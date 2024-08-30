Взятка в $500 тыс.: ВАКС оставил под стражей экс-замминистра энергетики Хейло

30 августа Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра энергетики Александру Хейло, которого задержали на получении взятки в размере 500 тысяч долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"30 августа Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей, примененную к бывшему заместителю министра энергетики, которого задержали на получении неправомерной выгоды за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района", - говорится в сообщении.

В САП не уточнили имени подозреваемого, но, судя по материалам дела, речь идет об Александре Хейло.

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Отмечается, что заслушав доводы сторон, АП ВАКС поддержала позицию прокурора и отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты, оставив без изменений решение следственного судьи.

Дело заместителя министра энергетики Хейло

Напомним, 12 августа сообщалось, что на взятке в $500 тыс. был задержан заместитель министра энергетики Александр Хейло.

Впоследствии Кабмин уволил его с должности заместителя министра.

В пресс-службе Минэнерго заявили, что Хейло был разоблачен при содействии министра.

Высший антикоррупционный суд арестовал Сергея Пилипчука, доверенное лицо заместителя министра энергетики Александра Хейло. Ему определен залог в 65 млн грн. По данным следствия, через Пилипчука передавали деньги.

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12 августа Высший антикоррупционный суд отправил под стражу до 8 октября с правом внесения залога 25 млн грн заместителя министра энергетики Александра Хейло, которого задержали на взятке.

13 августа, Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения еще двум фигурантам по делу о взятке на 500 тыс. долларов заместителю министра энергетики Хейло. Одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, другому - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 7 млн грн.