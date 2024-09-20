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Закупили некачественную одежду для ВСУ на 200 млн грн: На ​​Днепропетровщине разоблачена масштабная афера, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Днепропетровской области и руководительнице частного предприятия, которые организовали закупку некачественной одежды для военнослужащих на 200 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Детали схемы сделки

Как отмечается, руководитель части заключил соглашение о закупке военной одежды с частным предприятием.

Экспертиза установила, что фирма занималась перепродажей продукции низкого качества. Не проверив это, командир подписал договор без тендера и с предоплатой в 30% от общей стоимости контракта.

На Дніпропетровщині ДБР викрило масштабну оборудку під час закупівлі одягу для військових
На Дніпропетровщині ДБР викрило масштабну оборудку під час закупівлі одягу для військових

"После предоплаты воинская часть получила лишь часть качественной одежды, а на сумму почти 150 млн гривен была поставлена одежда, которая не соответствовала никаким стандартам качества и подвергала защитников опасности. Руководство части, понимая риски, подписало необходимые документы и осуществило полную оплату за некачественный товар", - сообщили правоохранители.

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Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 140 млн грн.

"Подозреваемая поставила военное обмундирование, которое не соответствовало требованиям технических спецификаций, техническим характеристикам и делало невозможным его использование по назначению. Командир части, небрежно отнесясь к выполнению своих служебных обязанностей, принял этот товар по расходным накладным", - рассказали в Офисе Генпрокурора.

На Дніпропетровщині ДБР викрило масштабну оборудку під час закупівлі одягу для військових

Сообщено о подозрениях экс-командиру воинской части и его сообщнице

Во время обысков у военного и предпринимателя изъята наличность. Командиру сообщено о подозрении в халатном отношении к службе, если оно повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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Директор частного предприятия подозревается в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Решается вопрос избрания подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

На Дніпропетровщині ДБР викрило масштабну оборудку під час закупівлі одягу для військових

Автор: 

закупки (759) ГБР (3000) подозрение (491) Офис Генпрокурора (2476) Днепропетровская область (3989)


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Топ комментарии
+9
1 - нікого не посадять
2 - одяг майже скрізь неякісний - це проблєма арміїї в цілому !
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20.09.2024 11:41
+7
Усіх причетних - НА ФРОНТ . Нехай на своїй шкурке спробують
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20.09.2024 11:48
+4
Ага, і ДШК в моїх знайомих клинов, бо вони *****, навіть для вигляду його не змазували, а про перед роботою і після, то я взагалі мовчу. Часто телята набирають телят і вчать як мукати по стату, замість речей, що рятують життя і забезпечують ефективне використання військового майна.
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20.09.2024 12:00
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1 - нікого не посадять
2 - одяг майже скрізь неякісний - це проблєма арміїї в цілому !
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20.09.2024 11:41 Ответить
та ти шо? Сурйозно? Ти його хоч зблизька бачив, той одяг?
Форма у нас офігенна. Що і ріпстопі, що в коттоні.
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20.09.2024 12:29 Ответить
де це "у вас" - у диванних вояк ? Вся армія "стєкляшку" отримує , а хто хоче краще - купує за свій рахунок !
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20.09.2024 12:39 Ответить
Звідки лише ви беретеся, ушльопки? І стопудово ж працює на рашистів, бо розводить зраду на голому місці.
В мене за плечима 2 роки на нулі. В чому-в чому, а в снарязі розбираюся.
Я б собі на гражданці карго штанці б прикупив в цивільному кольорі, щоб один в один пошив був як літня форма ЗСУ. Так нема.
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20.09.2024 13:07 Ответить
Хіба ССО або нацгвардія, всі решта чути постійно що форма неякісна і військові самі собі купляють

Навіть в інтерв'ю на провладних плюсах це звучало
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20.09.2024 13:04 Ответить
Мобілізуйся і перевір особисто.
Нє?
Сцошно?
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20.09.2024 13:08 Ответить
Новий нацгвардійський піксель уйобищний до неможливості: багато синтетики, на сонці парить, вітром продувється, липучки швидко розкошлатилися.
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20.09.2024 13:26 Ответить
По перше - самі стандарти 60% бавовни і 40 синтетики - це вже не дуже ...
А по друге - хто там перевірить - 40% там синтетики , чи 50 ...чи 60 , а може і більше ...?
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20.09.2024 13:28 Ответить
Дурдом
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20.09.2024 11:41 Ответить
На фронт постачають не тільки неякісний одяг,
у мережі було відео, що автомати заклинюють
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20.09.2024 11:43 Ответить
десь 80% стрілецької зброї на фронті - совєтська віком 40 років і старша ...
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20.09.2024 11:56 Ответить
Постачання несправної зброї, потрібно прирівняти до вбивства
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20.09.2024 11:58 Ответить
Вчора тут була тема про постачання неякісних харчів - це настільки вже звично , що мало хто вже дивується ...
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20.09.2024 12:06 Ответить
А де взяти якісну, стрілкову постачають або амери з загашників 30 річної давнини або по світу старі залишки калашів
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20.09.2024 13:05 Ответить
Ага, і ДШК в моїх знайомих клинов, бо вони *****, навіть для вигляду його не змазували, а про перед роботою і після, то я взагалі мовчу. Часто телята набирають телят і вчать як мукати по стату, замість речей, що рятують життя і забезпечують ефективне використання військового майна.
показать весь комментарий
20.09.2024 12:00 Ответить
Усіх причетних - НА ФРОНТ . Нехай на своїй шкурке спробують
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20.09.2024 11:48 Ответить
Зе-ДБР вірити - себе не поважати. Після конфіскованих клістронів і конфіскованих броніків, які згнили на складах, ********* на***.
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20.09.2024 12:13 Ответить
Чому зе-ДБР не чіпали Резніченк(Голіка)?
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20.09.2024 12:14 Ответить
Справа різникова продовжує жити.
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20.09.2024 12:16 Ответить
Зе-ДБР фахівці по військовому одягу ?!
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20.09.2024 12:16 Ответить
і як це назвати? зла не вистачає на таку погань
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20.09.2024 12:30 Ответить
Всех немедленно направить на передовую линию окопы копать и брёвна таскать..
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20.09.2024 12:58 Ответить
Повернути смертну кару за тяжкі злочини
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20.09.2024 13:18 Ответить
 
 