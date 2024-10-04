УКР
Викривачеві корупції вперше в історії України виплатили винагороду, - НАЗК. ФОТОрепортаж

Вперше в Україні викривачу корупції виплатили винагороду. Він отримає 1,68 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.

Викривачем став чинний військовослужбовець. У 2020-2021 рр. він обіймав посаду директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.

Викривачу корупції вперше в історії України виплатили винагороду

"У 2021 році він звернувся із заявою до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), в якій повідомив, що йому запропонували отримання неправомірної вигоди у 24 млн грн за дії в інтересах певного ТОВ. Йшлося про залучення фахівців для проведення позапланового внутрішнього аудиту виконання державного контракту. Аудиторська група мала скласти позитивний звіт за результатами аудиту щодо повноти, якості та відповідності виконаних робіт умовам контракту. Це дозволило б компанії отримати повну оплату у понад 400 млн грн за облаштування спецоб’єкта та претендувати на майбутні договори з Міноборони (ч. 3 ст. 369 КК України)", - розповіли у НАЗК.

Викривачу корупції вперше в історії України виплатили винагороду

Згодом НАБУ зареєструвало провадження. 24 березня 2023 ВАКС ухвалив вирок, призначивши фігуранту - колишньому заступнику начальника одного з управлінь Міноборони - покарання у вигляді позбавлення волі на 4,5 роки.

Також читайте: Пропонували "подяку" у 10% від суми тендера щодо медпрепаратів для одного з інститутів НАМН України – повідомлено про підозру двом учасникам схеми

Викривачу корупції вперше в історії України виплатили винагороду

"Одночасно суд відмовив у виплаті винагороди викривачу, мотивувавши рішення тим, що він офіційно повідомив про виявлений злочин у межах реалізації своїх службових повноважень і тому не має права на винагороду. Викривач оскаржив зазначене рішення і наприкінці 2023 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила його апеляційну скаргу та присудила виплату (1,68 млн грн. - Ред.)", - додали в Агентстві.

Викривачу корупції вперше в історії України виплатили винагороду

У НАЗК нагадали, що відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", викривач може отримати 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду. Можливість винагороди викривачам корупції було запроваджено ще у 2019 році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд продовжив на 2 місяці арешт ексзаступнику міністра енергетики Хейлу

+23
04.10.2024 17:13 Відповісти
04.10.2024 17:13 Відповісти
+14
А хібе це не є його прямим обов'язком?
04.10.2024 17:09 Відповісти
04.10.2024 17:09 Відповісти
+8
Цей викривач вже знає що йому треба буде відслюнявити частину гонорару чувакам а, які забезпечили йому цей гонорар?
04.10.2024 17:15 Відповісти
04.10.2024 17:15 Відповісти
А хібе це не є його прямим обов'язком?
показати весь коментар
04.10.2024 17:09 Відповісти
Саме так.
Згідно чинного законодавства у сіері боротьби з корупцією повідомляти про спробу дати хабаря - це прямий обов'язок держслужбовця.
показати весь коментар
04.10.2024 17:30 Відповісти
Награда дуже довго шукала героя.
показати весь коментар
04.10.2024 17:13 Відповісти
04.10.2024 17:13 Відповісти
04.10.2024 17:13 Відповісти
Заїбісь колаж, якраз в тему.
Але на тумбочці не вистачає сімейного фото з лєнкой аплчєнкой, вона ж скумбрія по вісім, і в альбом гарно розмістити світлини з кварталу - можна двох мудил за роялем і одного оголеного лисого з гітарою. Решта два - на розсуд форумчан.
показати весь коментар
04.10.2024 17:21 Відповісти
Цей викривач вже знає що йому треба буде відслюнявити частину гонорару чувакам а, які забезпечили йому цей гонорар?
показати весь коментар
04.10.2024 17:15 Відповісти
Звісно ж, фсьо па панятіям.
показати весь коментар
04.10.2024 17:26 Відповісти
3.14здець ...
Повний!
показати весь коментар
04.10.2024 17:21 Відповісти
Тільки найсуворіші покарання дадуть шанс на подолання корупції. Бо в нас частина населення це гнилота, яка дає і бере хабарі, маючи життєве кредо "хочеш жить - умєй вєртєца"
показати весь коментар
04.10.2024 17:22 Відповісти
А іншій частині населення не пощастило. Їм не дають, і у них ніхто не бере. Вони одним словом, невдахи.)
показати весь коментар
04.10.2024 17:30 Відповісти
Виплатили після того як він ''вибив'' через суд
показати весь коментар
04.10.2024 17:25 Відповісти
"...одночасно суд відмовив виплату..."
Суди будуть саботувати такі справи. Їх то страшить.
показати весь коментар
04.10.2024 17:29 Відповісти
У меня огромный список есть, можно обращаться, денег дадут?
Зеленский, Ермак, Шмыгаль, Галущенко, Клименко...
показати весь коментар
04.10.2024 17:44 Відповісти
Дадуть, років 10, тільки не їм. Так що звертайтеся, ваш приз на вас чекає.)
показати весь коментар
04.10.2024 17:55 Відповісти
вперше в історії України 🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
04.10.2024 17:46 Відповісти
Вперше в Україні викривачу корупції виплатили винагороду.,,,,Майже 10 років в Україні НАБУ .НАБУ ділячись, цією новиною, само підкреслює,що довіри до нього, в українського народу "нуль цілих і у...й десятих"
показати весь коментар
04.10.2024 18:01 Відповісти
Це якийсь треш.Працює за гроші, ще йому якась винагорода.Тепер можна тільки ходити та нічого неробити а зарплатня буде йти. Доки гроші які він повернув державі їх розтягнуть,тричтні до цієї справи.
показати весь коментар
04.10.2024 18:06 Відповісти
Викривач повідомив про корупцію, а суд хотів йому відовити у виплаті - Боже, яка ганьба! 😱
показати весь коментар
04.10.2024 18:23 Відповісти
В Украине-самом коррумпированном государстве мира-впервые за 5 лет викривачу корупції выплатили денежную награду. Започаткована в 2019 году программа по искоренению коррупции в стране ведётся сверхпотужно!
показати весь коментар
04.10.2024 19:16 Відповісти
У Андрея Ермака когда обыски будут проводить?
показати весь коментар
04.10.2024 19:19 Відповісти
800 тис йому залишилось, мільон треба віддати тому, хто дав ділу ход
До речі, за загибель військовослужбовців родини невдовзі будуть отримувати усього 2.7 ляма (це навіть не квартира із ремонтом, і менше, ніж тцкуни "заробляють" на тиждень). Справедливість - вона дуже збочена в нашій конченій державі
показати весь коментар
04.10.2024 19:50 Відповісти
 
 