Взятка в $500 тыс.: ВАКС оставил под стражей экс-замминистра энергетики Хейло
30 августа Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра энергетики Александру Хейло, которого задержали на получении взятки в размере 500 тысяч долларов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"30 августа Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей, примененную к бывшему заместителю министра энергетики, которого задержали на получении неправомерной выгоды за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района", - говорится в сообщении.
В САП не уточнили имени подозреваемого, но, судя по материалам дела, речь идет об Александре Хейло.
Отмечается, что заслушав доводы сторон, АП ВАКС поддержала позицию прокурора и отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты, оставив без изменений решение следственного судьи.
Дело заместителя министра энергетики Хейло
Напомним, 12 августа сообщалось, что на взятке в $500 тыс. был задержан заместитель министра энергетики Александр Хейло.
Впоследствии Кабмин уволил его с должности заместителя министра.
В пресс-службе Минэнерго заявили, что Хейло был разоблачен при содействии министра.
Высший антикоррупционный суд арестовал Сергея Пилипчука, доверенное лицо заместителя министра энергетики Александра Хейло. Ему определен залог в 65 млн грн. По данным следствия, через Пилипчука передавали деньги.
12 августа Высший антикоррупционный суд отправил под стражу до 8 октября с правом внесения залога 25 млн грн заместителя министра энергетики Александра Хейло, которого задержали на взятке.
13 августа, Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения еще двум фигурантам по делу о взятке на 500 тыс. долларов заместителю министра энергетики Хейло. Одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, другому - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 7 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Жінка, арештованого насірова, на диво, одразу десь у пазусі, знайшла купу млн грн, щоб «прооперованому» у Феофанії без краплини крові, дали змогу звільнитися, від сидіння в камері!!
Углава, теж, нервово гризе нігті
кловани не смішні - вони злі.
Вангую, що в ОПі зараз жнива з тих хто може вийти під поправки
https://petition.president.gov.ua/petition/212828
от є таке побажання...
і шо би арестович не ****** гранатомети, яких він ніколи не ****** і за шторою не стойяв,
і шо би буба не був самозакохоним поцем.