
807 13

Антикорупційний суд продовжив на 2 місяці арешт ексзаступнику міністра енергетики Хейлу

хейло

Вищий антикорупційний суд продовжив на 2 місяці запобіжні заходи ексзаступнику міністра енергетики Олександру Хейлу та його довіреній особі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"02-03 жовтня 2024 року Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив на 2 місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику Міністра енергетики та його довіреній особі, яких викрили на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району", - повідомили в САП.

Також залишено без змін альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 25 млн грн та 65 млн грн відповідно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хабар на $500 тис.: ВАКС залишив під вартою ексзаступника міністра енергетики Хейла

Справа заступника міністра енергетики Хейла

Нагадаємо, 12 серпня повідомлялось, що на хабарі у $500 тис. було затримано заступника міністра енергетики Олександра Хейла.

Згодом Кабмін звільнив його із посади заступника міністра. У пресслужбі Міненерго заявили, що Хейла було викрито за сприяння міністра.

Вищий антикорупційний суд заарештував Сергія Пилипчука, довірену особу заступника міністра енергетики Хейла. Йому визначено заставу у 65 млн грн. За даними слідства, через Пилипчука передавали гроші.

12 серпня Вищий антикорупційний суд відправив під варту до 8 жовтня із правом внесення застави 25 млн грн заступника міністра енергетики Олександра Хейла, якого затримали на хабарі.

13 серпня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще двом фігурантам у справі про хабар на 500 тис. доларів заступнику міністра енергетики Хейлу. Одному підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, іншому - тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 7 млн грн.

Автор: 

САП (2469) ВАКС Антикорупційний суд (2037) Хейло Олександр (16)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Уточніть, він ***..ло чи Хей..ло?
показати весь коментар
03.10.2024 19:01 Відповісти
+1
З такою фамілією тільки і залишається що красти безбожно)) Як корабель назвали, так і поплив.
показати весь коментар
03.10.2024 19:07 Відповісти
+1
Мало того що це бидло корупціонер та ще і ворог який підтримув днр ,добрих кадрів підібрав Галущенко ,а до нього питань немає ?
показати весь коментар
03.10.2024 19:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уточніть, він ***..ло чи Хей..ло?
показати весь коментар
03.10.2024 19:01 Відповісти
перший на болотах
показати весь коментар
03.10.2024 22:22 Відповісти
На ЗЕлених болотах.
показати весь коментар
04.10.2024 10:27 Відповісти
другий
показати весь коментар
04.10.2024 14:50 Відповісти
З такою фамілією тільки і залишається що красти безбожно)) Як корабель назвали, так і поплив.
показати весь коментар
03.10.2024 19:07 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2024 19:13 Відповісти
украинец?
показати весь коментар
03.10.2024 19:24 Відповісти
Мало того що це бидло корупціонер та ще і ворог який підтримув днр ,добрих кадрів підібрав Галущенко ,а до нього питань немає ?
показати весь коментар
03.10.2024 19:27 Відповісти
Як таких ублюдків земля українська тримає.Мабуть наградні документи готують.
показати весь коментар
03.10.2024 19:35 Відповісти
До Галущенка все також ніяких питань не виникло з приводу того, як так сталося, що ВСІ його заступники мародери та корупціонери.

Історія з Міністром оборони Рєзніковим №2.
показати весь коментар
03.10.2024 20:08 Відповісти
Отмажут , и к годалке не ходи . Он ведь долю куда надо заносил.
показати весь коментар
03.10.2024 20:12 Відповісти
галущенку по живому відрізали його хейла.
показати весь коментар
03.10.2024 20:51 Відповісти
....дуже патужний, треба його врятувати, бо ж не сам крав .
показати весь коментар
04.10.2024 08:14 Відповісти
 
 