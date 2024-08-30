Хабар на $500 тис.: ВАКС залишив під вартою ексзаступника міністра енергетики Хейла
30 серпня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику міністра енергетики Олександру Хейлу, якого затримали на отриманні хабаря у розмірі 500 тисяч доларів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"30 серпня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, застосований до колишнього заступника міністра енергетики, якого затримали на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району", - йдеться у повідомленні.
У САП не уточнили імені підозрюваного, але, судячи з матеріалів справи, йдеться про Олександра Хейла.
Зазначається, що заслухавши доводи сторін, АП ВАКС підтримала позицію прокурора та відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту, залишивши без змін рішення слідчого судді.
Справа заступника міністра енергетики Хейла
Нагадаємо, 12 серпня повідомлялось, що на хабарі у $500 тис. було затримано заступника міністра енергетики Олександра Хейла.
Згодом Кабмін звільнив його із посади заступника міністра.
У пресслужбі Міненерго заявили, що Хейла було викрито за сприяння міністра.
Вищий антикорупційний суд заарештував Сергія Пилипчука, довірену особу заступника міністра енергетики Хейла. Йому визначено заставу у 65 млн грн. За даними слідства, через Пилипчука передавали гроші.
12 серпня Вищий антикорупційний суд відправив під варту до 8 жовтня із правом внесення застави 25 млн грн. заступника міністра енергетики Олександра Хейла, якого затримали на хабарі.
13 серпня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще двом фігурантам у справі про хабар на 500 тис. доларів заступнику міністра енергетики Хейлу. Одному підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, іншому - тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 7 млн грн.
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Жінка, арештованого насірова, на диво, одразу десь у пазусі, знайшла купу млн грн, щоб «прооперованому» у Феофанії без краплини крові, дали змогу звільнитися, від сидіння в камері!!
Углава, теж, нервово гризе нігті
кловани не смішні - вони злі.
Вангую, що в ОПі зараз жнива з тих хто може вийти під поправки
https://petition.president.gov.ua/petition/212828
от є таке побажання...
і шо би арестович не ****** гранатомети, яких він ніколи не ****** і за шторою не стойяв,
і шо би буба не був самозакохоним поцем.