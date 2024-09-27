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Новости
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Предлагали "благодарность" в 10% от суммы тендера по медпрепаратам для одного из институтов НАМН Украины – сообщено о подозрении двум участникам схемы

Служащий, отвечавший за процедуру тендерных закупок, должен был создать искусственные преграды другим участникам торгов и обеспечить выигрыш выбранной фирме, за что ему предлагали 60 тысяч гривен "отката".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Суть преступной схемы

Досудебным расследованием установлено, что работница одного из институтов Национальной академии медицинских наук Украины и представитель фармацевтической компании обратились к лицу, уполномоченному на проведение публичных закупок одного из институтов Национальной академии медицинских наук Украины, с предложением обеспечить победу в торгах на закупку лекарственных средств на 3 млн гривен для конкретной компании.

Отметим, что этот поставщик предлагал самые высокие цены. После победы в тендере компания обещала участникам преступной схемы "благодарность" в размере 10% от суммы сделки. В конце концов именно она и стала победителем.

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Во время передачи фигурантами должностному лицу Института части средств "вознаграждения" за победу в тендере - 60 тыс. гривен, их задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Корупція на закупівлі медобладання
Корупція на закупівлі медобладання
Корупція на закупівлі медобладання
Корупція на закупівлі медобладання

Злоумышленникам сообщено о подозрении

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры представителю частной медицинской компании и фармацевту одного из Институтов Национальной академии медицинских наук Украины сообщено о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды за обеспечение победы в тендерах по поставке медицинских препаратов (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

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Автор: 

коррупция (8562) медицина (2524) тендер (668) закупки (759) подозрение (491)


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Полторы штуки баксов - Это да-а-а.
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27.09.2024 15:34 Ответить
10% это еще гуманно
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27.09.2024 15:36 Ответить
Повертаємося до % ставки за Яника. А то 20, 22, а то й 25, які були після, якось і дорого і жадібно.
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27.09.2024 15:42 Ответить
ви шо, з дуба рухнули?
що це за подяка, 10%? ми шо у церкві?
40-60%!!!
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27.09.2024 16:38 Ответить
 
 