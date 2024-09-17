Продавав ЗСУ дешевий спред за цінами дорогого масла: поліцейські повідомили про підозру підряднику

Підрядник продавав неякісні харчові продукти для потреб військових частин в Івано-Франківській області. Лише за одним договором сума завданих збитків майже 580 000 гривень. За скоєне йому загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань - міжрегіональний територіальний орган у складі поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Як діяли зловмисники?

Між оборонним відомством та низкою комерційних структур були укладені договори щодо постачання продуктів - вершкового масла - для військових частин, дислокованих в Івано-Франківській області, загальною вартістю 10 млн грн.

Однак, як встановили поліцейські, замість вершкового масла постачальник закупив небезпечний для здоров’я та дешевий спред з пальмовою олією, який продавав Збройним силам за цінами дорогого масла.

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Лише за одним із договорів, укладеним з підконтрольним депутату Київради товариством, сума завданих збитків становить майже 580 000 гривень.

Отримані за поставлену продукцію кошти, фігурант легалізував шляхом нібито надання поворотної фінансової допомоги різноманітним суб’єктам господарювання.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області та слідчі слідчого управління обласної поліції провели санкціоновані обшуки в офісах фірм-постачальників та за місяцями мешкання причетних осіб.

У чому підозрюють зловмисників:

Також, на підставі зібраних доказів керівникові одного з товариств було повідомлено підозру:

ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення),

ч. 4 ст. 190 (шахрайство),

ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України

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Міра покарання

Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Поводяться подальші заходи для встановлення остаточної суми завданих збитків та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.

За скоєне керівникові комерційної структури може загрожувати до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.