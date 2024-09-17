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Продавал ВСУ дешевый спред по ценам дорогого масла: полицейские сообщили о подозрении подрядчику

Постачав спред замість масла в ЗСУ

Подрядчик продавал некачественные пищевые продукты для нужд воинских частей в Ивано-Франковской области. Только по одному договору сумма нанесенного ущерба почти 580 000 гривен. За содеянное ему грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований - межрегиональный территориальный орган в составе полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Как действовали злоумышленники?

Между оборонным ведомством и рядом коммерческих структур были заключены договоры о поставках продуктов - сливочного масла - для воинских частей, дислоцированных в Ивано-Франковской области, общей стоимостью 10 млн грн.

Однако, как установили полицейские, вместо сливочного масла поставщик закупил опасный для здоровья и дешевый спред с пальмовым маслом, который продавал Вооруженным силам по ценам дорогого масла.

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Только по одному из договоров, заключенному с подконтрольным депутату Киевсовета обществом, сумма нанесенного ущерба составляет почти 580 000 гривен.

Полученные за поставленную продукцию средства, фигурант легализовал путем якобы предоставления возвратной финансовой помощи различным субъектам хозяйствования.

Оперативники управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области и следователи следственного управления областной полиции провели санкционированные обыски в офисах фирм-поставщиков и по местам проживания причастных лиц.

В чем подозревают злоумышленников:

Также, на основании собранных доказательств руководителю одного из обществ было сообщено подозрение:

  • ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог),
  • ч. 4 ст. 190 (мошенничество),
  • ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины

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Мера наказания

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Поводятся дальнейшие меры для установления окончательной суммы нанесенного ущерба и привлечения к ответственности других лиц, причастных к схеме.

За содеянное руководителю коммерческой структуры может грозить до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Автор: 

продукты (1532) Ивано-Франковская область (921) закупки (753) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+6
Скільки ще таких скотів які наживаються на війні
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17.09.2024 17:04
+4
як встановили поліцейські, замість вершкового масла постачальник закупив небезпечний для здоров'я та дешевий спред з пальмовою олією

тобто, те падло в погонах, що прийняло та підписало накладні, не винен?
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17.09.2024 17:11
+4
цікаво, а коли вони несподіванно втечуть у Європу, через тиждень чи через сім днів?
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17.09.2024 17:12
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Скільки ще таких скотів які наживаються на війні
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17.09.2024 17:04 Ответить
Коли ми взнаємо після війни, скільки у нас з*явилося мільйонерів, ми ох*їємо...
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17.09.2024 22:29 Ответить
не маслом єдиним, спіймали 1 с тисячі...
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17.09.2024 17:07 Ответить
Та всі ЗСУ їдять спред ! За 3 роки не бачив , в армії , якісного масла ...
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17.09.2024 17:10 Ответить
Не поділився. В ЗСУ масло не постачається, лише маргарин в обгортці масла, який неможливо їсти.
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17.09.2024 17:10 Ответить
як встановили поліцейські, замість вершкового масла постачальник закупив небезпечний для здоров'я та дешевий спред з пальмовою олією

тобто, те падло в погонах, що прийняло та підписало накладні, не винен?
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17.09.2024 17:11 Ответить
Якщо чесно деякі спреди від масла важко відрізнити...є тест на масло кипятком... з магазинних де пише масло проходять із всього асортименту тільки 2-3 решта суміш пальмової олії але на упаковці пише що масло
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17.09.2024 18:26 Ответить
Так спред усюди. Нема вершкового масла. Теж мені новина.
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17.09.2024 17:11 Ответить
цікаво, а коли вони несподіванно втечуть у Європу, через тиждень чи через сім днів?
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17.09.2024 17:12 Ответить
Видно під пістолетом продавав чесненьким чиновникам МО в трусіках...
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17.09.2024 17:12 Ответить
"постачальник закупив небезпечний для здоров'я та дешевий спред з пальмовою олією"

Якщо виявили, що цей спред є небеспечним для здоров'я, чому його взагалі можна закупити, чому він не є забороненим на території України?
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17.09.2024 17:27 Ответить
По секрету скажу,в Україні немає якісного вершкового масла від слова зовсім, навіть те, що дають дітям в закладах дошкільних та в школах від якісного стоїть дуже далеко, вища та, чим годують наших військових я взагалі не хочу казати
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17.09.2024 18:05 Ответить
А де ви бачили вершкове масло? Пальма 100%
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17.09.2024 17:30 Ответить
Військові частини в Івано-Франківській області... А що вони там роблять, ті військові частини? Тобто взагалі. Румунію будем брати?
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17.09.2024 17:31 Ответить
А що
дислоковані в області в\ч ,всі в\с до одного
на фронті,а тилове забезпечення бригади,ранені, контужені (які просто відлежуються)в частині,навчальні центри їх потрібно кормити?Далі, наприклад 10ку, яка 2роки там,хто кормить в\ч з другої області, лиш би ляпу-ляпу.
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17.09.2024 18:07 Ответить
А того хто заключив такий договір з таким постачальником чого не взяли за зад? Не думаю що він не знав що буде постачатися. Отже він в ''долі'', і має понести відповідальність!
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17.09.2024 17:40 Ответить
А поддельные яйца по 17 грн не попадались?
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17.09.2024 18:00 Ответить
Так він же «вагітний», а хіба можна, отак дурить вагітним, ЛЮДЕЙ, які тебе падлюку, захищають від орків??!!
Повісити, стерво, перед міськРадою, а то будуть, оті, «із суддівської касти», мусолити його, як беркутню, шуфрича, каламойшу, у ВІП-камерах, поки він, гроші усі, не ПЕРЕПИШЕ на них??!!
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17.09.2024 18:18 Ответить
мародер зелений .. заробляє на війні ... все як вчив найвеличніший!
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17.09.2024 18:18 Ответить
Щось не бачити судових вироків у статтях на цензорі.

Але це просто край, нормлаьні люди донатять, допомогають. І тут таке... Треба щоб таких бузами ловили і забивали до смерті, і вони там помирали від "єпілепсій"

А то як законослухняних ловити - так без питань, а для таких "ворюг" що?
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17.09.2024 18:19 Ответить
за фальсифікацію потрібно років 20 з конфіскацією давати.... через цих псин,народ недовіряє продуктам... старається купувати у селян... це мо перший буде судовий процес по фальсифікації
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17.09.2024 19:08 Ответить
(службове підроблення), (шахрайство), (легалізація (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом)
Так , а де стаття за " ... небезпечний для здоров'я ..." ?
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17.09.2024 19:11 Ответить
І сам не їв і не чув, щоб нам хоч раз справжнє масло вершкове дали.
Теж мені новина... Нас постійно отим лайном годували...
панять-прастіть-і-атпустіть
Ото б було не погано, взяти отого і змусити з'їсти отеє...грець із ним хай буде з хлібом, але усе що нам впарював!!!
Щоб срав далі ніж бачить!!!
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17.09.2024 23:19 Ответить
 
 