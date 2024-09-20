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Закупили неякісний одяг для ЗСУ на 200 млн грн: На Дніпропетровщині викрито масштабну оборудку, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Дніпропетровської області та керівниці приватного підприємства, які організували закупівлю неякісного одягу для військовослужбовців на 200 млн грн.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі схеми оборудки

Як зазначається, керівник частини уклав угоду про закупівлю військового одягу з приватним підприємством.

Експертиза встановила, що фірма займалась перепродажем продукції низької якості. Не перевіривши це, командир підписав договір без тендеру та з передоплатою у 30% від загальної вартості контракту.

На Дніпропетровщині ДБР викрило масштабну оборудку під час закупівлі одягу для військових
На Дніпропетровщині ДБР викрило масштабну оборудку під час закупівлі одягу для військових

"Після передоплати військова частина отримала лише частину якісного одягу, а на суму майже 150 млн гривень був поставлений одяг, який не відповідав жодним стандартам якості та наражав захисників на небезпеку. Керівництво частини, розуміючи ризики, підписало необхідні документи та здійснило повну оплату за неякісний товар", - повідомили правоохоронці.

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Загальна сума завданих державі збитків становить майже 140 млн грн.

"Підозрювана поставила військове обмундирування, що не відповідало вимогам технічних специфікацій, технічним характеристикам та унеможливлювало його використання за призначенням. Командир частини, недбало поставившись до виконання своїх службових обов’язків, прийняв цей товар за видатковими накладними", - розповіли в Офісі Генпрокурора.

На Дніпропетровщині ДБР викрило масштабну оборудку під час закупівлі одягу для військових

Повідомлено про підозри екскомандиру військової частини та його спільниці

Під час обшуків у військового та підприємця вилучено готівку. Командиру повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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Директор приватного підприємства підозрюється у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На Дніпропетровщині ДБР викрило масштабну оборудку під час закупівлі одягу для військових

Автор: 

закупівлі (3389) ДБР (3504) підозра (769) Офіс Генпрокурора (3258) Дніпропетровська область (3760)


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Топ коментарі
+9
1 - нікого не посадять
2 - одяг майже скрізь неякісний - це проблєма арміїї в цілому !
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20.09.2024 11:41
+7
Усіх причетних - НА ФРОНТ . Нехай на своїй шкурке спробують
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20.09.2024 11:48
+4
Ага, і ДШК в моїх знайомих клинов, бо вони *****, навіть для вигляду його не змазували, а про перед роботою і після, то я взагалі мовчу. Часто телята набирають телят і вчать як мукати по стату, замість речей, що рятують життя і забезпечують ефективне використання військового майна.
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20.09.2024 12:00
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1 - нікого не посадять
2 - одяг майже скрізь неякісний - це проблєма арміїї в цілому !
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20.09.2024 11:41 Відповісти
та ти шо? Сурйозно? Ти його хоч зблизька бачив, той одяг?
Форма у нас офігенна. Що і ріпстопі, що в коттоні.
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20.09.2024 12:29 Відповісти
де це "у вас" - у диванних вояк ? Вся армія "стєкляшку" отримує , а хто хоче краще - купує за свій рахунок !
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20.09.2024 12:39 Відповісти
Звідки лише ви беретеся, ушльопки? І стопудово ж працює на рашистів, бо розводить зраду на голому місці.
В мене за плечима 2 роки на нулі. В чому-в чому, а в снарязі розбираюся.
Я б собі на гражданці карго штанці б прикупив в цивільному кольорі, щоб один в один пошив був як літня форма ЗСУ. Так нема.
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20.09.2024 13:07 Відповісти
Хіба ССО або нацгвардія, всі решта чути постійно що форма неякісна і військові самі собі купляють

Навіть в інтерв'ю на провладних плюсах це звучало
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20.09.2024 13:04 Відповісти
Мобілізуйся і перевір особисто.
Нє?
Сцошно?
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20.09.2024 13:08 Відповісти
Новий нацгвардійський піксель уйобищний до неможливості: багато синтетики, на сонці парить, вітром продувється, липучки швидко розкошлатилися.
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20.09.2024 13:26 Відповісти
По перше - самі стандарти 60% бавовни і 40 синтетики - це вже не дуже ...
А по друге - хто там перевірить - 40% там синтетики , чи 50 ...чи 60 , а може і більше ...?
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20.09.2024 13:28 Відповісти
Дурдом
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20.09.2024 11:41 Відповісти
На фронт постачають не тільки неякісний одяг,
у мережі було відео, що автомати заклинюють
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20.09.2024 11:43 Відповісти
десь 80% стрілецької зброї на фронті - совєтська віком 40 років і старша ...
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20.09.2024 11:56 Відповісти
Постачання несправної зброї, потрібно прирівняти до вбивства
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20.09.2024 11:58 Відповісти
Вчора тут була тема про постачання неякісних харчів - це настільки вже звично , що мало хто вже дивується ...
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20.09.2024 12:06 Відповісти
А де взяти якісну, стрілкову постачають або амери з загашників 30 річної давнини або по світу старі залишки калашів
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20.09.2024 13:05 Відповісти
Ага, і ДШК в моїх знайомих клинов, бо вони *****, навіть для вигляду його не змазували, а про перед роботою і після, то я взагалі мовчу. Часто телята набирають телят і вчать як мукати по стату, замість речей, що рятують життя і забезпечують ефективне використання військового майна.
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20.09.2024 12:00 Відповісти
Усіх причетних - НА ФРОНТ . Нехай на своїй шкурке спробують
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20.09.2024 11:48 Відповісти
Зе-ДБР вірити - себе не поважати. Після конфіскованих клістронів і конфіскованих броніків, які згнили на складах, ********* на***.
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20.09.2024 12:13 Відповісти
Чому зе-ДБР не чіпали Резніченк(Голіка)?
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20.09.2024 12:14 Відповісти
Справа різникова продовжує жити.
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20.09.2024 12:16 Відповісти
Зе-ДБР фахівці по військовому одягу ?!
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20.09.2024 12:16 Відповісти
і як це назвати? зла не вистачає на таку погань
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20.09.2024 12:30 Відповісти
Всех немедленно направить на передовую линию окопы копать и брёвна таскать..
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20.09.2024 12:58 Відповісти
Повернути смертну кару за тяжкі злочини
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20.09.2024 13:18 Відповісти
 
 