Хабар на $500 тис.: ВАКС залишив під вартою ексзаступника міністра енергетики Хейла

30 серпня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику міністра енергетики Олександру Хейлу, якого затримали на отриманні хабаря у розмірі 500 тисяч доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"30 серпня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, застосований до колишнього заступника міністра енергетики, якого затримали на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району", - йдеться у повідомленні.

У САП не уточнили імені підозрюваного, але, судячи з матеріалів справи, йдеться про Олександра Хейла.

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Зазначається, що заслухавши доводи сторін, АП ВАКС підтримала позицію прокурора та відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту, залишивши без змін рішення слідчого судді.

Справа заступника міністра енергетики Хейла

Нагадаємо, 12 серпня повідомлялось, що на хабарі у $500 тис. було затримано заступника міністра енергетики Олександра Хейла.

Згодом Кабмін звільнив його із посади заступника міністра.

У пресслужбі Міненерго заявили, що Хейла було викрито за сприяння міністра.

Вищий антикорупційний суд заарештував Сергія Пилипчука, довірену особу заступника міністра енергетики Хейла. Йому визначено заставу у 65 млн грн. За даними слідства, через Пилипчука передавали гроші.

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12 серпня Вищий антикорупційний суд відправив під варту до 8 жовтня із правом внесення застави 25 млн грн. заступника міністра енергетики Олександра Хейла, якого затримали на хабарі.

13 серпня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще двом фігурантам у справі про хабар на 500 тис. доларів заступнику міністра енергетики Хейлу. Одному підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, іншому - тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 7 млн грн.