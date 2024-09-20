Закупили некачественную одежду для ВСУ на 200 млн грн: На Днепропетровщине разоблачена масштабная афера, - ГБР. ФОТОрепортаж
Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Днепропетровской области и руководительнице частного предприятия, которые организовали закупку некачественной одежды для военнослужащих на 200 млн грн.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
Детали схемы сделки
Как отмечается, руководитель части заключил соглашение о закупке военной одежды с частным предприятием.
Экспертиза установила, что фирма занималась перепродажей продукции низкого качества. Не проверив это, командир подписал договор без тендера и с предоплатой в 30% от общей стоимости контракта.
"После предоплаты воинская часть получила лишь часть качественной одежды, а на сумму почти 150 млн гривен была поставлена одежда, которая не соответствовала никаким стандартам качества и подвергала защитников опасности. Руководство части, понимая риски, подписало необходимые документы и осуществило полную оплату за некачественный товар", - сообщили правоохранители.
Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 140 млн грн.
"Подозреваемая поставила военное обмундирование, которое не соответствовало требованиям технических спецификаций, техническим характеристикам и делало невозможным его использование по назначению. Командир части, небрежно отнесясь к выполнению своих служебных обязанностей, принял этот товар по расходным накладным", - рассказали в Офисе Генпрокурора.
Сообщено о подозрениях экс-командиру воинской части и его сообщнице
Во время обысков у военного и предпринимателя изъята наличность. Командиру сообщено о подозрении в халатном отношении к службе, если оно повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке (ч. 4 ст. 425 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Директор частного предприятия подозревается в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Решается вопрос избрания подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
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2 - одяг майже скрізь неякісний - це проблєма арміїї в цілому !
Форма у нас офігенна. Що і ріпстопі, що в коттоні.
В мене за плечима 2 роки на нулі. В чому-в чому, а в снарязі розбираюся.
Я б собі на гражданці карго штанці б прикупив в цивільному кольорі, щоб один в один пошив був як літня форма ЗСУ. Так нема.
Навіть в інтерв'ю на провладних плюсах це звучало
Нє?
Сцошно?
А по друге - хто там перевірить - 40% там синтетики , чи 50 ...чи 60 , а може і більше ...?
у мережі було відео, що автомати заклинюють