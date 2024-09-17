Продавал ВСУ дешевый спред по ценам дорогого масла: полицейские сообщили о подозрении подрядчику
Подрядчик продавал некачественные пищевые продукты для нужд воинских частей в Ивано-Франковской области. Только по одному договору сумма нанесенного ущерба почти 580 000 гривен. За содеянное ему грозит до 12 лет с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований - межрегиональный территориальный орган в составе полиции, информирует Цензор.НЕТ.
Как действовали злоумышленники?
Между оборонным ведомством и рядом коммерческих структур были заключены договоры о поставках продуктов - сливочного масла - для воинских частей, дислоцированных в Ивано-Франковской области, общей стоимостью 10 млн грн.
Однако, как установили полицейские, вместо сливочного масла поставщик закупил опасный для здоровья и дешевый спред с пальмовым маслом, который продавал Вооруженным силам по ценам дорогого масла.
Только по одному из договоров, заключенному с подконтрольным депутату Киевсовета обществом, сумма нанесенного ущерба составляет почти 580 000 гривен.
Полученные за поставленную продукцию средства, фигурант легализовал путем якобы предоставления возвратной финансовой помощи различным субъектам хозяйствования.
Оперативники управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области и следователи следственного управления областной полиции провели санкционированные обыски в офисах фирм-поставщиков и по местам проживания причастных лиц.
В чем подозревают злоумышленников:
Также, на основании собранных доказательств руководителю одного из обществ было сообщено подозрение:
- ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог),
- ч. 4 ст. 190 (мошенничество),
- ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины
Мера наказания
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Поводятся дальнейшие меры для установления окончательной суммы нанесенного ущерба и привлечения к ответственности других лиц, причастных к схеме.
За содеянное руководителю коммерческой структуры может грозить до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
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тобто, те падло в погонах, що прийняло та підписало накладні, не винен?
Якщо виявили, що цей спред є небеспечним для здоров'я, чому його взагалі можна закупити, чому він не є забороненим на території України?
дислоковані в області в\ч ,всі в\с до одного
на фронті,а тилове забезпечення бригади,ранені, контужені (які просто відлежуються)в частині,навчальні центри їх потрібно кормити?Далі, наприклад 10ку, яка 2роки там,хто кормить в\ч з другої області, лиш би ляпу-ляпу.
Повісити, стерво, перед міськРадою, а то будуть, оті, «із суддівської касти», мусолити його, як беркутню, шуфрича, каламойшу, у ВІП-камерах, поки він, гроші усі, не ПЕРЕПИШЕ на них??!!
Але це просто край, нормлаьні люди донатять, допомогають. І тут таке... Треба щоб таких бузами ловили і забивали до смерті, і вони там помирали від "єпілепсій"
А то як законослухняних ловити - так без питань, а для таких "ворюг" що?
Так , а де стаття за " ... небезпечний для здоров'я ..." ?
Теж мені новина... Нас постійно отим лайном годували...
панять-прастіть-і-атпустіть
Ото б було не погано, взяти отого і змусити з'їсти отеє...грець із ним хай буде з хлібом, але усе що нам впарював!!!
Щоб срав далі ніж бачить!!!