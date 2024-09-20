Закупили неякісний одяг для ЗСУ на 200 млн грн: На Дніпропетровщині викрито масштабну оборудку, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Дніпропетровської області та керівниці приватного підприємства, які організували закупівлю неякісного одягу для військовослужбовців на 200 млн грн.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі схеми оборудки

Як зазначається, керівник частини уклав угоду про закупівлю військового одягу з приватним підприємством.

Експертиза встановила, що фірма займалась перепродажем продукції низької якості. Не перевіривши це, командир підписав договір без тендеру та з передоплатою у 30% від загальної вартості контракту.





"Після передоплати військова частина отримала лише частину якісного одягу, а на суму майже 150 млн гривень був поставлений одяг, який не відповідав жодним стандартам якості та наражав захисників на небезпеку. Керівництво частини, розуміючи ризики, підписало необхідні документи та здійснило повну оплату за неякісний товар", - повідомили правоохоронці.

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Загальна сума завданих державі збитків становить майже 140 млн грн.

"Підозрювана поставила військове обмундирування, що не відповідало вимогам технічних специфікацій, технічним характеристикам та унеможливлювало його використання за призначенням. Командир частини, недбало поставившись до виконання своїх службових обов’язків, прийняв цей товар за видатковими накладними", - розповіли в Офісі Генпрокурора.

Повідомлено про підозри екскомандиру військової частини та його спільниці

Під час обшуків у військового та підприємця вилучено готівку. Командиру повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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Директор приватного підприємства підозрюється у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.





