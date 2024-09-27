Пропонували "подяку" у 10% від суми тендера щодо медпрепаратів для одного з інститутів НАМН України – повідомлено про підозру двом учасникам схеми

Службовець, що відповідав за процедуру тендерних закупівель, мав створити штучні перепони іншим учасникам торгів та забезпечити виграш обраній фірмі, за що йому пропонували 60 тисяч гривень "відкату".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Суть злочинної схеми

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниця одного із інститутів Національної академії медичних наук України та представник фармацевтичної компанії звернулися до особи, уповноваженої на проведення публічних закупівель одного із інститутів Національної академії медичних наук України, із пропозицією забезпечити перемогу у торгах на закупівлю лікарських засобів на 3 млн гривень для конкретної компанії.



Зазначимо, що цей постачальник пропонував найвищі ціни. Після перемоги у тендері компанія обіцяла учасникам злочинної схеми "подяку" у розмірі 10% від суми угоди. Зрештою саме вона і стала переможцем.

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Під час передачі фігурантами службовій особі Інституту частини коштів "винагороди" за перемогу у тендері - 60 тис. гривень, їх затримали у порядку ст. 208 КПК України.









Зловмисникам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури представнику приватної медичної компанії та фармацевту одного з Інститутів Національної академії медичних наук України повідомлено про підозру у наданні неправомірної вигоди за забезпечення перемоги у тендерах із постачання медичних препаратів (ч. 3 ст. 369 КК України).

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