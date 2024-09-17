Продавав ЗСУ дешевий спред за цінами дорогого масла: поліцейські повідомили про підозру підряднику
Підрядник продавав неякісні харчові продукти для потреб військових частин в Івано-Франківській області. Лише за одним договором сума завданих збитків майже 580 000 гривень. За скоєне йому загрожує до 12 років з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань - міжрегіональний територіальний орган у складі поліції, інформує Цензор.НЕТ.
Як діяли зловмисники?
Між оборонним відомством та низкою комерційних структур були укладені договори щодо постачання продуктів - вершкового масла - для військових частин, дислокованих в Івано-Франківській області, загальною вартістю 10 млн грн.
Однак, як встановили поліцейські, замість вершкового масла постачальник закупив небезпечний для здоров’я та дешевий спред з пальмовою олією, який продавав Збройним силам за цінами дорогого масла.
Лише за одним із договорів, укладеним з підконтрольним депутату Київради товариством, сума завданих збитків становить майже 580 000 гривень.
Отримані за поставлену продукцію кошти, фігурант легалізував шляхом нібито надання поворотної фінансової допомоги різноманітним суб’єктам господарювання.
Оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області та слідчі слідчого управління обласної поліції провели санкціоновані обшуки в офісах фірм-постачальників та за місяцями мешкання причетних осіб.
У чому підозрюють зловмисників:
Також, на підставі зібраних доказів керівникові одного з товариств було повідомлено підозру:
- ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення),
- ч. 4 ст. 190 (шахрайство),
- ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України
Міра покарання
Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Поводяться подальші заходи для встановлення остаточної суми завданих збитків та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.
За скоєне керівникові комерційної структури може загрожувати до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.
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тобто, те падло в погонах, що прийняло та підписало накладні, не винен?
Якщо виявили, що цей спред є небеспечним для здоров'я, чому його взагалі можна закупити, чому він не є забороненим на території України?
дислоковані в області в\ч ,всі в\с до одного
на фронті,а тилове забезпечення бригади,ранені, контужені (які просто відлежуються)в частині,навчальні центри їх потрібно кормити?Далі, наприклад 10ку, яка 2роки там,хто кормить в\ч з другої області, лиш би ляпу-ляпу.
Повісити, стерво, перед міськРадою, а то будуть, оті, «із суддівської касти», мусолити його, як беркутню, шуфрича, каламойшу, у ВІП-камерах, поки він, гроші усі, не ПЕРЕПИШЕ на них??!!
Але це просто край, нормлаьні люди донатять, допомогають. І тут таке... Треба щоб таких бузами ловили і забивали до смерті, і вони там помирали від "єпілепсій"
А то як законослухняних ловити - так без питань, а для таких "ворюг" що?
Так , а де стаття за " ... небезпечний для здоров'я ..." ?
Теж мені новина... Нас постійно отим лайном годували...
панять-прастіть-і-атпустіть
Ото б було не погано, взяти отого і змусити з'їсти отеє...грець із ним хай буде з хлібом, але усе що нам впарював!!!
Щоб срав далі ніж бачить!!!