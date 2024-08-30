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Хабар на $500 тис.: ВАКС залишив під вартою ексзаступника міністра енергетики Хейла

ВАКС залишив під вартою ексзаступника міністра енергетики Олександра Хейла

30 серпня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику міністра енергетики Олександру Хейлу, якого затримали на отриманні хабаря у розмірі 500 тисяч доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"30 серпня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, застосований до колишнього заступника міністра енергетики, якого затримали на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району", - йдеться у повідомленні.

У САП не уточнили імені підозрюваного, але, судячи з матеріалів справи, йдеться про Олександра Хейла.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ опублікувала перехоплені розмови у справі про хабар заступника міністра енергетики Хейла:"Пол ляма надо брать да и все". АУДIО

Зазначається, що заслухавши доводи сторін, АП ВАКС підтримала позицію прокурора та відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту, залишивши без змін рішення слідчого судді.

Справа заступника міністра енергетики Хейла

Нагадаємо, 12 серпня повідомлялось, що на хабарі у $500 тис. було затримано заступника міністра енергетики Олександра Хейла.

Згодом Кабмін звільнив його із посади заступника міністра.

У пресслужбі Міненерго заявили, що Хейла було викрито за сприяння міністра.

Вищий антикорупційний суд заарештував Сергія Пилипчука, довірену особу заступника міністра енергетики Хейла. Йому визначено заставу у 65 млн грн. За даними слідства, через Пилипчука передавали гроші.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа ексзаступника глави Міненерго Хейла: ВАКС обрав запобіжні заходи ще двом підозрюваним

12 серпня Вищий антикорупційний суд відправив під варту до 8 жовтня із правом внесення застави 25 млн грн. заступника міністра енергетики Олександра Хейла, якого затримали на хабарі.

13 серпня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще двом фігурантам у справі про хабар на 500 тис. доларів заступнику міністра енергетики Хейлу. Одному підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, іншому - тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 7 млн грн.

Автор: 

хабар (4696) Антикорупційний суд ВАКС (1947) запобіжний захід (484) Хейло Олександр (15)


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Топ коментарі
+3
Такі грошенята там гуляють - шо "пересічним" громадянам і не снилися
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30.08.2024 11:46
+3
гарсони просрочені беруть і дають.
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30.08.2024 11:48
+3
а ми на дрончикі по копійчині...
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30.08.2024 11:50
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А це не родич х#йла?)))
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30.08.2024 11:40 Відповісти
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30.08.2024 11:43 Відповісти
Такі грошенята там гуляють - шо "пересічним" громадянам і не снилися
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30.08.2024 11:46 Відповісти
гарсони просрочені беруть і дають.
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30.08.2024 11:48 Відповісти
Мабуть, у його жінки та родичів, відкриті «ПОТУЖНІ» одноденні, дрібненьки ФОПи ???
Жінка, арештованого насірова, на диво, одразу десь у пазусі, знайшла купу млн грн, щоб «прооперованому» у Феофанії без краплини крові, дали змогу звільнитися, від сидіння в камері!!
Углава, теж, нервово гризе нігті
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30.08.2024 11:49 Відповісти
а ми на дрончикі по копійчині...
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30.08.2024 11:50 Відповісти
...це кодло повинно разом з галущенко повино відповідати разом... .
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30.08.2024 11:51 Відповісти
це зелене просточене кодло з нами назавжди..
кловани не смішні - вони злі.
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30.08.2024 12:12 Відповісти
Той, який обіцяв боротися з корупцією, на петицію що до відміни поправок лозового, просто поклав свій гральний орган...
Вангую, що в ОПі зараз жнива з тих хто може вийти під поправки
https://petition.president.gov.ua/petition/212828
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30.08.2024 12:17 Відповісти
А що там хабарник Лозинський, притих, сидить, наче миша під віником, мабуть справу спускають на галмах
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30.08.2024 12:19 Відповісти
хочю Ялту і кофе і шо би кацапня не бомбила Україну,
от є таке побажання...
і шо би арестович не ****** гранатомети, яких він ніколи не ****** і за шторою не стойяв,
і шо би буба не був самозакохоним поцем.
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30.08.2024 12:26 Відповісти
Нелюди!🙁
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30.08.2024 12:43 Відповісти
да тот замминистра минэнергетики-пыль.от труханите кудрицкого с его ************** укрэнерго ,от там будет ого го!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.08.2024 13:01 Відповісти
 
 