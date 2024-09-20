Закупили некачественную одежду для ВСУ на 200 млн грн: На ​​Днепропетровщине разоблачена масштабная афера, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Днепропетровской области и руководительнице частного предприятия, которые организовали закупку некачественной одежды для военнослужащих на 200 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Детали схемы сделки

Как отмечается, руководитель части заключил соглашение о закупке военной одежды с частным предприятием.

Экспертиза установила, что фирма занималась перепродажей продукции низкого качества. Не проверив это, командир подписал договор без тендера и с предоплатой в 30% от общей стоимости контракта.





"После предоплаты воинская часть получила лишь часть качественной одежды, а на сумму почти 150 млн гривен была поставлена одежда, которая не соответствовала никаким стандартам качества и подвергала защитников опасности. Руководство части, понимая риски, подписало необходимые документы и осуществило полную оплату за некачественный товар", - сообщили правоохранители.

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Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 140 млн грн.

"Подозреваемая поставила военное обмундирование, которое не соответствовало требованиям технических спецификаций, техническим характеристикам и делало невозможным его использование по назначению. Командир части, небрежно отнесясь к выполнению своих служебных обязанностей, принял этот товар по расходным накладным", - рассказали в Офисе Генпрокурора.

Сообщено о подозрениях экс-командиру воинской части и его сообщнице

Во время обысков у военного и предпринимателя изъята наличность. Командиру сообщено о подозрении в халатном отношении к службе, если оно повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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Директор частного предприятия подозревается в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Решается вопрос избрания подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.





