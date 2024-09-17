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Новини
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Продавав ЗСУ дешевий спред за цінами дорогого масла: поліцейські повідомили про підозру підряднику

Постачав спред замість масла в ЗСУ

Підрядник продавав неякісні харчові продукти для потреб військових частин в Івано-Франківській області. Лише за одним договором сума завданих збитків майже 580 000 гривень. За скоєне йому загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань - міжрегіональний територіальний орган у складі поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Як діяли зловмисники?

Між оборонним відомством та низкою комерційних структур були укладені договори щодо постачання продуктів - вершкового масла - для військових частин, дислокованих в Івано-Франківській області, загальною вартістю 10 млн грн.

Однак, як встановили поліцейські, замість вершкового масла постачальник закупив небезпечний для здоров’я та дешевий спред з пальмовою олією, який продавав Збройним силам за цінами дорогого масла.

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Лише за одним із договорів, укладеним з підконтрольним депутату Київради товариством, сума завданих збитків становить майже 580 000 гривень.

Отримані за поставлену продукцію кошти, фігурант легалізував шляхом нібито надання поворотної фінансової допомоги різноманітним суб’єктам господарювання.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області та слідчі слідчого управління обласної поліції провели санкціоновані обшуки в офісах фірм-постачальників та за місяцями мешкання причетних осіб.

У чому підозрюють зловмисників:

Також, на підставі зібраних доказів керівникові одного з товариств було повідомлено підозру:

  • ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення),
  •  ч. 4 ст. 190 (шахрайство),
  •  ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України

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Міра покарання

Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Поводяться подальші заходи для встановлення остаточної суми завданих збитків та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.

За скоєне керівникові комерційної структури може загрожувати до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Автор: 

продукти (1141) Івано-Франківська область (950) закупівлі (3373) ЗСУ (7545)


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Топ коментарі
+6
Скільки ще таких скотів які наживаються на війні
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17.09.2024 17:04
+4
як встановили поліцейські, замість вершкового масла постачальник закупив небезпечний для здоров'я та дешевий спред з пальмовою олією

тобто, те падло в погонах, що прийняло та підписало накладні, не винен?
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17.09.2024 17:11
+4
цікаво, а коли вони несподіванно втечуть у Європу, через тиждень чи через сім днів?
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17.09.2024 17:12
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Скільки ще таких скотів які наживаються на війні
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17.09.2024 17:04 Відповісти
Коли ми взнаємо після війни, скільки у нас з*явилося мільйонерів, ми ох*їємо...
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17.09.2024 22:29 Відповісти
не маслом єдиним, спіймали 1 с тисячі...
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17.09.2024 17:07 Відповісти
Та всі ЗСУ їдять спред ! За 3 роки не бачив , в армії , якісного масла ...
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17.09.2024 17:10 Відповісти
Не поділився. В ЗСУ масло не постачається, лише маргарин в обгортці масла, який неможливо їсти.
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17.09.2024 17:10 Відповісти
як встановили поліцейські, замість вершкового масла постачальник закупив небезпечний для здоров'я та дешевий спред з пальмовою олією

тобто, те падло в погонах, що прийняло та підписало накладні, не винен?
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17.09.2024 17:11 Відповісти
Якщо чесно деякі спреди від масла важко відрізнити...є тест на масло кипятком... з магазинних де пише масло проходять із всього асортименту тільки 2-3 решта суміш пальмової олії але на упаковці пише що масло
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17.09.2024 18:26 Відповісти
Так спред усюди. Нема вершкового масла. Теж мені новина.
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17.09.2024 17:11 Відповісти
цікаво, а коли вони несподіванно втечуть у Європу, через тиждень чи через сім днів?
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17.09.2024 17:12 Відповісти
Видно під пістолетом продавав чесненьким чиновникам МО в трусіках...
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17.09.2024 17:12 Відповісти
"постачальник закупив небезпечний для здоров'я та дешевий спред з пальмовою олією"

Якщо виявили, що цей спред є небеспечним для здоров'я, чому його взагалі можна закупити, чому він не є забороненим на території України?
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17.09.2024 17:27 Відповісти
По секрету скажу,в Україні немає якісного вершкового масла від слова зовсім, навіть те, що дають дітям в закладах дошкільних та в школах від якісного стоїть дуже далеко, вища та, чим годують наших військових я взагалі не хочу казати
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17.09.2024 18:05 Відповісти
А де ви бачили вершкове масло? Пальма 100%
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17.09.2024 17:30 Відповісти
Військові частини в Івано-Франківській області... А що вони там роблять, ті військові частини? Тобто взагалі. Румунію будем брати?
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17.09.2024 17:31 Відповісти
А що
дислоковані в області в\ч ,всі в\с до одного
на фронті,а тилове забезпечення бригади,ранені, контужені (які просто відлежуються)в частині,навчальні центри їх потрібно кормити?Далі, наприклад 10ку, яка 2роки там,хто кормить в\ч з другої області, лиш би ляпу-ляпу.
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17.09.2024 18:07 Відповісти
А того хто заключив такий договір з таким постачальником чого не взяли за зад? Не думаю що він не знав що буде постачатися. Отже він в ''долі'', і має понести відповідальність!
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17.09.2024 17:40 Відповісти
А поддельные яйца по 17 грн не попадались?
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17.09.2024 18:00 Відповісти
Так він же «вагітний», а хіба можна, отак дурить вагітним, ЛЮДЕЙ, які тебе падлюку, захищають від орків??!!
Повісити, стерво, перед міськРадою, а то будуть, оті, «із суддівської касти», мусолити його, як беркутню, шуфрича, каламойшу, у ВІП-камерах, поки він, гроші усі, не ПЕРЕПИШЕ на них??!!
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17.09.2024 18:18 Відповісти
мародер зелений .. заробляє на війні ... все як вчив найвеличніший!
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17.09.2024 18:18 Відповісти
Щось не бачити судових вироків у статтях на цензорі.

Але це просто край, нормлаьні люди донатять, допомогають. І тут таке... Треба щоб таких бузами ловили і забивали до смерті, і вони там помирали від "єпілепсій"

А то як законослухняних ловити - так без питань, а для таких "ворюг" що?
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17.09.2024 18:19 Відповісти
за фальсифікацію потрібно років 20 з конфіскацією давати.... через цих псин,народ недовіряє продуктам... старається купувати у селян... це мо перший буде судовий процес по фальсифікації
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17.09.2024 19:08 Відповісти
(службове підроблення), (шахрайство), (легалізація (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом)
Так , а де стаття за " ... небезпечний для здоров'я ..." ?
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17.09.2024 19:11 Відповісти
І сам не їв і не чув, щоб нам хоч раз справжнє масло вершкове дали.
Теж мені новина... Нас постійно отим лайном годували...
панять-прастіть-і-атпустіть
Ото б було не погано, взяти отого і змусити з'їсти отеє...грець із ним хай буде з хлібом, але усе що нам впарював!!!
Щоб срав далі ніж бачить!!!
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17.09.2024 23:19 Відповісти
 
 