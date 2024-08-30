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Взятка в $500 тыс.: ВАКС оставил под стражей экс-замминистра энергетики Хейло

ВАКС залишив під вартою ексзаступника міністра енергетики Олександра Хейла

30 августа Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра энергетики Александру Хейло, которого задержали на получении взятки в размере 500 тысяч долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"30 августа Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей, примененную к бывшему заместителю министра энергетики, которого задержали на получении неправомерной выгоды за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района", - говорится в сообщении.

В САП не уточнили имени подозреваемого, но, судя по материалам дела, речь идет об Александре Хейло.

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Отмечается, что заслушав доводы сторон, АП ВАКС поддержала позицию прокурора и отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты, оставив без изменений решение следственного судьи.

Дело заместителя министра энергетики Хейло

Напомним, 12 августа сообщалось, что на взятке в $500 тыс. был задержан заместитель министра энергетики Александр Хейло.

Впоследствии Кабмин уволил его с должности заместителя министра.

В пресс-службе Минэнерго заявили, что Хейло был разоблачен при содействии министра.

Высший антикоррупционный суд арестовал Сергея Пилипчука, доверенное лицо заместителя министра энергетики Александра Хейло. Ему определен залог в 65 млн грн. По данным следствия, через Пилипчука передавали деньги.

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12 августа Высший антикоррупционный суд отправил под стражу до 8 октября с правом внесения залога 25 млн грн заместителя министра энергетики Александра Хейло, которого задержали на взятке.

13 августа, Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения еще двум фигурантам по делу о взятке на 500 тыс. долларов заместителю министра энергетики Хейло. Одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, другому - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 7 млн грн.

Автор: 

взятка (6154) Антикоррупционный суд (1206) мера пресечения (453) Хейло Александр (12)


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Топ комментарии
+3
Такі грошенята там гуляють - шо "пересічним" громадянам і не снилися
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30.08.2024 11:46
+3
гарсони просрочені беруть і дають.
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30.08.2024 11:48
+3
а ми на дрончикі по копійчині...
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30.08.2024 11:50
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А це не родич х#йла?)))
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30.08.2024 11:40 Ответить
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30.08.2024 11:43 Ответить
Такі грошенята там гуляють - шо "пересічним" громадянам і не снилися
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30.08.2024 11:46 Ответить
гарсони просрочені беруть і дають.
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30.08.2024 11:48 Ответить
Мабуть, у його жінки та родичів, відкриті «ПОТУЖНІ» одноденні, дрібненьки ФОПи ???
Жінка, арештованого насірова, на диво, одразу десь у пазусі, знайшла купу млн грн, щоб «прооперованому» у Феофанії без краплини крові, дали змогу звільнитися, від сидіння в камері!!
Углава, теж, нервово гризе нігті
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30.08.2024 11:49 Ответить
а ми на дрончикі по копійчині...
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30.08.2024 11:50 Ответить
...це кодло повинно разом з галущенко повино відповідати разом... .
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30.08.2024 11:51 Ответить
це зелене просточене кодло з нами назавжди..
кловани не смішні - вони злі.
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30.08.2024 12:12 Ответить
Той, який обіцяв боротися з корупцією, на петицію що до відміни поправок лозового, просто поклав свій гральний орган...
Вангую, що в ОПі зараз жнива з тих хто може вийти під поправки
https://petition.president.gov.ua/petition/212828
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30.08.2024 12:17 Ответить
А що там хабарник Лозинський, притих, сидить, наче миша під віником, мабуть справу спускають на галмах
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30.08.2024 12:19 Ответить
хочю Ялту і кофе і шо би кацапня не бомбила Україну,
от є таке побажання...
і шо би арестович не ****** гранатомети, яких він ніколи не ****** і за шторою не стойяв,
і шо би буба не був самозакохоним поцем.
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30.08.2024 12:26 Ответить
Нелюди!🙁
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30.08.2024 12:43 Ответить
да тот замминистра минэнергетики-пыль.от труханите кудрицкого с его ************** укрэнерго ,от там будет ого го!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.08.2024 13:01 Ответить
 
 