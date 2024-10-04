Викривачеві корупції вперше в історії України виплатили винагороду, - НАЗК. ФОТОрепортаж
Вперше в Україні викривачу корупції виплатили винагороду. Він отримає 1,68 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.
Викривачем став чинний військовослужбовець. У 2020-2021 рр. він обіймав посаду директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.
"У 2021 році він звернувся із заявою до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), в якій повідомив, що йому запропонували отримання неправомірної вигоди у 24 млн грн за дії в інтересах певного ТОВ. Йшлося про залучення фахівців для проведення позапланового внутрішнього аудиту виконання державного контракту. Аудиторська група мала скласти позитивний звіт за результатами аудиту щодо повноти, якості та відповідності виконаних робіт умовам контракту. Це дозволило б компанії отримати повну оплату у понад 400 млн грн за облаштування спецоб’єкта та претендувати на майбутні договори з Міноборони (ч. 3 ст. 369 КК України)", - розповіли у НАЗК.
Згодом НАБУ зареєструвало провадження. 24 березня 2023 ВАКС ухвалив вирок, призначивши фігуранту - колишньому заступнику начальника одного з управлінь Міноборони - покарання у вигляді позбавлення волі на 4,5 роки.
"Одночасно суд відмовив у виплаті винагороди викривачу, мотивувавши рішення тим, що він офіційно повідомив про виявлений злочин у межах реалізації своїх службових повноважень і тому не має права на винагороду. Викривач оскаржив зазначене рішення і наприкінці 2023 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила його апеляційну скаргу та присудила виплату (1,68 млн грн. - Ред.)", - додали в Агентстві.
У НАЗК нагадали, що відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", викривач може отримати 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду. Можливість винагороди викривачам корупції було запроваджено ще у 2019 році.
Згідно чинного законодавства у сіері боротьби з корупцією повідомляти про спробу дати хабаря - це прямий обов'язок держслужбовця.
Суди будуть саботувати такі справи. Їх то страшить.
До речі, за загибель військовослужбовців родини невдовзі будуть отримувати усього 2.7 ляма (це навіть не квартира із ремонтом, і менше, ніж тцкуни "заробляють" на тиждень). Справедливість - вона дуже збочена в нашій конченій державі